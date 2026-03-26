Chegou o dia da verdade. Em Bergamo, na véspera do confronto contra a Irlanda do Norte, chegaram boas notícias para os Azzurri, com oprimeiro treino em grupo de Alessandro Bastoni desde o início da concentração. O zagueiro da Inter, que desde a manhã de domingo vem trabalhando com a comissão técnica da Seleção para estar presente esta noite, realizou, sem forçar, os mesmos exercícios dos companheiros de equipe: aumentam suas chances de ser titular, à frente de Donnarumma, com Mancini no centro-direito e Calafiori no centro-esquerdo.
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Itália, hoje à noite os playoffs contra a Irlanda do Norte: a lista de convocados e os batedores de pênaltis além de Retegui
A CONVOCAÇÃO
Goleiros - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Defensores - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Meio-campistas - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Atacantes - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.
Além de Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca e Cambiaghi, também estarão na arquibancada três jogadores que ficaram de fora devido a lesões. Trata-se de Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni.
TONALI E CALAFIORI SÃO TITULARES
Sandro Tonali também está em campo, pronto para voltar a jogar desde o início após a pancada sofrida contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Ao seu lado no meio-campo estão Locatelli e Barella, formando um meio-campo de cinco que incluirá também Dimarco e Politano (atenção a Palestra), que tem participado regularmente dos treinos de onze contra zero. No ataque, Kean e Retegui, com Pio Esposito como primeira alternativa aos titulares.
A PROVÁVEL ESCALAÇÃO
Itália (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
OS POSSÍVEIS COBRADORES DE PÊNALTIS
Gattuso confirmou que Retegui será o batedor de pênaltis durante os 90 minutos, enquanto, segundo o La Gazzetta dello Sport, entre os jogadores com maiores chances de cobrar ao lado do ex-jogador da Atalanta estão Kean, Politano, Tonali e Locatelli, este último pronto para jogar apesar do recente e grave erro no campeonato contra o Sassuolo.
A ABORDAGEM VOLTADA PARA A SERENIDADE
"Temos um time de qualidade e experiência. Precisamos manter a calma e a serenidade, e agora que vamos entrar em campo, só precisamos dar 200% de nós. Tranquilidade, leveza e controlar o jogo: precisamos ser protagonistas e vencer. Estamos prontos para este desafio decisivo; é hora de mostrar a todos quem somos", disse Mateo Retegui na coletiva de imprensa na véspera do jogo.
Gattuso, não tendo tido a disponibilidade de um período de pré-temporada, se virou e tomou a iniciativa de se encontrar com os convocados durante o jantar para fortalecer o grupo nas semanas que antecederam o jogo. “É o jogo mais importante da minha carreira, tenho um país nas minhas costas”, foi o ponto principal de sua intervenção.