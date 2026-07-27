E agora, o que acontece? A reviravolta repentina dos acontecimentos na frente da nomeação do novo técnico da seleção da Itália e da situação que teve Andrea Pirlo como protagonista pode levar a um verdadeiro terremoto na Federação Italiana de Futebol. Segundo diversas fontes, o diretor técnico recém-nomeado Paolo Maldini e seu braço direito Leonardo estão prontos para apresentar demissão caso o presidente da FIGC, Malagò, opte por um perfil de treinador que não esteja alinhado às ideias deles.
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Itália: é o dia da reunião decisiva entre Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Haverá demissões ou o caso pode ser contornado?
ENCONTRO DECISIVO
Segundo informa a La Gazzetta dello Sport, está prevista para hoje, em Roma, uma reunião muito importante e decisiva justamente entre Malagò, Maldini e Leonardo, na qual se entenderá se ainda existem ou não condições para dar prosseguimento a uma colaboração iniciada há pouco menos de três semanas. O recém-eleito número um da Federação tentará convencer os homens aos quais confiou o projeto de refundação da Itália – que também inclui uma reestruturação das equipes de base – de que a nomeação de Andrea Pirlo era realmente incompatível, por razões de oportunidade, com os princípios de ética que o cargo de técnico da seleção comporta. Malagò também tem a urgência de apresentar aos integrantes do futebol italiano o nome do técnico designado até o fim do dia de amanhã, quando será realizado um Conselho federativo.
Chiellini está pronto
Malagò tentará confirmar em palavras a confiança absoluta no projeto colocado à mesa por Maldini e Leonardo, que iria além da escolha do nome do técnico chamado para comandar o novo ciclo da Itália, de olho na classificação para a Copa do Mundo de 2030. Se, porém, por parte do diretor técnico e de seu consultor houver uma demonstração clara de intransigência em relação ao perfil de Pirlo, o presidente da FIGC se veria obrigado a aceitar as demissões e já teria identificado em Giorgio Chiellini o nome ideal para assumir o cargo de diretor técnico. Com um entre Roberto Mancini e Antonio Conte como técnico.
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