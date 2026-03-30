Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images

Traduzido por

Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: as últimas notícias na véspera da final na Bósnia

Bósnia e Herzegovina x Itália
Véspera do jogo da Seleção de Gattuso.

Falta um dia. Segunda-feira é véspera do grande jogo para a Itália, que disputará a final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 fora de casa contra a Bósnia: o confronto decisivo está marcado para terça-feira, 31 de março, no Stadion Bilino Polje, em Zenica, com início às 20h45.


REVIVA O DIA DA AZZURRA DE DOMINGO


Ao mesmo tempo, serão disputadas as outras três partidas da repescagem da UEFA: República Tcheca x Dinamarca, Kosovo x Turquia e Suécia x Polônia: em caso de empate após os 90 minutos regulamentares, haverá prorrogação e, eventualmente, pênaltis.


  • A PROGRAMAÇÃO DE HOJE

    A Seleção Italiana treina esta manhã a partir das 11h em Coverciano e, à tarde, embarca em um voo com destino à Bósnia, onde, às 19h15, Gennaro Gattuso dará uma entrevista coletiva.


    O técnico da Azzurra parece inclinado a confirmar o mesmo time titular escalado na última quinta-feira em Bergamo, na semifinal vencida por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte, apesar de Cristante e Pio Esposito estarem ansiosos no banco para substituir Locatelli e Retegui.


    A programação foi alterada devido ao mau tempo em Zenica, onde está prevista chuva fraca na noite de terça-feira, com temperatura em torno de 3 °C.

    A Itália jogará com a camisa branca.


    • Publicidade

  • Bergomi

    O ex-zagueiro do Inter, Beppe Bergomi, declarou em entrevista ao Tuttosport: “Se não conseguirmos, não devemos culpar o Gattuso, porque ele assumiu o cargo no meio da temporada, comandou seus jogos, não teve muito tempo e nem sequer lhe concedemos um período de preparação após a última partida contra a Noruega. Para mim, ele foi bom em formar um grupo, trouxe de volta um sentimento de pertencimento que já não existia”.

  • CABELO

    O ex-técnico do Milan e da Juventus, Fabio Capello, declarou ao La Gazzetta dello Sport: “Os três atacantes são bons, mas Retegui e Kean são um pouco parecidos demais. Pio Esposito, por outro lado, especialmente nos momentos decisivos, tem aquela força e aquele jogo de cabeça que podem se tornar fundamentais, além de uma excelente visão de jogo. Retegui vem de algumas semanas sem jogar e o ritmo árabe é bem diferente do nosso; às vezes, a falta de ritmo acaba custando caro.”


  • AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE BÓSNIA X ITÁLIA

    BÓSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Barbarez.


    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Técnico: Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (França), assistido pelos compatriotas Nicolas Danos e Benjamin Pages, com o espanhol José Maria Sanchez como quarto árbitro, e Jerome Brisard e Willy Delajod no VAR.

