Itália, Nesta: “Parabéns, Bastoni! Criticaram-no por simulação, mas eu também já simulei muitas vezes. Nunca vou dar lições de moral a ele”

"Eu também fiquei preocupado no primeiro tempo. Se não jogarmos bem, não temos chance contra nenhuma das seleções que estão disputando a repescagem. O problema, porém, é a pressão que a camisa da Itália impõe, que é maior do que, por exemplo, a da Bósnia ou da Irlanda do Norte. A forma como o primeiro tempo foi conduzido foi resultado da tensão que os Azzurri estavam sentindo. É preciso estar ciente de que ainda vai ser difícil, aliás, na Bósnia vai ser ainda mais difícil. Nos espera um ambiente muito acalorado, com um adversário que tem valores superiores aos da Irlanda. Eu e o Zambrotta somos atiradores de elite. Estávamos em Wembley quando ganhamos o Europeu e também estávamos ontem à noite em Bergamo. Terça-feira? Eu não posso ir, mas liguem para o Zambrotta.”