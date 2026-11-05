Já se passaram 100 dias desde o início do reinado de Giovanni Malagò, primeiro como presidente da federação e depois como interventor federal. E foi há exatos 100 dias que, ao lado de Malagò e Mancini, Claudio Ranieri também assumiu o cargo de diretor esportivo do Club Italia. Hoje, ele foi entrevistado pela Sky Sport, para falar sobre o projeto que tem em mente.
Itália, Ranieri: "Não li as ideias de Maldini e Leonardo, sigo com a minha. Vamos copiar o tênis. Na Primavera, garotos velhos demais; psicopedagogos para os mais novos"
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
DOIS ASPECTOS A MELHORAR
"Devo dizer que o presidente do Club Italia trabalha muito em vários aspectos. É uma função que ocupa meu dia inteiro e me deixa feliz. O trabalho é minucioso. Se vocês se lembram, eu tinha dito que via dois aspectos que precisávamos melhorar.
Um deles era justamente o futebol de base: as crianças de cinco a treze anos. E o outro, o gargalo que se formava a partir da Primavera: os jovens de 18 a 21 anos que não conseguiam, talvez em grande número, entrar no futebol profissional."
PSICOPEDAGOGOS PARA OS MAIS JOVENS
"Tentem tirar a bola de uma criança de cinco, seis anos. Tentem: a bola é dela, é algo que lhe pertence, e ela não quer passar. Por isso, precisamos desenvolver percursos psicopedagógicos adequados para crianças de cinco, seis, sete, oito anos. E, para isso, psicólogos e pessoas qualificadas precisam nos ajudar: não basta apenas o professor de futebol"
IDADE ELEVADA NA CATEGORIA PRIMAVERA
"Ainda estamos no campo das suposições, porque as ideias precisam ser desenvolvidas por todos juntos. Acho que ainda jogam na Primavera garotos que já são crescidos. Vi que, na Serie C, há um critério de tempo de jogo: se você coloca jovens para jogar por um determinado tempo, recebe uma certa quantia em dinheiro.
Vamos tentar fazer isso também na Serie B. Ajudamos os estrangeiros a vir com o Decreto Crescita. Por que não tentamos fazer o mesmo com os jovens, para que os clubes da Serie B e da Serie C possam colocá-los para jogar e eles progridam aos poucos? O futebol não consegue fazer isso sozinho: é preciso que todas as instituições e o governo façam alguma coisa."
NÃO LI O PROJETO DE MALDINI E LEONARDO
"O plano de Maldini e Leonardo? Não o li, para ser sincero. Porque, quando você entra nos meandros do futebol, quer ter sua própria visão, seu próprio modo de trabalhar.
E não sou só eu: conto com outras pessoas muito, mas muito importantes, porque sozinho não teria conseguido fazer nada. E tenho de agradecer a Zola, Viscidi e Milani, que estão fazendo um grande trabalho pelo Club Italia.
Conversei apenas com Malagò. Sou um homem de campo, não quero me ocupar de outras coisas. O projeto é válido, como dissemos, e pode começar. Maldini dizia que seriam necessários de oito a dez anos. Concordo".
VAMOS COPIAR O TÊNIS
"Estamos partindo das mesmas bases de onde o tênis começou. Neste verão, encontrei um professor de tênis que estava estudando muito para dar o último passo, ou seja, tornar-se professor profissional de tênis, com uma qualificação que lhe permitia treinar até mesmo Sinner. É justamente a formação desses treinadores de base que eu gostaria de melhorar, porque são eles o futuro dos possíveis campeões."
VOLTAMOS AO PASSADO
"Precisamos aprender a voltar a fazer o que fazíamos antigamente. Hoje os treinadores são bons, querem mostrar seu conhecimento e sua competência, mas se esquecem da criança. A criança deve estar no centro desse projeto, não podemos nos esquecer dela.
No futebol de base, é preciso ensinar a criança a dominar e conduzir a bola, a chutar, todas essas pequenas coisas. E também o futebol situacional, aquele que jogávamos quando éramos crianças na paróquia, no meio das ruas, nas praças. Pegávamos a bola e ninguém nos dizia para fazer a diagonal ou qualquer outra coisa. Pegávamos a bola e queríamos driblar todo mundo".
MÉTODO RANIERI?
"Não, não, não, pelo amor de Deus! Vamos esquecer o 'método Ranieri'. Somos italianos, temos que fazer as coisas que sabemos fazer bem. Não é preciso refazer tudo: é preciso melhorar tudo. E eu gostaria que tudo o que acabei de dizer se refletisse em campo. Seria a coisa mais bonita que eu poderia ter feito.
Tive Christian Damiano como colaborador. Ele trabalhou com Gérard Houllier, que formou Clairefontaine. Era o treinador principal que ensinava aos outros treinadores o que deveriam fazer. Depois, esses treinadores eram distribuídos pelos diversos distritos desses centros de formação, e ele aparecia de surpresa para ver se o trabalho que havia indicado estava sendo feito. Isso já é uma coisa muito boa."
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.