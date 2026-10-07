No quartel-general de Coverciano, a seleção feminina segue a preparação para o compromisso fundamental com Belarus, que representará a primeira etapa do ‘novo’ caminho rumo à fase final da Copa do Mundo. Superar a 52ª força do Ranking da FIFA, nos dois jogos marcados para sexta-feira, 9 de outubro, em Tbilisi, e terça-feira, 13, em Florença (ambos com início às 18h15), para depois decidir tudo no começo de dezembro, na repescagem decisiva contra Sérvia ou Finlândia. Esse é o objetivo da Itália, em nada intimidada pelas proverbiais armadilhas dos play-offs.
Itália, rumo a Belarus. Dragoni: "Somos uma família, queremos a Copa do Mundo. Esperamos muitos torcedores no Franchi"
“Estamos prontas para explorar nossos pontos fortes e nossas qualidades, que são muitas”, declara com firmeza e convicção Cecilia Salvai, um dos pilares da seleção comandada por Andrea Soncin. A defensora da Juventus, que nesta temporada já ergueu o troféu da Serie A Women’s Cup, mal pode esperar para vestir novamente a camisa da Itália, guiando com sua experiência e sua liderança as jovens do grupo: “Assumo de bom grado essa responsabilidade”, acrescenta a defensora. “É tarefa de nós, veteranas, ajudar o treinador a fazer as recém-chegadas entenderem o que significa estar na seleção. Não queremos mais ser uma surpresa, mas nos impor como uma grande equipe. Temos um objetivo importante a alcançar e queremos conseguir isso”.
Uma oportunidade a ser aproveitada jogando com cabeça, coração e contando com o apoio do ‘Franchi’ (para informações sobre a venda de ingressos clique aqui), onde a Itália garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2019 e para a Eurocopa de 2022 e onde, justamente nessas ocasiões, Salvai marcou dois de seus três gols pela seleção. “É um estádio que sempre nos trouxe sorte”, concluiu sorrindo a jogadora de 32 anos de Pinerolo, “e vamos tentar honrá-lo mais uma vez”. Aos microfones da Vivo Azzurro TV, além da camisa 23 de Juventus e Itália, também falou Giulia Dragoni, ela também trabalhando para dar uma grande alegria aos torcedores: “Estamos prontas para dar o máximo. O jogo de volta será ainda mais importante porque vamos decidir tudo nele. Esperamos muita gente nas arquibancadas, na esperança de poder comemorar junto com eles”.
A jogadora de 19 anos do Chelsea, assim como Salvai, mira, apesar da pouca idade, participar de sua segunda Copa do Mundo e faz questão de destacar isso antes do treino de hoje, aberto aos vencedores do concurso ‘Vinci Coverciano’, com sua proverbial sinceridade: “Graças às experiências entre a Itália e o exterior, sinto que cresci e quero colocar minhas características a serviço da equipe. Aqui em Coverciano nos sentimos em casa, em família. Sabemos que teremos de enfrentar partidas duras e intensas, mas temos um desejo em comum e faremos de tudo para conseguir realizá-lo”.
A voz de Michele Bravi também estará ao lado da Itália no dia 13 de outubro, em Florença. No Franchi, o cantor e compositor da Úmbria vai se apresentar diante dos torcedores presentes nas arquibancadas, dando vida a um novo capítulo da parceria entre a seleção italiana e a música. Depois de Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano e Lorenzo Fragola, que acompanharam a Itália nos últimos meses, quem dará a trilha sonora da próxima partida em casa de Girelli e companhia será o artista multifacetado que entrelaça música, cinema e escrita em uma trajetória única. Além de levar músicas de sucesso a Sanremo, Bravi também participou como ator de dois filmes, depois emprestando sua voz a outros dois filmes de animação e levando sua sensibilidade artística à televisão como jurado do programa ‘Amici’.
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