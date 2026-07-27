Itália: é o dia da reunião decisiva entre Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Haverá demissões ou o caso pode ser contornado?

Segundo informa a La Gazzetta dello Sport, está prevista para hoje, em Roma, uma reunião muito importante e decisiva justamente entre Malagò, Maldini e Leonardo, na qual se entenderá se ainda existem ou não condições para dar prosseguimento a uma colaboração iniciada há pouco menos de três semanas. O recém-eleito número um da Federação tentará convencer os homens aos quais confiou o projeto de refundação da Itália – que também inclui uma reestruturação das equipes de base – de que a nomeação de Andrea Pirlo era realmente incompatível, por razões de oportunidade, com os princípios de ética que o cargo de técnico da seleção comporta. Malagò também tem a urgência de apresentar aos integrantes do futebol italiano o nome do técnico designado até o fim do dia de amanhã, quando será realizado um Conselho federativo.