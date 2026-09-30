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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traduzido por

Itália, polêmica sobre Calafiori após o vídeo em que ele dá sua camisa a uma criança. A resposta: “Vocês me dão medo”

Itália
Turquia x Itália
Turquia
Liga das Nações A
R. Calafiori
Arsenal

Uma pequena polêmica surgiu por causa de um gesto feito por Riccardo Calafiori no pós-jogo de Turquia x Itália, partida vencida com folga pela equipe de Mancini e da qual o defensor do Arsenal não participou por causa do rodízio.


Apesar dos 90 minutos passados no banco, o canhoto romano protagonizou um belo gesto com um jovem torcedor turco que lhe pediu a camisa. Atendido, o garoto ficou maluco de alegria em uma bonita cena registrada pelas câmeras e que logo se tornou viral por toda parte. Tão viral que alguém se inspirou no vídeo para denegrir o próprio Calafiori que, no Instagram, quis comentar os ataques contra ele com uma mensagem de tom duro também.


  • Depois da vitória fora de casa por 4 a 1, Calafiori havia voltado ao gramado junto dos outros companheiros que não tinham jogado para a atividade de recuperação física. Ali, foi abordado por um garotinho que lhe pediu a camisa, pedido atendido pelo lateral, que realizou o sonho do pequeno turco.


    Ainda assim, segundo alguns usuários, ao fazer isso o italiano teria demonstrado pouca atenção com o garoto, praticamente o ignorando. Uma acusação que incomodou Calafiori, que então quis escrever uma mensagem de resposta no Instagram.


    "Vocês me dão um pouco de medo, sinceramente. Deixando de lado o fato de que acho que dá para perceber claramente a emoção e a felicidade no meu rosto, revendo o vídeo eu teria dado nele mais um abraço ou feito mais um pouco de carinho, mas infelizmente me deixei distrair por outro garoto que naquele momento também me pediu a camisa que eu tinha prometido a ele antes (dá para ver no vídeo). Mas esse não é o ponto, o que me dá medo é como, mesmo em uma cena tão pura como essa, vocês vão procurar o erro, para gerar ódio, inveja ou simplesmente para serem os protagonistas embaixo de um vídeo com tantas visualizações, eu me pergunto? Voltando à outra noite, certamente a minha emoção nem se aproxima da do menino, e isso é uma coisa maravilhosa, porque eu me lembro bem do que se sente e me encontrar do outro lado de repente e servir de exemplo, acho que é a coisa mais gratificante que existe".

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