Alessandro Nesta também estava na arquibancada em Bergamo para assistir à vitória da Itália sobre a Irlanda do Norte. O ex-zagueiro, hoje técnico, conversou com a Sky Sport e analisou a situação atual da seleção italiana, de vista do confronto contra a Bósnia, que pode garantir a vaga na Copa do Mundo. Veja o que ele disse.
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Itália, Nesta: “Parabéns, Bastoni! Criticaram-no por simulação, mas eu também já simulei muitas vezes. Nunca vou dar lições de moral a ele”
CONTRA A IRLANDA DO NORTE
"Eu também fiquei preocupado no primeiro tempo. Se não jogarmos bem, não temos chance contra nenhuma das seleções que estão disputando a repescagem. O problema, porém, é a pressão que a camisa da Itália impõe, que é maior do que, por exemplo, a da Bósnia ou da Irlanda do Norte. A forma como o primeiro tempo foi conduzido foi resultado da tensão que os Azzurri estavam sentindo. É preciso estar ciente de que ainda vai ser difícil, aliás, na Bósnia vai ser ainda mais difícil. Nos espera um ambiente muito acalorado, com um adversário que tem valores superiores aos da Irlanda. Eu e o Zambrotta somos atiradores de elite. Estávamos em Wembley quando ganhamos o Europeu e também estávamos ontem à noite em Bergamo. Terça-feira? Eu não posso ir, mas liguem para o Zambrotta.”
MUNDIAL
"Essas partidas são uma questão de nervos; a ideia de que não vamos para a Copa do Mundo já se instalou em nossas mentes. A classificação não é uma questão técnica, porque somos mais fortes que os outros, mas tudo se resume a uma questão de nervos. Em 2006, a conquista da Copa do Mundo ajudou o futebol italiano após o Calciopoli; hoje, o futebol italiano precisa mais do que nunca da Seleção. Sem esquecer, depois, o ponto de vista individual: ter um bom desempenho na Copa do Mundo, como jogador, muda a sua vida e a sua carreira. Conheço muito bem o Rino Gattuso. Ele está sofrendo, sente-se responsável por esta situação e fará de tudo para que a Itália vá à Copa do Mundo. No primeiro tempo, vi-o tenso ontem; ele tem um senso de responsabilidade realmente muito grande”.
BASTÕES
"Bastoni, jogando como zagueiro central, aproveita menos suas qualidades ofensivas, mas tenho que parabenizá-lo porque o criticaram bastante por simulação e, ontem, mesmo não estando no seu melhor, ele voltou e fez uma grande partida. Sempre fui considerado um jogador correto, mas também já simulei muitas vezes. Nunca vou dar lições de moral para o Bastoni, para mim ele é demais".