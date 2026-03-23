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Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Itália: Gattuso assistiu a 380 jogos ao vivo desde setembro até hoje

O técnico da Itália realizou um verdadeiro feito hercúleo para acompanhar os jogadores elegíveis para a seleção italiana

Durante a coletiva de imprensa no primeiro dia de concentração da Seleção em Coverciano, em preparação para o jogo contra a Irlanda do Norte, primeiro passo nas eliminatórias para a Copa do Mundo (com uma vitória, a Itália disputaria a partida decisiva contra a Bósnia ou o País de Gales), o técnico da Azzurra, Rino Gattuso, também falou sobre o trabalho de observação e avaliação dos jogadores que realizou nos últimos meses.


Gattuso, com o auxílio dos dados fornecidos pela assessoria de imprensa da FIGC, listou o número de partidas que assistiu ao vivo desde agosto até 22 de março, inclusive, totalizando 380 jogos assistidos.


  • GATTUSO, 38 PARTIDAS AO VIVO

    259 partidas da Série A (de um total de 300 disputadas)

    15 partidas da Coppa Italia

    3 partidas da Supercopa da Itália na Arábia Saudita

    32 partidas em campeonatos estrangeiros (25 na Premier League, 3 na Carabao Cup, 1 na Liga, 1 na Saudi Pro League, 1 na Qatar Stars League)

    62 partidas entre Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência

    9 partidas internacionais das seleções adversárias (Moldávia, Estônia, Noruega e Hungria)



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