Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

Traduzido por

Itália rumo às eliminatórias da Copa do Mundo: a programação de hoje e as últimas notícias sobre a provável escalação contra a Irlanda do Norte

Conferência de imprensa após o almoço, antes do segundo treino da tarde sob o comando do técnico Gattuso.

Faltam dois dias. A contagem regressiva para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, válido pelas semifinais dos playoffs das eliminatórias europeias para a fase final da Copa do Mundo de 2026: quem vencer vai para a final contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de abril, no Estádio de Bergamo (New Balance Arena), com início às 20h45.


Hoje, às 13h30, dois jogadores da Seleção darão entrevista coletiva, e depois treinarão a portas fechadas em Coverciano a partir das 17h com o restante dos companheiros de equipe, sob o comando do técnico Gennaro Gattuso.


REVIVA O DIA DA SELEÇÃO AZUL DE SEGUNDA-FEIRA

  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO ME LEMBRA VAN BASTEN"

    O ex-atacante da Seleção Italiana, Antonio Di Natale, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Pio Esposito se parece com Luca Toni? Na minha opinião, ele é diferente. Pela maneira como se movimenta, e digo isso com todo o respeito, ele me lembra um pouco Van Basten”.


    • Publicidade

  • A CONVOCAÇÃO

    No centro de treinamento de Coverciano estão os 28 jogadores convocados pelo técnico Gattuso.


    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • A PROVÁVEL ESCALAÇÃO

    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


Eliminatórias Europeias
Itália crest
Itália
ITÁ
Irlanda do Norte crest
Irlanda do Norte
NIR