A seleção feminina sub-20 da Itália faz história: na estreia na Copa do Mundo Sub-20, a Itália vence os Estados Unidos por 2 a 1, de virada, e dá de presente um dia que ficará na história do futebol italiano. Havia quatorze anos, desde 2012, que a seleção sub-20 da Itália não participava desta competição de base e nunca havia conseguido uma vitória na fase final: nesta tarde, na fria cidade polonesa de Lodz, o triunfo veio com grande mérito e contra uma seleção símbolo de um movimento, favorita ao título.
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Itália sub-20 faz história: na estreia no Mundial, vence os Estados Unidos por 2 a 1. Pellegrino Cimò decide
Decide Pellegrino Cimò
Depois da vantagem dos Estados Unidos e da virada da Itália, assinada por Fadda e Pellegrino Cimò, o único verdadeiro momento de medo na partida chegou no terceiro e último minuto dos acréscimos, quando o empate dos Estados Unidos foi anulado por impedimento, confirmado pelo VAR depois de alguns segundos. Agora, o compromisso será na quarta-feira, às 15h, contra a Nova Zelândia, derrotada na estreia pelo Japão.
Vitória do grupo, vitória de personalidade
“Tenho orgulho de todas, da primeira à última jogadora, e também da comissão técnica. Sabemos que, em nível internacional, é o grupo que faz a diferença e que é fundamental se ajudar quando se está em dificuldade: é tudo realmente lindo”, disse a capitã Gallo ao fim da partida.
“Estou realmente orgulhoso das meninas, da forma como encararam o jogo”, comentou o técnico Matteucci após a partida. “Sabíamos”, continuou o técnico da Itália, “que não poderíamos dominar por noventa minutos e que teríamos de saber sofrer, mas nos preparamos para tudo isso: as jogadoras interpretaram as situações da melhor maneira, golpeando quando tinham a oportunidade, com grande coragem e qualidade técnica. A Itália jogou com personalidade do primeiro ao último minuto”.
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