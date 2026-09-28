Após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a Itália entrou em seu confronto da Liga das Nações contra a Turquia com tudo a provar. O técnico Roberto Mancini optou por uma reformulação radical, fazendo oito mudanças na escalação inicial. O ponto de maior destaque foi a inclusão de Michael Kayode, Matteo Ruggeri e Sebastiano Esposito para suas estreias na seleção principal. Em um momento histórico para a seleção nacional, Sebastiano e seu irmão Francesco Pio Esposito começaram juntos, tornando-se a primeira dupla de irmãos a fazer isso pela Itália desde 1915.

A Turquia, comandada pelo ex-técnico da Fiorentina Vincenzo Montella, também tinha desfalques importantes. O goleiro Ugurcan Cakir estava indisponível devido a uma suspensão recebida contra a França, enquanto Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz e Mert Muldur estavam fora por lesão. A partida tinha grande peso, já que as duas seleções estavam na parte de baixo do Grupo A após perderem seus respectivos jogos de estreia.