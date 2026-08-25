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Itália está em boas mãos! Gennaro Gattuso dá veredito sincero sobre Roberto Mancini após a dor da Copa do Mundo
Uma cicatriz para toda a vida para Gattuso
Gennaro Gattuso confessou que não conseguir levar a Itália à Copa do Mundo de 2026 deixou uma cicatriz permanente em sua carreira. O ex-técnico da Azzurra deixou o cargo em abril, apenas alguns dias depois de uma dolorosa derrota no playoff para a Bósnia-Herzegovina condenar a Itália a ficar fora de uma terceira Copa do Mundo masculina consecutiva.
Falando depois de comandar a vitória da Lazio por 1 a 0 sobre o Bologna na estreia da equipe na Serie A, o campeão da Copa do Mundo de 2006 refletiu com franqueza sobre seu período no cargo. "Tive 10 meses maravilhosos", disse Gattuso. "Os rapazes que treinei deram tudo de si. E é uma ferida que vai permanecer enquanto eu viver, porque foi uma ferida profunda."
- AFP
Apoiando o sucessor Roberto Mancini
Após a saída de Gattuso, a Federação Italiana de Futebol recolocou Roberto Mancini no cargo de técnico em julho. Mancini já havia tido uma passagem de cinco anos entre 2018 e 2023, levantando a Euro 2020 antes de ficar fora da Copa do Mundo de 2022. Apesar do contexto turbulento, Gattuso deu total apoio ao seu sucessor, insistindo que a equipe está bem preparada para o futuro.
"Eu diria que ele é um grande treinador, com muita experiência", observou Gattuso. "Ele é um grande técnico; é alguém que já venceu com a seleção, e obviamente desejo a ele tudo de melhor, do fundo do meu coração."
Os bastidores da nomeação
Mancini não era inicialmente o principal candidato para suceder Gattuso no comando da seleção nacional. Andrea Pirlo surgiu como a principal opção depois que abordagens de alto nível por Carlo Ancelotti e Pep Guardiola foram rejeitadas. No entanto, um possível acordo por Pirlo fracassou devido a complicações em torno de um acordo de patrocínio existente com uma casa de apostas. Enquanto isso, o presidente da Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, revelou que a liga defendia fortemente uma segunda passagem de Antonio Conte, embora a federação tenha acabado optando por Mancini.
- Getty Images Sport
De olho em novos desafios
Enquanto Gattuso rapidamente voltou a concentrar suas energias no futebol de clubes após assinar contrato com a Lazio em junho, o futebol italiano agora precisa olhar para o futuro. Simonelli pediu que toda a comunidade do futebol se una em torno de Mancini enquanto a Itália se prepara para os próximos desafios. As atenções agora se voltam rapidamente para a Liga das Nações da Uefa, na qual a equipe de Mancini enfrentará a Bélgica em 25 de setembro. O experiente técnico tem pela frente a imensa tarefa de restaurar o orgulho nacional e conduzir o futebol italiano de volta ao topo do cenário internacional.
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