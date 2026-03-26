Itália, Tonali: “Vimos os monstros... Não se tem medo, mas isso pode acontecer. É o gol mais importante da minha carreira, junto com o de Lazio x Milan”

O gol marcado é considerado o mais importante da carreira de Tonali: “É o gol mais importante da minha carreira até agora, junto com aquele que marquei contra a Lazio quando estava no Milan. Dedico-o a todos, porque todos merecem ir à Copa do Mundo. Mas atenção: ainda não fizemos nada, ainda há um longo caminho pela frente. Agora vamos esquecer esse jogo, e digo isso com pesar porque esta noite foi linda, mas precisamos nos recuperar e dar 150% no próximo para ir à Copa do Mundo. Teremos que sair de campo dando tudo de nós, a torcida merece curtir uma Copa do Mundo, temos essa responsabilidade”.