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cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

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Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: as últimas notícias sobre a caminhada rumo à final na Bósnia AO VIVO

Itália
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias
Copa do Mundo

Dia decisivo para a seleção de Gattuso.

É tudo ou nada. Hoje é o dia decisivo para a Itália, que disputa a final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 fora de casa contra a Bósnia: o jogo está marcado para o Stadion Bilino Polje, em Zenica, com início às 20h45.


Ao mesmo tempo, serão disputadas as outras três partidas da repescagem da UEFA: República Tcheca x Dinamarca, Kosovo x Turquia e Suécia x Polônia: em caso de empate após os 90 minutos regulamentares, haverá prorrogação e, eventualmente, pênaltis.


A Itália jogará com a camisa branca.

A previsão do tempo para esta noite em Zenica indica chuviscos com temperatura em torno de 4 °C.


REVIVA A VÉSPERA DA AZZURRA



  • A CONVOCAÇÃO

    Goleiros: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Defensores: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Meio-campistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Atacantes: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    O zagueiro Scalvini e o atacante Scamacca, do Atalanta, ficam na arquibancada.



    • Publicidade

  • AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    O técnico da seleção italiana parece inclinado a manter o mesmo time titular escalado na última quinta-feira em Bergamo, na semifinal vencida por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte, com Locatelli e Retegui sendo preferidos a Cristante e Pio Esposito. Este último começa mais uma vez no banco, assim como outro jovem talento do outro lado: Alajbegovic, que ficou em desvantagem na disputa com Memic.


    BÓSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Barbarez.


    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Técnico: Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (França), assistido pelos compatriotas Nicolas Danos e Benjamin Pages, com o espanhol José Maria Sanchez como quarto árbitro, e Jerome Brisard e Willy Delajod no VAR.


  • MAROTTA COM GRAVINA

    Ontem, em Coverciano, reuniram-se para almoçar os dirigentes da Assocalciatori (Umberto Calcagno), da Série B (Paolo Bedin), da Lega Pro (Matteo Marani) e da Lega Nazionale Dilettanti (Giancarlo Abete).


    O presidente da Lega Serie A, Ezio Simonelli, é esperado hoje na Bósnia, acompanhado pelo diretor executivo Luigi De Siervo e por alguns presidentes de clubes, como Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari) e Saverio Sticchi Damiani (Lecce).


    Também está a caminho o número 1 do CONI, Luciano Buonfiglio, e o ministro do Esporte, Andrea Abodi, fará de tudo para estar presente.

    Também é esperada a presença do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, até porque um de seus vice-presidentes é Gabriele Gravina, presidente da FIGC.

    Este último declarou antes da partida: Vamos viver isso juntos, nos unir, aproveitar como um momento de descontração e serenidade. Sabendo que, se formos bons, a recompensa será extraordinária”.

  • CABELO

    O ex-técnico do Milan e da Juventus, Fabio Capello, escreve no La Gazzetta dello Sport: “O técnico da Bósnia, Barbarez, disse que vão colocar o ônibus na frente do gol. Então, não teremos outra escolha a não ser chegar lá com algo mais forte para movê-lo; vamos chegar com o guincho. O futebol italiano depende desse jogo”.

  • Tom

    O ex-atacante da Seleção Italiana, Luca Toni, campeão mundial na Alemanha 2006, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Para vencer, precisamos jogar como a Itália. Força, Azzurri, vocês conseguem. A Bósnia não deve ser subestimada, mas temos que vencê-la”.


    “Gosto do Kean, agora o vejo mais em forma do que há algumas semanas e ele vem de uma boa partida contra a Irlanda do Norte. É certo apostar nele”.


    Retegui? Para um centroavante, é importante ter oportunidades e tocar na bola na área adversária. Ele fez isso, embora talvez pudesse ter protegido melhor a bola. Na Seleção, ele mostrou que sabe como marcar gols”.


    Pio Esposito, com suas características, é ideal tanto para entrar caso estejamos perdendo — uma eventualidade que certamente não desejo — quanto para começar como titular. Tenho certeza de que ele estará na partida porque está em forma e psicologicamente motivado após os gols marcados pelo Inter. Ele pode nos dar uma boa ajuda.”


    Raspadori é muito diferente de Kean, Retegui e Esposito e pode ser útil para criar superioridade numérica com seus dribles”.


    Dzeko é um jogador de qualidade, um artilheiro que já disputou muitas partidas importantes. Teremos que marcá-lo com atenção: em jogos assim, não conta apenas o aspecto físico, mas também o mental. Ele tem 40 anos, mas é um líder e marcou no País de Gales...”.


  • RIO

    O ex-número 10 do Milan, Gianni Rivera, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Temos que nos classificar para a Copa do Mundo a todo custo. Vou assistir ao jogo Bósnia x Itália em casa, na frente da TV, sozinho e totalmente relaxado. Nós somos a Itália, com quatro títulos mundiais, assim como a Alemanha; só o Brasil fez melhor. Sem brincadeiras e sem julgamentos. Vamos lá, partimos e pronto. Gostaria que, já que também se jogará no México, esses rapazes entrassem no nosso mítico Azteca, onde está a placa da partida do século. Colocaram-na por nossa causa: Itália x Alemanha 4 a 3”.


    “Gattuso está apostando tudo, mas já viveu outros momentos importantes. É sério e sólido. Em Milão diriam que é um ‘bel fioeu’. É o técnico e não precisa agradar a mim, precisa comandar o time e vencer. Gattuso está trabalhando bem. Aposta também nos jovens, tem a confiança do grupo. Eles o seguem. Depois, há outra coisa que se nota: a garra. Ele conseguiu transmitir a paixão e a grande vontade a todos. Estão unidos, concentrados, nota-se até quando cantam o hino. Lindos, de verdade.”


  • SINNER E BEZZECCHI

    O tenista Jannik Sinner escreve no LaGazzetta dello Sport: “Estamos vivendo um momento incrível na Itália, em muitos esportes, da Fórmula 1 ao motociclismo. Agora esperamos também conquistar uma vaga na Copa do Mundo de futebol. Antes das competições deles, conversei com Bezzecchi e Antonelli; é bom que sejamos muitos e nos apoiemos mutuamente. Desta vez também vou acompanhar a Seleção; contra a Bósnia vai ser muito difícil, mas vou torcer como todos os italianos”.


    LEIA AQUI a mensagem do motociclista Marco Bezzecchi.

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