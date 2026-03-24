Itália, Palestra: “Não esperava a convocação do Gattuso. O grupo está mentalmente livre, estamos extremamente concentrados”

Marco Palestra, lateral do Cagliari, mas jogador da Atalanta, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Principal e, em entrevista à Vivo Azzurro TV, falou sobre a emoção de sua primeira vez em Coverciano e o clima que se vive às vésperas da partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, que na noite de quinta-feira verá a Itália enfrentar a Irlanda do Norte em Bergamo.



