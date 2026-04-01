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Francesco Guerrieri

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Itália eliminada da Copa do Mundo; há quem aponte o dedo para os agentes: quanto eles ganham? Mais de um bilhão nos últimos cinco anos, com a Juventus em primeiro lugar

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Após a terceira eliminação consecutiva da Itália na Copa do Mundo, alguns apontam o dedo (também) para os agentes: quanto eles ganham? A análise

Do ponto de vista esportivo, o que aconteceu ontem à noite na partida entre Bósnia e Itália é, sem dúvida, um drama. É a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; ao contrário do que acontecia no passado, neste torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026: a última partida dos Azzurri em uma Copa do Mundo foi em 24 de junho de 2014; o último gol foi marcado por Mario Balotelli. Depois, o vazio total. Decepção, amargura, raiva. Exatamente como ontem à noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados.


  • QUANTO GANHAM OS AGENTES

    No dia seguinte à eliminação, é hora de análises e reflexões; Gattuso também está avaliando a possibilidade de se demitir, apesar da confiança depositada nele por Gravina. No banco dos réus pelo fracasso da Itália, segundo alguns, estão também os agentes esportivos; profissionais que se tornaram cada vez mais protagonistas nas janelas de transferências, durante as quais cuidam das transferências dos jogadores de um clube para outro. De acordo com o último relatório da FIGC, no ano civil de 2025, os ganhos dos agentes foram 33 milhões superiores aos do ano anterior: 299,6 milhões entre clubes da Série A, Série B e Série C; é o valor mais alto dos últimos oito anos. Considerando os últimos cinco anos, os clubes pagaram quase 1,3 bilhão de euros.


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  • QUAIS SÃO OS CLUBES QUE PAGAM MAIS

    Analisando os dados de 2025, a Juventus é a que mais pagou comissões aos agentes: 32,1 milhões de euros; em segundo lugar está o Napoli, com 24,6 milhões; e o terceiro lugar do pódio fica com o Milan, que gastou 22,9 milhões. Os três clubes que ultrapassaram a marca dos 100 milhões de euros somando as despesas com agentes nos últimos cinco anos são a Juventus (169,3), a Inter (128,5) e a Roma, que atingiu 100,2 milhões de euros. Analisando alguns dados e considerando os números de 2020 até hoje, os bianconeri pagaram em comissões aos agentes mais do que o dobro do Milan (78,1) e do Napoli (75,9).