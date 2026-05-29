Enquanto outros países se preparam para a Copa do Mundo, a Azzurra se reúne pela primeira vez sob o comando de Baldini para os próximos amistosos contra Luxemburgo e Grécia. Em entrevista coletiva antes do primeiro treino, o técnico interino exigiu uma reformulação completa da hierarquia do futebol nacional.

A seleção nacional continua sem um sucessor permanente para Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após não conseguir levar o país à classificação para a Copa do Mundo de 2026.