Itália, Gattuso: “Não há diferença entre a Bósnia e o País de Gales. Dimarco? Fomos nós que cometemos o erro de nos prejudicarmos! Não importa se não jogamos bem, o Dzeko é um amigo”

Em seguida, na coletiva:



“Estamos cientes de que amanhã temos muito em jogo; enfrentamos uma equipe forte e de qualidade. É preciso uma Itália em grande forma para voltar à Copa do Mundo”.





Sobre os motivos para estar otimista.

“Espero não decepcioná-los, vamos entrar em campo com muita vontade e garra. Esse é o aspecto mais importante da nossa história no futebol: nos tornamos campeões mesmo não sendo os mais fortes, mas com grande determinação e sacrifício. Isso não pode faltar”.





Sobre o medo.

“Quando você é jogador ou técnico... Os jogos são difíceis, principalmente quando não se pode errar, não se pode falhar. Depois, você pode dizer o que quiser aos jogadores. Eles entram em campo e, taticamente, na outra noite erramos. Na minha opinião, encontramos alguns problemas, do ponto de vista tático. Fomos muito bons, a verdade é uma só. Falo da minha trajetória: há sete meses não éramos assim, sofremos com os adversários, eles chegavam facilmente ao gol, criavam oportunidades de gol. Em sete meses, esta equipe, ao perceber o perigo e trabalhar de maneira diferente, melhorou. Talvez não tenhamos jogado de forma ultraofensiva e seja normal sermos menos brilhantes. Prefiro, neste momento, uma equipe que esteja bem em campo, que sofra menos, mesmo que seja menos bonita. Vamos pensar no concreto”.





Como vocês acharam esse campo?

“Não devemos pensar nisso. É uma desculpa. Se o campo está ruim, está ruim para os dois, o jogo tem que ser jogado. Se pensarmos no campo, na arquibancada... Não, isso é coisa de fracos. Eu vi o campo e está bom. Passei um ano aqui perto, sei bem o que isso significa. Os campos ruins eram aqueles onde eu jogava pelo Hajduk. Sinceramente, mesmo que estivesse ruim, não poderíamos fazer muita coisa. Temos que pensar em que tipo de time eles são".





No ônibus do técnico bósnio.

“Sergej Barbarez é um grande jogador de pôquer... Eu o admiro. Ele jogava como atacante, cabelos loiros, no Leverkusen, no Hamburgo. É um técnico preparado, sabe como cair nas graças, entra no coração dos seus jogadores. Era um jogador importante, com a camisa da Seleção acho que fez 45-47 partidas, marcou vários gols. Deixemos de lado as polêmicas com Dimarco, isso é bobagem. Fomos nós que fomos burros em nos prejudicarmos. Sempre soubemos que a Bósnia tem qualidade, é física; quando vem pra cima, faz-se sentir. Sabe sofrer e sabe jogar; os dois atacantes, quando precisam receber o cruzamento, sabem se movimentar muito bem. Para dar continuidade ao jogo, fazem jogadas interessantes com o Dzeko. Sabem o que têm de fazer. Estava brincando? Eu tinha percebido. Estou fazendo um elogio a ele, gosto muito dele como pessoa”.





O que acontecerá com o futebol italiano se não se classificar para a Copa do Mundo?

“Não acho que seja o lugar certo para falar disso. Certamente posso falar por mim: será uma decepção. Um golpe duro, terei que assumir minhas responsabilidades porque sou o técnico, mas falaremos disso depois. Por enquanto, não estamos nos matando por causa disso; se acontecer, vamos lidar com a situação. Há pessoas encarregadas de dizer o que vai acontecer, guardo meus pensamentos para mim mesmo.”





Você passou um ano no Hajduk, consegue entender melhor a mentalidade balcânica?

“Eu me senti bem no Hajduk; o que vejo na seleção bósnia é uma mistura de jogadores fisicamente fortes. Coloquei muitos jovens em campo; eles não têm medo, são ousados. Têm grande força física, é isso que espero. Porque aqui temos essas características.”





No Hajduk estava Stjepan Badrov (gerente da equipe que jogou na Bósnia). Vocês se falaram?

“Ele deveria ter vindo aqui. Os membros da comissão técnica estavam comigo no Hajduk e ele não pôde vir, pois precisa representar o clube devido a um problema com a federação em Zagreb. Como técnico do Hajduk, disputamos três partidas contra times bósnios. Não precisava que ele me dissesse isso, dá para perceber o clima no estádio”.





Sobre Dzeko.

“Tenho uma boa amizade com ele há alguns anos; na temporada passada, quando eu estava no Hajduk, ele poderia ter vindo jogar aqui. Nos primeiros anos em que conversei com ele, percebi a grandeza do homem; como jogador, todos vocês o conhecem. Como homem, suas palavras não me surpreendem, ele tem valores grandiosos. Acho que esta manhã ele não se contradisse. Parabéns a ele pelo que fez e está fazendo. Mas também pela grandeza do homem. Eles estão aqui, jogando a partida deles, no estádio deles. Repito: não gostei do que aconteceu por esse motivo. Não aconteceu nada, Dimarco estava lá com a família, tranquilo, aconteceu o que aconteceu. O respeito que temos pela Bósnia é enorme, pelo que demonstram em campo. Depois, os torcedores... Eles nunca marcaram gol, isso nunca aconteceu comigo”.





Sobre Locatelli.

“Ele teve um bom desempenho, minha escolha foi técnico-tática. Tenho a equipe na cabeça, há cinco substituições que são fundamentais. Vamos ver amanhã, marquei o que fizemos de errado, mas o jogo dele foi bom, no final.”





A Bósnia é muito física. Esposito ou Retegui como titular?

“Vamos ver amanhã, não quero dar vantagem aos adversários. Falei de uma equipe também técnica, eles são fortes e também físicos. Esperamos sofrer o mínimo de danos possível.”





Quais são as melhorias?

“Somos um grupo unido, acompanho esses rapazes desde o primeiro dia. No início, levamos gols absurdos, estávamos frágeis, tínhamos dificuldade em manter o controle do campo. Contra Israel, na primeira dificuldade, corremos o risco de desperdiçar um jogo já ganho. Esse é um aspecto e melhoramos. Hoje veio o Di Lorenzo, que está se recuperando de uma lesão dupla, uma fascite plantar e um problema no joelho. Muitos outros jogadores estão em Bergamo: Zaccagni tinha que fazer uma ressonância hoje e o clube tem prioridade, com razão. É fundamental ver esse apego. Diziam que não havia amor próprio, que ninguém se importava. Eu vejo isso e desejo de todo o coração, não a nível pessoal, mas por esses rapazes, que alcancem este objetivo aqui. Pela forma como eles vivem isso. Estou orgulhoso, estou feliz, mesmo que as coisas corram mal. Espero que não, vou me tocar.”