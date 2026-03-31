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cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

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Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: as últimas notícias rumo à final na Bósnia

Itália
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias
Copa do Mundo

Dia decisivo para a seleção de Gattuso.

É tudo ou nada. Hoje é o dia decisivo para a Itália, que disputa a final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 fora de casa contra a Bósnia: o jogo está marcado para o Stadion Bilino Polje, em Zenica, com início às 20h45.


Ao mesmo tempo, serão disputadas as outras três partidas da repescagem da UEFA: República Tcheca x Dinamarca, Kosovo x Turquia e Suécia x Polônia: em caso de empate após os 90 minutos regulamentares, haverá prorrogação e, eventualmente, pênaltis.
Nesse caso, os primeiros batedores de pênaltis seriam Retegui, Kean e Locatelli, além de outros dois entre Tonali, Cristante, Politano e Dimarco (LEIA AQUI) contra o bósnio Vasilj, que tem fama de defender pênaltis.


A Itália jogará com a camisa branca.

Não haverá tecnologia de linha de gol (LEIA AQUI).


São esperados 9.500 espectadores, incluindo 500 italianos.

A previsão do tempo para esta noite em Zenica indica chuviscos com temperatura em torno de 4 °C.


REVIVA A VÉSPERA DA SELEÇÃO AZUL



  • CONVOCADOS E NÚMEROS DAS CAMISAS

    Goleiros: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 22 Meret.


    Defensores: 21 Bastoni, 6 Buongiorno, 13 Calafiori, 20 Cambiaso, 3 Dimarco, 19 Gatti, 23 Mancini, 2 Palestra, 4 Spinazzola.


    Meio-campistas: 18 Barella, 16 Cristante, 17 Frattesi, 5 Locatelli, 14 Pisilli, 8 Tonali.


    Atacantes: 15 Esposito, 11 Kean, 7 Politano, 10 Raspadori, 9 Retegui.


    Na arquibancada, o goleiro Caprile, os zagueiros Scalvini e Coppola, os atacantes Cambiaghi e Scamacca.

    Da mesma forma, do outro lado, o atacante do Cluj, Jovo Lukic, ficou de fora da lista de convocados.


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  • AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    O técnico da seleção italiana parece inclinado a manter o mesmo time titular escalado na última quinta-feira em Bergamo, na semifinal vencida por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte, com Locatelli e Retegui sendo preferidos a Cristante e Pio Esposito. Este último começa mais uma vez no banco, assim como outro jovem talento do outro lado: Alajbegovic, que ficou em desvantagem na disputa com Memic.


    BÓSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Barbarez.


    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Técnico: Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (França), assistido pelos compatriotas Nicolas Danos e Benjamin Pages, com o espanhol José Maria Sanchez como quarto árbitro, e Jerome Brisard e Willy Delajod no VAR.


  • GATTUSO FALA

    O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, declarou à Rádio Rai: “Ontem à noite, meu filho Francesco, que nasceu em 2007, me mandou uma mensagem. Isso me tocou e me emocionou muito. O que eu diria a uma criança que me perguntasse como vai ser? Que vamos dar o nosso melhor, nos preparamos para vencer essa partida e vamos ver se conseguimos”.


    “Nos meus jogadores, vi o olhar certo. O que plantamos, plantamos. Nunca direi a mim mesmo: ‘Aproveita’. A pressão e a ansiedade são algo maravilhoso. Quando não as tens, sentes falta delas e tens de ir atrás delas. Aqui, é natural e maravilhoso. Com os meus monstros na cabeça, com pensamentos positivos e negativos, convivo com isso desde sempre. Quando isso não existe, você sente uma falta danada. Faz você viver bem, faz você envelhecer muito. Esperemos que Deus nos dê sorte e que a sorte, mesmo que tenhamos que ir atrás dela, esteja do nosso lado”.


    "Há dois jogos em um. O primeiro no nível comportamental e o outro no nível técnico e tático. Temos que jogar bem. Conhecemos o Turpin, é um árbitro de muita experiência, não gosta de certas coisas. Temos que tomar cuidado, eles têm uma grande força física. Têm uma média de 19,3 faltas por jogo. Não podemos cair em provocações. Eles vão começar forte com certeza, temos que estar prontos desde o primeiro minuto”.


    "Eu e o Barberez temos muito em jogo. Lembrei que ele é um profissional de pôquer, mas foi só para elogiá-lo. Eles sabem que são competitivos e que podem nos colocar em dificuldades. Eles sabem disso e nós também. Esperamos não interpretar mal o jogo".



  • SEM TECNOLOGIA DE LINHA DE GOL

    Não haverá tecnologia de linha de gol: por mais estranho que possa parecer, já que eliminou com absoluta eficácia os gols fantasmas, ela não é obrigatória e depende das decisões da federação organizadora. Na Bósnia, o olho de falcão não é utilizado e, portanto, não estará à disposição do árbitro Turpin e de sua equipe, enquanto esteve presente em Bergamo, na última quinta-feira, na partida vencida por 2 a 0 pela Itália contra a Irlanda do Norte, assim como em todas as partidas da Série A, da Copa da Itália e da Supercopa italiana.



