Marco Palestra, lateral do Cagliari, mas jogador da Atalanta, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Principal e, em entrevista à Vivo Azzurro TV, falou sobre a emoção de sua primeira vez em Coverciano e o clima que se vive às vésperas da partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, que na noite de quinta-feira verá a Itália enfrentar a Irlanda do Norte em Bergamo.
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Itália, Palestra: “Não esperava a convocação do Gattuso. O grupo está mentalmente livre, estamos extremamente concentrados”
O AZUL É UM SONHO
“Não, eu não esperava a convocação… até porque a Seleção é um sonho para todos. Claro, mesmo assim eu acreditava nisso e estou muito feliz por estar aqui”
O ESFORÇO NA CATEGORIA SUB-15
"Na categoria sub-15, porque eu estava um pouco atrás fisicamente em relação aos outros. Mas os treinadores nunca me deixaram de lado nem me fizeram sentir inferior, e minha família sempre esteve ao meu lado".
OBRIGADO, BALDINI
“Todos me receberam muito bem e o técnico me deixou realmente à vontade. As palavras gentis que Silvio Baldini disse ontem sobre mim? Ele também me ajudou muito e me deu muitos conselhos: se estou aqui, é também graças a ele e à sua equipe”.
O GRUPO ESTÁ COM A CABEÇA LIVRE E TOTALMENTE CONCENTRADO
“Uma das partidas mais importantes dos últimos anos. Embora seja a primeira vez que estou aqui, sinto a importância do jogo e a responsabilidade de vestir esta camisa. Estamos treinando bem; vejo um grupo extremamente concentrado, mas também mentalmente livre, pois o aspecto psicológico pode fazer a diferença”.