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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Itália, Gattuso antes do jogo contra a Irlanda do Norte: “No ataque, estamos bem posicionados”

Itália
Itália x Irlanda do Norte
Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias

O técnico fala poucas horas antes do confronto em Bergamo

Rino Gattuso, técnico da Seleção Italiana, fala à RAI antes da partida contra a Irlanda do Norte, válida pela semifinal dos playoffs para a classificação para a Copa do Mundo de 2026: “Temos que ser bons em conquistar o público para o nosso lado. No início, o clima vai estar elétrico, mas depois temos que ser bons em mostrar ao público que estamos vivos, que respondemos golpe por golpe”.


“Nas jogadas de bola parada, tudo se reinicia, porque quando eles colocam a bola na rede, acreditam firmemente no que fazem e temos que respeitá-los. Em termos de dinâmica de jogo, temos algo a mais do que eles, mas temos que respeitá-los e dar o máximo desde o primeiro minuto”, acrescenta o técnico.


  • E ainda: “Eles acreditam firmemente nisso, e o técnico deles tem razão ao dizer que os jogos podem ser vencidos mesmo com 30% de posse de bola. Contra a Irlanda do Norte, a Alemanha e a Eslovênia tiveram dificuldades porque enfrentaram uma equipe durona que não impressiona visualmente, mas é uma equipe no verdadeiro sentido da palavra”.


    No ataque, Kean e Retegui serão titulares, com Pio Esposito pronto para entrar. “E também Raspadori... No ataque estamos bem servidos, mas os verdadeiros atacantes também ajudam na construção do jogo. Eles não rompem a linha para avançar e antecipar-se, e por isso torna-se fundamental, para chegar bem aos últimos 16 metros, que nossos atacantes participem da construção do jogo”.


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