É tudo ou nada. Hoje é o dia decisivo para a Itália, que disputa a final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 fora de casa contra a Bósnia: o jogo está marcado para o Stadion Bilino Polje, em Zenica, com início às 20h45.
Ao mesmo tempo, serão disputadas as outras três partidas da repescagem da UEFA: República Tcheca x Dinamarca, Kosovo x Turquia e Suécia x Polônia: em caso de empate após os 90 minutos regulamentares, haverá prorrogação e, eventualmente, pênaltis.
Nesse caso, os primeiros batedores de pênaltis seriam Retegui, Kean e Locatelli, além de outros dois entre Tonali, Cristante, Politano e Dimarco (LEIA AQUI) contra o bósnio Vasilj, que tem fama de defender pênaltis.
A Itália jogará com a camisa branca.
Não haverá tecnologia de linha de gol (LEIA AQUI).
São esperados 9.500 espectadores, incluindo 500 italianos.
A previsão do tempo para esta noite em Zenica indica chuviscos com temperatura em torno de 4 °C.
REVIVA A VÉSPERA DA SELEÇÃO AZUL