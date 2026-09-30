Itália, polêmica sobre Calafiori após o vídeo em que ele dá sua camisa a uma criança. A resposta: “Vocês me dão medo”

Depois da vitória fora de casa por 4 a 1, Calafiori havia voltado ao gramado junto dos outros companheiros que não tinham jogado para a atividade de recuperação física. Ali, foi abordado por um garotinho que lhe pediu a camisa, pedido atendido pelo lateral, que realizou o sonho do pequeno turco.





Ainda assim, segundo alguns usuários, ao fazer isso o italiano teria demonstrado pouca atenção com o garoto, praticamente o ignorando. Uma acusação que incomodou Calafiori, que então quis escrever uma mensagem de resposta no Instagram.





"Vocês me dão um pouco de medo, sinceramente. Deixando de lado o fato de que acho que dá para perceber claramente a emoção e a felicidade no meu rosto, revendo o vídeo eu teria dado nele mais um abraço ou feito mais um pouco de carinho, mas infelizmente me deixei distrair por outro garoto que naquele momento também me pediu a camisa que eu tinha prometido a ele antes (dá para ver no vídeo). Mas esse não é o ponto, o que me dá medo é como, mesmo em uma cena tão pura como essa, vocês vão procurar o erro, para gerar ódio, inveja ou simplesmente para serem os protagonistas embaixo de um vídeo com tantas visualizações, eu me pergunto? Voltando à outra noite, certamente a minha emoção nem se aproxima da do menino, e isso é uma coisa maravilhosa, porque eu me lembro bem do que se sente e me encontrar do outro lado de repente e servir de exemplo, acho que é a coisa mais gratificante que existe".