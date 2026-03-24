Itália rumo às eliminatórias da Copa do Mundo: a programação de hoje e as últimas notícias sobre a provável escalação contra a Irlanda do Norte

Faltam dois dias. A contagem regressiva para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, válido pelas semifinais dos playoffs das eliminatórias europeias para a fase final da Copa do Mundo de 2026: quem vencer vai para a final contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de abril, no Estádio de Bergamo (New Balance Arena), com início às 20h45.





Hoje, às 13h30, dois jogadores da Seleção darão entrevista coletiva, e depois treinarão a portas fechadas em Coverciano a partir das 17h com o restante dos companheiros de equipe, sob o comando do técnico Gennaro Gattuso.





REVIVA O DIA DA SELEÇÃO AZUL DE SEGUNDA-FEIRA