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Bastoni Tonali Grafica

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Itália rumo às eliminatórias da Copa do Mundo: nenhum jogador lesionado se recuperou. As declarações de Palestra, Calafiori e os cobradores de pênaltis

Itália
Itália x Irlanda do Norte
Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias
Copa do Mundo

Conferência de imprensa após o almoço, antes do segundo treino da tarde sob o comando do técnico Gattuso.

Faltam dois dias. A contagem regressiva para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, válido pelas semifinais dos playoffs das eliminatórias europeias para a fase final da Copa do Mundo de 2026: quem vencer vai para a final contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de abril, no Estádio de Bergamo (New Balance Arena), com início às 20h45.


Às 17h começa o treino a portas fechadas no campo de Coverciano, sob o comando do técnico Gennaro Gattuso.


REVIVA O DIA DA SELEÇÃO AZUL DE SEGUNDA-FEIRA

  • NENHUMA NOVIDADE DA INFERMARIA

    Ao final do treino de hoje, não chegam boas notícias da enfermaria de Coverciano para Gennaro Gattuso. Nenhum dos jogadores que chegaram ao estágio com problemas físicos se recuperou, e todos continuaram com um trabalho individual de recuperação.

    • Publicidade

  • ITÁLIA: QUEM SÃO OS COBRADORES DE PÊNALTIS?

    Se houver um pênalti durante a partida ou se a decisão for para a disputa de pênaltis, quem vai cobrar pela Itália? VEJA AQUI MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS COBRADORES DE PÊNALTIS

  • FALE COM A ACADEMIA

    "O grupo está tranquilo e concentrado; o fator psicológico tem influência. Para mim, é um sonho; não esperava ser convocado" LEIA AQUI AS DECLARAÇÕES DE PALESTRA

  • CALAFIORI FALA

    O zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, declarou em entrevista coletiva: “Estou bem; nos últimos meses, tenho falado mais com o Gattuso do que com a minha mãe. Num momento tão delicado, o segredo é viver o presente, aproveitando o momento e nos unindo como equipe. A Irlanda do Norte? Sinceramente, prefiro me concentrar em nós, sem pensar muito no adversário, porque depende mais de nós do que dos outros. Sabemos da importância deste jogo, mas precisamos manter a maior serenidade possível. Esperamos dominar o jogo”.


  • OS ÁRBITROS

    Para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, a UEFA designou o árbitro holandês Danny Makkelie, auxiliado pelos compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries, com o espanhol Jesús Gil Manzano como quarto árbitro, e Pol van Boekel e Jeroen Manschot no VAR.

  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO ME LEMBRA VAN BASTEN"

    O ex-atacante da Seleção Italiana, Antonio Di Natale, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Pio Esposito se parece com Luca Toni? Na minha opinião, ele é diferente. Pela maneira como se movimenta, e digo isso com todo o respeito, ele me lembra um pouco Van Basten”.


  • A CONVOCAÇÃO

    No centro de treinamento de Coverciano estão os 28 jogadores convocados pelo técnico Gattuso.


    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • A PROVÁVEL ESCALAÇÃO

    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


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