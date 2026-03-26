"Temos um time de qualidade e experiência. Precisamos manter a calma e a serenidade, e agora que vamos entrar em campo, só precisamos dar 200% de nós. Tranquilidade, leveza e controlar o jogo: precisamos ser protagonistas e vencer. Estamos prontos para este desafio decisivo; é hora de mostrar a todos quem somos", disse Mateo Retegui na coletiva de imprensa na véspera do jogo.

Gattuso, não tendo tido a disponibilidade de um período de pré-temporada, se virou e tomou a iniciativa de se encontrar com os convocados durante o jantar para fortalecer o grupo nas semanas que antecederam o jogo. “É o jogo mais importante da minha carreira, tenho um país nas minhas costas”, foi o ponto principal de sua intervenção.