Itália, Gattuso antes do jogo contra a Irlanda do Norte: “No ataque, estamos bem posicionados”

Rino Gattuso, técnico da Seleção Italiana, fala à RAI antes da partida contra a Irlanda do Norte, válida pela semifinal dos playoffs para a classificação para a Copa do Mundo de 2026: “Temos que ser bons em conquistar o público para o nosso lado. No início, o clima vai estar elétrico, mas depois temos que ser bons em mostrar ao público que estamos vivos, que respondemos golpe por golpe”.





“Nas jogadas de bola parada, tudo se reinicia, porque quando eles colocam a bola na rede, acreditam firmemente no que fazem e temos que respeitá-los. Em termos de dinâmica de jogo, temos algo a mais do que eles, mas temos que respeitá-los e dar o máximo desde o primeiro minuto”, acrescenta o técnico.