  • MAROTTA COM GRAVINA E CEFERIN

    Ontem, em Coverciano, reuniram-se para almoçar os dirigentes da Assocalciatori (Umberto Calcagno), da Série B (Paolo Bedin), da Lega Pro (Matteo Marani) e da Lega Nazionale Dilettanti (Giancarlo Abete).


    O presidente da Lega Serie A, Ezio Simonelli, é esperado hoje na Bósnia, acompanhado pelo diretor executivo Luigi De Siervo e por alguns presidentes de clubes, como Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari) e Saverio Sticchi Damiani (Lecce).


    Também está a caminho o número 1 do CONI, Luciano Buonfiglio, e o ministro do Esporte, Andrea Abodi, fará de tudo para estar presente.

    Também estará presente o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, até porque um de seus vice-presidentes é Gabriele Gravina, presidente da FIGC.

    Este último declarou antes da partida: Vamos viver isso juntos, nos unirmos, aproveitar como um momento de despreocupação e serenidade. Sabendo que, se formos bons, a recompensa será extraordinária”.


    Também é possível a presença no estádio, como convidado de honra, do tenista sérvio Novak Djokovic.

  • CABELO

    O ex-técnico do Milan e da Juventus, Fabio Capello, escreve no La Gazzetta dello Sport: “O técnico da Bósnia, Barbarez, disse que vão colocar o ônibus na frente do gol. Então, não teremos outra escolha a não ser chegar lá com algo mais forte para movê-lo; vamos chegar com o guincho. O futebol italiano depende desse jogo”.

  • Tom

    O ex-atacante da Seleção Italiana, Luca Toni, campeão mundial na Alemanha 2006, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Para vencer, precisamos jogar como a Itália. Força, Azzurri, vocês conseguem. A Bósnia não deve ser subestimada, mas temos que vencê-la”.


    “Gosto do Kean, agora o vejo mais em forma do que há algumas semanas e ele vem de uma boa partida contra a Irlanda do Norte. É certo apostar nele”.


    Retegui? Para um centroavante, é importante ter oportunidades e tocar na bola na área adversária. Ele fez isso, embora talvez pudesse ter protegido melhor a bola. Na Seleção, ele mostrou que sabe como marcar gols”.


    Pio Esposito, com suas características, é ideal tanto para entrar caso estejamos perdendo — uma eventualidade que certamente não desejo — quanto para começar como titular. Tenho certeza de que ele estará na partida porque está em forma e psicologicamente motivado após os gols marcados pelo Inter. Ele pode nos dar uma boa ajuda.”


    Raspadori é muito diferente de Kean, Retegui e Esposito e pode ser útil para criar superioridade numérica com seus dribles”.


    Dzeko é um jogador de qualidade, um artilheiro que já disputou muitas partidas importantes. Teremos que marcá-lo com atenção: em jogos assim, não conta apenas o aspecto físico, mas também o mental. Ele tem 40 anos, mas é um líder e marcou no País de Gales...”.


  • RIO

    O ex-número 10 do Milan, Gianni Rivera, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Temos que nos classificar para a Copa do Mundo a todo custo. Vou assistir ao jogo Bósnia x Itália em casa, na frente da TV, sozinho e totalmente relaxado. Nós somos a Itália, com quatro títulos mundiais, assim como a Alemanha; só o Brasil fez melhor. Sem brincadeiras e sem julgamentos. Vamos lá, partimos e pronto. Gostaria que, já que também se jogará no México, esses rapazes entrassem no nosso mítico Azteca, onde está a placa da partida do século. Colocaram-na por nossa causa: Itália x Alemanha 4 a 3”.


    “Gattuso está apostando tudo, mas já viveu outros momentos importantes. É sério e sólido. Em Milão diriam que é um ‘bel fioeu’. É o técnico e não precisa agradar a mim, precisa comandar o time e vencer. Gattuso está trabalhando bem. Aposta também nos jovens, tem a confiança do grupo. Eles o seguem. Depois, há outra coisa que se nota: a garra. Ele conseguiu transmitir a paixão e a grande vontade a todos. Estão unidos, concentrados, nota-se até quando cantam o hino. Lindos, de verdade.”


  • SINNER E BEZZECCHI

    O tenista Jannik Sinner escreve no LaGazzetta dello Sport: “Estamos vivendo um momento incrível na Itália, em muitos esportes, da Fórmula 1 ao motociclismo. Agora esperamos também conquistar uma vaga na Copa do Mundo de futebol. Antes das competições deles, conversei com Bezzecchi e Antonelli; é bom que sejamos muitos e nos apoiemos mutuamente. Desta vez também vou acompanhar a Seleção; contra a Bósnia vai ser muito difícil, mas vou torcer como todos os italianos”.


    LEIA AQUI a mensagem do motociclista Marco Bezzecchi.

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