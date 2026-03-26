Itália, Gattuso: “Jogamos bem, não era algo garantido. Agora vamos disputar a final. Temos que agradecer a Bergamo e aos torcedores”

A Itália chega à final das eliminatórias para a Copa do Mundo graças à vitória por 2 a 0 sobrea Irlanda do Norte. Ao final de uma partida difícil, sobretudo no primeiro tempo, os Azzurri garantem sua vaga na final de terça-feira. Após o jogo, decidido pelos gols de Tonali e Kean, o técnico Gennaro Gattuso falou aos microfones da Rai Uno.