Itália eliminada da Copa do Mundo; há quem aponte o dedo para os agentes: quanto eles ganham? Mais de um bilhão nos últimos cinco anos, com a Juventus em primeiro lugar

Do ponto de vista esportivo, o que aconteceu ontem à noite na partida entre Bósnia e Itália é, sem dúvida, um drama. É a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; ao contrário do que acontecia no passado, neste torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026: a última partida dos Azzurri em uma Copa do Mundo foi em 24 de junho de 2014; o último gol foi marcado por Mario Balotelli. Depois, o vazio total. Decepção, amargura, raiva. Exatamente como ontem à noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados.



