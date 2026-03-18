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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Itália, Gattuso já definiu os convocados: de Chiesa a Raspadori, todas as escolhas e três dúvidas a resolver

Na sexta-feira serão divulgadas as convocações definitivas de Gennaro Gattuso para a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo. As escolhas já estão praticamente definidas.

Faltam pouquíssimas horas, menos de 24, e toda a Itália conhecerá a lista dos 28 jogadores que tentarão nos levar à Copa do Mundo de 2026, que será disputada no verão nos Estados Unidos, no México e no Canadá. 

Na sexta-feira, 19 de março, o técnico Gennaro Gattuso divulgará a lista oficial dos convocados que nos levarão a enfrentar, na noite de quinta-feira, 26 de março, em Bergamo, a Irlanda do Norte na primeira fase das repescagens e (esperamos) em caso de vitória na fase final contra o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales.

Restam poucas dúvidas ao técnico, que já tem em mente o elenco que levará consigo para este compromisso fundamental.

  • SEGURANÇAS NA BALDAQUINA

    Não há muitas dúvidas na posição de goleiro, onde Donnarumma, Carnesecchi e Vicario são certezas. A única dúvida, mínima, diz respeito ao quarto goleiro que, caso seja convocado, deverá ser Alex Meret, em detrimento de Elia Caprile, que estava presente quando o goleiro do Napoli estava lesionado.

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  • UMA DÚVIDA NA DEFESA

    Dá para dizer que as dúvidas em relação aos zagueiros centrais, infelizmente, se dissiparam por si só. De fato, há muitos lesionados que não poderão ser incluídos na lista, que contará, portanto, com os titulares Bastoni, Mancini e Calafiori. Junto com eles, devem entrar Buongiorno, Gatti e Scalvini. A única dúvida diz respeito a Coppola (que foi titular contra a Noruega), que se transferiu do Brighton para o Paris FC e poderia voltar ao grupo, mas está em disputa com a opção de levar mais um atacante de ponta.

  • DIMARCO E CAMBIASO SÃO APOSTAS SEGURAS NAS LATERAIS, EIS O TREINO

    No que diz respeito aos laterais, ou melhor, aos defensores laterais do 3-5-2, Gattuso confirmará Dimarco e Cambiaso, duas certezas absolutas. A eles se juntará certamente Palestra, a revelação desta temporada em Cagliari, e o trio será completado por Spinazzola. Udogie e Bellanova devem ficar de fora.

  • JOGADORES DE ATAQUE, QUANTOS FORAM EXCLUÍDOS

    A escolha do esquema e a confirmação do 3-5-2 trazem inevitavelmente consigo a certeza da exclusão de muitos jogadores ofensivos em potencial. Politano, nesse sentido, é a única certeza, dada a sua versatilidade para atuar também como quinto atacante. Orsolini e Zaccagni disputam uma vaga, com o segundo sendo o favorito em relação ao primeiro. Apesar da pré-convocação, Federico Chiesa, pouco utilizado pelo Liverpool, não deve ter espaço, assim como Domenico Berardi, em recuperação no Sassuolo. Por fim, nem Bernardeschi nem Zaniolo foram realmente considerados, embora ambos tenham se declarado disponíveis em várias ocasiões.

  • OS JOGADORES DO MEIO-CAMPO

    Verratti não estará presente, apesar do entusiasmo que se criou em torno de seu possível retorno. O mesmo vale para Jorginho, que vem se saindo bem no Flamengo, mas não foi levado em consideração. No entanto, não faltam certezas no meio-campo, com Barella, Tonali e Locatelli, que devem ser o nosso meio-campo titular, e com Cristante e Frattesi como possíveis alternativas. Pisilli será a carta na manga, podendo também atuar como curinga no ataque.

  • 5 NOMES PARA O ATAQUE

    A grande dúvida no ataque diz respeito única e exclusivamente à condição física de Giacomo Raspadori. Se o atacante da Atalanta conseguir se recuperar, ele completará o elenco de 28 jogadores; caso contrário, a disputa por uma vaga será reaberta, com um jogador do grupo dos atacantes de ponta ficando de fora. Já os outros quatro atacantes estão confirmados, com Kean e Retegui sempre levando vantagem sobre Pio Esposito e Scamacca.

  • OS 28 POSSÍVEIS

    GOLEIROS: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli).

    ZAGUEIROS: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta).

    LATERAIS: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

    ATACANTES: Politano (Napoli), Zaccagni (Lazio), Orsolini (Bologna)

    MEIO-CAMPISTAS: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).

    ATACANTES: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).

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