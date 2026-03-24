O futebol italiano está em suspenso e aguarda ansiosamente o resultado da repescagem de qualificação da Seleção de Gennaro Gattuso para a próxima Copa do Mundo de 2026. No entanto, o compromisso dos Azzurri não é o único importante programado durante esta pausa, pois, a partir de quarta-feira, 25 de março, em casa, em Catanzaro, também entrará em campo a Seleção Sub-19 da Itália, que disputará as três partidas da Fase Elite das eliminatórias para o próximo Campeonato Europeu Sub-19, que será realizado de 28 de junho a 11 de julho de 2026, no País de Gales.





Quem enfrentará a equipe comandada pelo técnico Alberto Bollini? Quem são nossos destaques? Quando e como será possível acompanhar as três partidas programadas? E quais são as regras? Aqui está o guia para este minitorneio de qualificação







