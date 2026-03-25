"Estou com muita vontade de disputar uma partida como essa. Não sei se se sente a pressão, mas toda a equipe está pronta", disse ele à Sky, antes da coletiva.





"Cheguei uma semana antes à Itália; assim que soube que teria alguns dias livres na Arábia, conversei com o técnico e nos organizamos para vir a Florença, para treinar em Coverciano. Parecia-me lógico e certo estar à disposição antes; tenho que agradecer ao técnico, mas também aos dois preparadores físicos que trabalharam comigo nestes dias".





“Não sei se ‘pressão’ é a palavra que sinto. Tenho muita vontade de jogar essa partida, desde o jogo contra a Noruega em Milão. Queremos mostrar a todos que estamos prontos, porque é a verdade: a equipe está indo muito bem e queremos provar que estamos prontos para um desafio decisivo.”





“Sabemos que é um jogo em que vencerá quem tiver mais determinação. Será disputado, teremos que lutar até o fim: jogamos em casa, o estádio de Bergamo é um lugar que te impulsiona. Temos que manter a calma e fazer o que fizemos nos treinos e ir buscar a vitória. Não há outro resultado que não seja a vitória.”



