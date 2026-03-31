O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, declarou à Rádio Rai: “Ontem à noite, meu filho Francesco, que nasceu em 2007, me mandou uma mensagem. Isso me tocou e me emocionou muito. O que eu diria a uma criança que me perguntasse como vai ser? Que vamos dar o nosso melhor, nos preparamos para vencer essa partida e vamos ver se conseguimos”.





“Nos meus jogadores, vi o olhar certo. O que plantamos, plantamos. Nunca direi a mim mesmo: ‘Aproveita’. A pressão e a ansiedade são algo maravilhoso. Quando não as tens, sentes falta delas e tens de ir atrás delas. Aqui, é natural e maravilhoso. Com os meus monstros na cabeça, com pensamentos positivos e negativos, convivo com isso desde sempre. Quando isso não existe, você sente uma falta danada. Faz você viver bem, faz você envelhecer muito. Esperemos que Deus nos dê sorte e que a sorte, mesmo que tenhamos que ir atrás dela, esteja do nosso lado”.





"Há dois jogos em um. O primeiro no nível comportamental e o outro no nível técnico e tático. Temos que jogar bem. Conhecemos o Turpin, é um árbitro de muita experiência, não gosta de certas coisas. Temos que tomar cuidado, eles têm uma grande força física. Têm uma média de 19,3 faltas por jogo. Não podemos cair em provocações. Eles vão começar forte com certeza, temos que estar prontos desde o primeiro minuto”.





"Eu e o Barberez temos muito em jogo. Lembrei que ele é um profissional de pôquer, mas foi só para elogiá-lo. Eles sabem que são competitivos e que podem nos colocar em dificuldades. Eles sabem disso e nós também. Esperamos não interpretar mal o jogo".







