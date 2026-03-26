A Itália chega à final das eliminatórias para a Copa do Mundo graças à vitória por 2 a 0 sobrea Irlanda do Norte. Ao final de uma partida difícil, sobretudo no primeiro tempo, os Azzurri garantem sua vaga na final de terça-feira. Após o jogo, decidido pelos gols de Tonali e Kean, o técnico Gennaro Gattuso falou aos microfones da Rai Uno.
AFP
Traduzido por
Itália, Gattuso: “Jogamos bem, não era algo garantido. Agora vamos disputar a final. Temos que agradecer a Bergamo e aos torcedores”
A ANÁLISE
"Tivemos dificuldades. No primeiro tempo, precisávamos ter jogado melhor, mas mantivemos a concentração e jogamos bem. Não era algo garantido. Complicamos as coisas para nós mesmos e fomos lentos, mas no segundo tempo aceleramos o ritmo e agora vamos disputar essa final. Vai ser difícil: precisamos nos recuperar bem."
A PRESSÃO
"Mais pressão fora de casa? Os outros também vão sentir isso. Vamos aproveitar este momento; a partir de amanhã, estaremos concentrados na final. Quero agradecer ao público de Bergamo. Mesmo no primeiro tempo, houve pouquíssimos vaias e apenas aplausos. Obrigado a Bergamo e aos torcedores"