O adolescente foi cortado do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil do Santos contra o Palmeiras depois que o clube lhe concedeu permissão para viajar à Europa. Ele está usando a viagem para finalizar sua documentação de dupla cidadania e avaliar possíveis interessados em um empréstimo antes do fechamento da janela de transferências. Uma definição sobre seu destino imediato em clube é esperada nos próximos dias, enquanto a disputa internacional por seu futuro se desenrola.