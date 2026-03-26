Sandro Tonali, meio-campista do Newcastle e da Seleção Italiana, comentou assim à Sky Sport sobre a vitória dos Azzurri na semifinal do playoff de qualificação para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte: “Vimos alguns monstros durante a semana, porque basta pensar no que a Itália fez nos últimos anos... Não estou dizendo que você tenha medo, mas infelizmente isso pode acontecer. Quem entre Bósnia e País de Gales na final? Só a Itália importava. Ainda não pensamos nessa partida, agora vamos aproveitar essa vitória e a partir de amanhã vamos pensar nisso. Nunca tínhamos chegado até aqui nos últimos anos, essa é a verdade”.
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Itália, Tonali: “Vimos os monstros... Não se tem medo, mas isso pode acontecer. É o gol mais importante da minha carreira, junto com o de Lazio x Milan”
O PRIMEIRO TEMPO
Tonali também comenta sobre o primeiro tempo, que não foi jogado no nível habitual: “Estávamos tensos, um pouco assustados em alguns momentos, mas no segundo tempo nos livramos de tudo isso. Tínhamos que vencer de qualquer jeito, não importava como. Temos um objetivo e, de qualquer forma, temos que alcançá-lo”.
A RELAÇÃO COM GATTUSO
"Temos um ótimo relacionamento, mas ele tem isso com todo mundo. Estamos todos ligados por um fio através do técnico; essa é uma das coisas mais legais que criamos nos últimos meses. O gol tirou um pouco da tensão. Ele tinha que sair, na nossa opinião demorou um pouco, mas foi aí que nos liberamos. Estamos felizes porque concedemos muito pouco aos norte-irlandeses em seus pontos fortes, ou seja, as jogadas de bola parada. Talvez tenhamos cometido algumas faltas bobas no primeiro tempo, mas mantivemos a concentração e jogamos bem.”
O GOL
O gol marcado é considerado o mais importante da carreira de Tonali: “É o gol mais importante da minha carreira até agora, junto com aquele que marquei contra a Lazio quando estava no Milan. Dedico-o a todos, porque todos merecem ir à Copa do Mundo. Mas atenção: ainda não fizemos nada, ainda há um longo caminho pela frente. Agora vamos esquecer esse jogo, e digo isso com pesar porque esta noite foi linda, mas precisamos nos recuperar e dar 150% no próximo para ir à Copa do Mundo. Teremos que sair de campo dando tudo de nós, a torcida merece curtir uma Copa do Mundo, temos essa responsabilidade”.