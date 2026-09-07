Itália sub-20 faz história: na estreia no Mundial, vence os Estados Unidos por 2 a 1. Pellegrino Cimò decide

“Tenho orgulho de todas, da primeira à última jogadora, e também da comissão técnica. Sabemos que, em nível internacional, é o grupo que faz a diferença e que é fundamental se ajudar quando se está em dificuldade: é tudo realmente lindo”, disse a capitã Gallo ao fim da partida.





“Estou realmente orgulhoso das meninas, da forma como encararam o jogo”, comentou o técnico Matteucci após a partida. “Sabíamos”, continuou o técnico da Itália, “que não poderíamos dominar por noventa minutos e que teríamos de saber sofrer, mas nos preparamos para tudo isso: as jogadoras interpretaram as situações da melhor maneira, golpeando quando tinham a oportunidade, com grande coragem e qualidade técnica. A Itália jogou com personalidade do primeiro ao último minuto”.