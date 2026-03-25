Mateo Retegui, atacante da Seleção Italiana, fala em coletiva de imprensa ao lado do técnico Rino Gattuso na véspera da partida marcada para amanhã à noite em Bergamo contra a Irlanda do Norte, válida como primeira partida da repescagem para a Copa do Mundo do próximo verão (o vencedor do confrontoentre Itália e Irlanda do Norte enfrentará, na terça-feira, dia 31, o vencedor da partida entre País de Gales e Bósnia na decisão).
Traduzido por
Itália, Retegui: “Gattuso me disse coisas que prefiro não repetir. O Pio é um grande jogador. Não há pressão, só muita vontade”
MUITA VONTADE
"Estou com muita vontade de disputar uma partida como essa. Não sei se se sente a pressão, mas toda a equipe está pronta", disse ele à Sky, antes da coletiva.
"Cheguei uma semana antes à Itália; assim que soube que teria alguns dias livres na Arábia, conversei com o técnico e nos organizamos para vir a Florença, para treinar em Coverciano. Parecia-me lógico e certo estar à disposição antes; tenho que agradecer ao técnico, mas também aos dois preparadores físicos que trabalharam comigo nestes dias".
“Não sei se ‘pressão’ é a palavra que sinto. Tenho muita vontade de jogar essa partida, desde o jogo contra a Noruega em Milão. Queremos mostrar a todos que estamos prontos, porque é a verdade: a equipe está indo muito bem e queremos provar que estamos prontos para um desafio decisivo.”
“Sabemos que é um jogo em que vencerá quem tiver mais determinação. Será disputado, teremos que lutar até o fim: jogamos em casa, o estádio de Bergamo é um lugar que te impulsiona. Temos que manter a calma e fazer o que fizemos nos treinos e ir buscar a vitória. Não há outro resultado que não seja a vitória.”
ESTOU MUITO BEM, PIO ESPOSITO É UM GRANDE JOGADOR
"Estou ótimo, penso neste jogo desde que terminou o contra a Noruega. Voltar a Bergamo é sempre bom, esta cidade é especial para mim. O Pio é um grande jogador, não há rivalidade entre nós, somos uma grande família."
VOLTAR PARA BERGAMO
"É sempre bom voltar a Bergamo; para mim, esta cidade é especial. Fizemos uma grande partida aqui contra a Estônia; este estádio me dá mais energia. Esposito? Ter jogadores dessa qualidade é importante para mim, mas não só ele. Você se esforça mais, treina mais. Não competimos entre nós, seguimos em frente lado a lado."
A ITÁLIA É TUDO
"O que me fez apaixonar pela Seleção? A Itália. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, nunca tive dúvidas. Para mim, é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida; vestir esta camisa e representar a Itália é tudo para mim. Tenho orgulho de vestir esta camisa".
TRANQUILO
"Menos pressão jogando fora de casa? Não sei, eu estou bem tranquilo, mas acho que, no geral, toda a equipe está. Conversamos sobre tranquilidade, leveza, sobre não pensar demais. Temos que continuar fazendo o que estamos fazendo."
OBRIGADO, GATTUSO
"Medo de perder a convocação para a Seleção por ter ido para a Arábia? Antes de mais nada, preciso agradecer ao Gattuso, porque ele conversou bastante comigo quando fui para a Arábia; ele me transmitiu tranquilidade e confiança. Ele me disse algumas coisas que prefiro não revelar, mas sou muito grato a ele e sempre continuarei sendo."
TÉCNICO DA IRLANDA DO NORTE
"Meu treinador na Arábia é da Irlanda do Norte? Tenho um ótimo relacionamento com ele, conversamos bastante. Ele me disse para aproveitar o jogo, mas conversamos sobre outras coisas também. Quando eu voltar, vou conversar com ele de novo."