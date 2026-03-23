Itália: Gattuso assistiu a 380 jogos ao vivo desde setembro até hoje

Durante a coletiva de imprensa no primeiro dia de concentração da Seleção em Coverciano, em preparação para o jogo contra a Irlanda do Norte, primeiro passo nas eliminatórias para a Copa do Mundo (com uma vitória, a Itália disputaria a partida decisiva contra a Bósnia ou o País de Gales), o técnico da Azzurra, Rino Gattuso, também falou sobre o trabalho de observação e avaliação dos jogadores que realizou nos últimos meses.





Gattuso, com o auxílio dos dados fornecidos pela assessoria de imprensa da FIGC, listou o número de partidas que assistiu ao vivo desde agosto até 22 de março, inclusive, totalizando 380 jogos assistidos.



