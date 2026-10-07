Itália, rumo a Belarus. Dragoni: "Somos uma família, queremos a Copa do Mundo. Esperamos muitos torcedores no Franchi"

Uma oportunidade a ser aproveitada jogando com cabeça, coração e contando com o apoio do ‘Franchi’ (para informações sobre a venda de ingressos clique aqui), onde a Itália garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2019 e para a Eurocopa de 2022 e onde, justamente nessas ocasiões, Salvai marcou dois de seus três gols pela seleção. “É um estádio que sempre nos trouxe sorte”, concluiu sorrindo a jogadora de 32 anos de Pinerolo, “e vamos tentar honrá-lo mais uma vez”. Aos microfones da Vivo Azzurro TV, além da camisa 23 de Juventus e Itália, também falou Giulia Dragoni, ela também trabalhando para dar uma grande alegria aos torcedores: “Estamos prontas para dar o máximo. O jogo de volta será ainda mais importante porque vamos decidir tudo nele. Esperamos muita gente nas arquibancadas, na esperança de poder comemorar junto com eles”.



