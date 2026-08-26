Getty Images Sport
Traduzido por
Itália se aproxima da joia do Santos Robinho Jr. à medida que começa a disputa internacional com o Brasil pelo ponta de 18 anos
Azzurri se aproximam da joia do Santos
Segundo a ESPN Brazil, a Federação Italiana de Futebol iniciou contato com os representantes do atacante do Santos Robinho Jr. para sondar uma possível convocação para as categorias de base da Itália. O jogador de 18 anos está nos estágios finais para obter a cidadania italiana por descendência materna, por meio de sua mãe, Vivian.
- Fotoarena
Brasil monitora jovem promessa adolescente
A reportagem acrescenta que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também está acompanhando de perto a evolução do ponta. Integrantes da CBF visitaram o centro de treinamento CT Rei Pelé em julho para coletar dados e tirar medidas do uniforme, depois de incluí-lo em uma pré-lista da seleção sub-20 para amistosos contra a Bolívia. Embora tenha ficado fora da convocação final, o adolescente segue firmemente no radar das duas federações.
Linhagem famosa desperta interesse
Robinho Jr. é filho do ex-internacional brasileiro Robinho, que somou 100 partidas pela Seleção e marcou 28 gols entre 2003 e 2017. Depois de integrar o elenco principal do Santos no ano passado, o atacante fez 12 jogos oficiais sob o comando do técnico Cuca em 2026. Agora, ele busca mais minutos regulares no time principal para acelerar seu desenvolvimento.
- Sports Press Photo
Começa a busca europeia por empréstimo
O adolescente foi cortado do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil do Santos contra o Palmeiras depois que o clube lhe concedeu permissão para viajar à Europa. Ele está usando a viagem para finalizar sua documentação de dupla cidadania e avaliar possíveis interessados em um empréstimo antes do fechamento da janela de transferências. Uma definição sobre seu destino imediato em clube é esperada nos próximos dias, enquanto a disputa internacional por seu futuro se desenrola.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.