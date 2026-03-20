Itália: os convocados de Gattuso para os jogos contra a Irlanda do Norte e a Bósnia/País de Gales: Tonali está na lista, Bernardeschi fica de fora. Aqui estão os Azzurri que devem nos levar à Copa do Mundo

As convocações de Rino Gattuso para as eliminatórias da Copa do Mundo já são oficiais. O técnico divulgou a lista na sexta-feira, 20 de março, para os próximos dois jogos da seleção italiana: a equipe jogará em Bergamo no próximo dia 26 de março contra a Irlanda do Norte e, caso passe de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales, mas desta vez fora de casa.





São 28 os convocados por Gattuso: está Tonali, que era dúvida devido a um problema muscular, enquanto não estão Zaccagni, Orsolini e Bernardeschi. Chiesa volta, Vicario e Zaniolo ficam de fora. Estreia para Palestra.



