AFP
Traduzido por
Itália se recupera de pesadelo contra a Bélgica com goleada impiedosa por 4 a 1 sobre a Turquia, enquanto Michael Kayode e Pio Esposito brilham
Jovens da Itália lideram o caminho em Bursa
Após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a Itália entrou em seu confronto da Liga das Nações contra a Turquia com tudo a provar. O técnico Roberto Mancini optou por uma reformulação radical, fazendo oito mudanças na escalação inicial. O ponto de maior destaque foi a inclusão de Michael Kayode, Matteo Ruggeri e Sebastiano Esposito para suas estreias na seleção principal. Em um momento histórico para a seleção nacional, Sebastiano e seu irmão Francesco Pio Esposito começaram juntos, tornando-se a primeira dupla de irmãos a fazer isso pela Itália desde 1915.
A Turquia, comandada pelo ex-técnico da Fiorentina Vincenzo Montella, também tinha desfalques importantes. O goleiro Ugurcan Cakir estava indisponível devido a uma suspensão recebida contra a França, enquanto Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz e Mert Muldur estavam fora por lesão. A partida tinha grande peso, já que as duas seleções estavam na parte de baixo do Grupo A após perderem seus respectivos jogos de estreia.
- AFP
Atropelo no primeiro tempo deixa a Turquia atordoada
O domínio italiano começou cedo, quando Francesco Pio Esposito exigiu uma defesa na ponta dos dedos em uma finalização em ângulo. No escanteio seguinte, que a Turquia não conseguiu afastar de forma eficaz, Alessandro Bastoni apareceu no lugar certo para mandar a bola para o ângulo superior da rede de uma distância de 12 jardas. Foi um momento de redenção para o defensor da Inter, que fazia sua primeira partida desde o custoso cartão vermelho nos playoffs da Copa do Mundo.
A Itália ampliou sua vantagem com uma bela jogada coletiva, quando uma sequência de passes rápidos de primeira entre Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito e Giacomo Raspadori culminou em uma finalização em ângulo de Michael Kayode, defendida e espalmada diretamente para Frattesi, que completou na segunda trave. O massacre continuou pouco depois, quando a Azzurra repetiu quase exatamente aquela combinação envolvente para marcar o terceiro. Outra jogada de passes em alta velocidade cortou a defesa turca, terminando com Pio Esposito rolando a bola para Kayode pelo lado direito. O estreante coroou seu início impressionante com uma finalização precisa na trave mais próxima para vencer Altay Bayindir. Essa sequência de gols marcou a primeira vez desde setembro de 2021 que a seleção italiana conseguiu marcar três vezes nos primeiros 30 minutos de uma partida oficial.
Esposito sela a vitória após drama no segundo tempo
A Turquia tentou reagir no jogo imediatamente após o intervalo, fazendo três substituições táticas. As mudanças inicialmente pareceram funcionar, já que uma falha defensiva da Itália permitiu a Baris Alper Yilmaz completar para o gol um cruzamento de Oguz Aydin com apenas 90 segundos do segundo tempo. No entanto, a resposta da Itália foi rápida e decisiva. O reserva Nicolo Cambiaghi interceptou um passe errado e avançou pela esquerda, encontrando Sandro Tonali. A finalização colocada de Tonali bateu na trave oposta, mas Francesco Pio Esposito apareceu para cabecear o rebote para o gol vazio.
A partida seguiu movimentada enquanto a Turquia buscava outro caminho para reagir. Yilmaz caiu na área sob pressão de Gianluigi Donnarumma, mas o árbitro não se convenceu e, em vez disso, advertiu o atacante turco por simulação. Os mandantes até conseguiram colocar a bola na rede novamente quando a batida de Yilmaz entrou após tocar na trave, depois de um passe inteligente de Arda Guler. No entanto, a comemoração durou pouco, já que Oguz Aydin foi marcado em impedimento por interferir na linha de visão de Donnarumma.
- AFP
Itália resiliente fecha atuação dominante
Nos minutos finais, a Itália seguiu como a equipe com mais chances de ampliar o placar. Bayindir foi obrigado a fazer várias defesas difíceis, em especial ao impedir a finalização rasteira de Cambiaghi e ao reagir rapidamente para evitar que Kayode completasse o rebote. A joia do Real Madrid, Guler, tentou inspirar sua equipe com uma finalização colocada que saiu por pouco ao lado do ângulo, e Kerem Akturkoglu desperdiçou uma oportunidade de ouro a seis jardas do gol depois de Guler passar por três defensores italianos.
A vitória leva a Itália ao terceiro lugar do Grupo A1 da Nations League, com três pontos, empatada com a segunda colocada Bélgica e atrás da líder França, que tem o máximo de seis pontos. A Azzurra tentará aproveitar esse embalo quando viajar para enfrentar a França em um duelo de alto risco no dia 2 de outubro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.