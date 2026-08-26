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Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Itália se aproxima da joia do Santos Robinho Jr. à medida que começa a disputa internacional com o Brasil pelo ponta de 18 anos

R. Junior
Santos
Brasileirão
Itália
Brasil

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) teria entrado em contato com os representantes da joia do Santos Robinho Jr. para discutir um possível futuro com a Itália. Enquanto o adolescente está no radar da seleção brasileira, sua elegibilidade para a Itália abriu caminho para uma disputa internacional por sua preferência.

  • Azzurri se aproximam da joia do Santos

    Segundo a ESPN Brazil, a Federação Italiana de Futebol iniciou contato com os representantes do atacante do Santos Robinho Jr. para sondar uma possível convocação para as categorias de base da Itália. O jogador de 18 anos está nos estágios finais para obter a cidadania italiana por descendência materna, por meio de sua mãe, Vivian.

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  • Linhagem famosa desperta interesse

    Robinho Jr. é filho do ex-internacional brasileiro Robinho, que somou 100 partidas pela Seleção e marcou 28 gols entre 2003 e 2017. Depois de integrar o elenco principal do Santos no ano passado, o atacante fez 12 jogos oficiais sob o comando do técnico Cuca em 2026. Agora, ele busca mais minutos regulares no time principal para acelerar seu desenvolvimento.

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