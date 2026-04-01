Do ponto de vista esportivo, o que aconteceu ontem à noite na partida entre Bósnia e Itália é, sem dúvida, um drama. É a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; ao contrário do que acontecia no passado, neste torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026: a última partida dos Azzurri em uma Copa do Mundo foi em 24 de junho de 2014; o último gol foi marcado por Mario Balotelli. Depois, o vazio total. Decepção, amargura, raiva. Exatamente como ontem à noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados.
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Itália eliminada da Copa do Mundo; há quem aponte o dedo para os agentes: quanto eles ganham? Mais de um bilhão nos últimos cinco anos, com a Juventus em primeiro lugar
QUANTO GANHAM OS AGENTES
No dia seguinte à eliminação, é hora de análises e reflexões; Gattuso também está avaliando a possibilidade de se demitir, apesar da confiança depositada nele por Gravina. No banco dos réus pelo fracasso da Itália, segundo alguns, estão também os agentes esportivos; profissionais que se tornaram cada vez mais protagonistas nas janelas de transferências, durante as quais cuidam das transferências dos jogadores de um clube para outro. De acordo com o último relatório da FIGC, no ano civil de 2025, os ganhos dos agentes foram 33 milhões superiores aos do ano anterior: 299,6 milhões entre clubes da Série A, Série B e Série C; é o valor mais alto dos últimos oito anos. Considerando os últimos cinco anos, os clubes pagaram quase 1,3 bilhão de euros.
QUAIS SÃO OS CLUBES QUE PAGAM MAIS
Analisando os dados de 2025, a Juventus é a que mais pagou comissões aos agentes: 32,1 milhões de euros; em segundo lugar está o Napoli, com 24,6 milhões; e o terceiro lugar do pódio fica com o Milan, que gastou 22,9 milhões. Os três clubes que ultrapassaram a marca dos 100 milhões de euros somando as despesas com agentes nos últimos cinco anos são a Juventus (169,3), a Inter (128,5) e a Roma, que atingiu 100,2 milhões de euros. Analisando alguns dados e considerando os números de 2020 até hoje, os bianconeri pagaram em comissões aos agentes mais do que o dobro do Milan (78,1) e do Napoli (75,9).