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liberali italia nazionaleGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Itália, não há só as eliminatórias para a Copa do Mundo! A Seleção Sub-19 busca a vaga para o Europeu: Liberali, Inácio e Reggiani, as adversárias e onde assistir aos três jogos na TV e por streaming

Itália
Italy U19
M. Liberali
L. Reggiani
S. Inacio
Turkiye U19
Hungary U19
European Championship U19 Qualification
Italy U19 x Hungary U19
Italy U19 x Slovakia U19
Slovakia U19
Turkiye U19 x Italy U19

A Fase Elite das eliminatórias para o Campeonato Europeu Sub-19 começa na quarta-feira, 25 de março

O futebol italiano está em suspenso e aguarda ansiosamente o resultado da repescagem de qualificação da Seleção de Gennaro Gattuso para a próxima Copa do Mundo de 2026. No entanto, o compromisso dos Azzurri não é o único importante programado durante esta pausa, pois, a partir de quarta-feira, 25 de março, em casa, em Catanzaro, também entrará em campo a Seleção Sub-19 da Itália, que disputará as três partidas da Fase Elite das eliminatórias para o próximo Campeonato Europeu Sub-19, que será realizado de 28 de junho a 11 de julho de 2026, no País de Gales.


Quem enfrentará a equipe comandada pelo técnico Alberto Bollini? Quem são nossos destaques? Quando e como será possível acompanhar as três partidas programadas? E quais são as regras? Aqui está o guia para este minitorneio de qualificação



  • A CONVOCAÇÃO

    Esta é a lista dos convocados, repleta de jogadores de alto nível que atuam tanto em nossos campeonatos quanto no exterior (nada menos que 5)


    Goleiros: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

    Defensores: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

    Meio-campistas: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

    Atacantes: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

    • Publicidade

  • LIBERALI, INACIO E REGGIANI SÃO AS ESTRELAS

    As estrelas deste grupo, as mais comentadas e nas quais Bollini confiará também em termos de inspiração e criatividade, são certamente Mattia Liberali e Samuele Inacio. O primeiro é um meia-atacante nascido em 2007, formado nas categorias de base do Milan e que se destacou este ano em Catanzaro. O segundo foi formado nas categorias de base da Atalanta, mas agora se transferiu para a Alemanha, para o Borussia Dortmund, time pelo qual já estreou na equipe principal.


    Também na equipe alemã, o ex-zagueiro do Sassuolo Luca Reggiani estreou marcando um gol, mas no elenco não se pode deixar de citar também o ex-Roma e ex-Milan Federico Coletta (hoje no Benfica, que eliminou o Inter Sub-19 na Youth League) e Christian Comotto (que está brilhando no Spezia).

  • AS ADVERSÁRIAS

    A seleção italiana sub-19 foi sorteada como cabeça de chave no Grupo 6 das eliminatórias, mas enfrentará um grupo nada fácil contra Turquia, Eslováquia e Hungria.

  • ONDE SE JOGA

    O Liberali jogará “em casa” essas três partidas, já que todo o calendário do Grupo 6 será disputado na Itália, mais precisamente na Calábria, entre Cosenza e Catanzaro, nos estádios

    - Centro esportivo ‘Real Cosenza’, em Cosenza

    - Estádio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro

    - Estádio ‘San Vito-Gigi Marulla’, em Cosenza


    A Itália enfrentará no Ceravolo, em Catanzaro, a partida de estreia contra a Hungria e a final contra a Turquia, enquanto disputará o segundo jogo da fase de grupos contra a Eslováquia no estádio “Marulla”, em Cosenza.

  • O CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES E O REGULAMENTO

    Primeira rodada (quarta-feira, 25 de março)
    12h: Eslováquia x Turquia (Centro Esportivo “Real Cosenza”, Cosenza)
    17h: ITÁLIA x Hungria (Estádio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro)

    Segunda rodada (Sábado, 28 de março)
    12h: Turquia x Hungria (Centro Esportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
    17h: ITÁLIA x Eslováquia (Estádio ‘San Vito-Gigi Marulla’, Cosenza)

    Terceira rodada (Terça-feira, 31 de março)
    15h: Turquia x ITÁLIA (Estádio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro)
    15h: Hungria x Eslováquia (Centro esportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)


    Apenas as sete vencedoras dos grupos se classificam para a fase final e serão acompanhadas pelo País de Gales, nação anfitriã da fase final do torneio. A Itália, portanto, só se classificará para a fase final se vencer o seu próprio grupo. Em caso de empate em pontos entre duas ou mais seleções, será considerada a classificação separada, com vantagem nos confrontos diretos como primeiro critério e, em caso de empate, a diferença de gols e, em seguida, o número de gols marcados.

  • ONDE ASSISTIR ÀS PARTIDAS NA TV E EM STREAMING

    Todos os três jogos da Seleção Italiana Sub-19 serão transmitidos pela Vivo Azzurro TV, que disponibilizará as partidas por streaming e poderá ser acessada em Smart TVs, smartphones e tablets.