Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: as últimas notícias sobre a caminhada rumo à final na Bósnia AO VIVO

O ex-atacante da Seleção Italiana, Luca Toni, campeão mundial na Alemanha 2006, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Para vencer, precisamos jogar como a Itália. Força, Azzurri, vocês conseguem. A Bósnia não deve ser subestimada, mas temos que vencê-la”.





“Gosto do Kean, agora o vejo mais em forma do que há algumas semanas e ele vem de uma boa partida contra a Irlanda do Norte. É certo apostar nele”.





“Retegui? Para um centroavante, é importante ter oportunidades e tocar na bola na área adversária. Ele fez isso, embora talvez pudesse ter protegido melhor a bola. Na Seleção, ele mostrou que sabe como marcar gols”.





“Pio Esposito, com suas características, é ideal tanto para entrar caso estejamos perdendo — uma eventualidade que certamente não desejo — quanto para começar como titular. Tenho certeza de que ele estará na partida porque está em forma e psicologicamente motivado após os gols marcados pelo Inter. Ele pode nos dar uma boa ajuda.”





“Raspadori é muito diferente de Kean, Retegui e Esposito e pode ser útil para criar superioridade numérica com seus dribles”.





“Dzeko é um jogador de qualidade, um artilheiro que já disputou muitas partidas importantes. Teremos que marcá-lo com atenção: em jogos assim, não conta apenas o aspecto físico, mas também o mental. Ele tem 40 anos, mas é um líder e marcou no País de Gales...”.



