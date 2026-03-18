Itália, Gattuso já definiu os convocados: de Chiesa a Raspadori, todas as escolhas e três dúvidas a resolver

Faltam pouquíssimas horas, menos de 24, e toda a Itália conhecerá a lista dos 28 jogadores que tentarão nos levar à Copa do Mundo de 2026, que será disputada no verão nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Na sexta-feira, 19 de março, o técnico Gennaro Gattuso divulgará a lista oficial dos convocados que nos levarão a enfrentar, na noite de quinta-feira, 26 de março, em Bergamo, a Irlanda do Norte na primeira fase das repescagens e (esperamos) em caso de vitória na fase final contra o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales.

Restam poucas dúvidas ao técnico, que já tem em mente o elenco que levará consigo para este compromisso fundamental.