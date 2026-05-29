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Itália é aconselhada a parar de sonhar em contratar Pep Guardiola e Cesc Fàbregas, enquanto o técnico interino critica os “golpistas” que estão destruindo o futebol do país
Baldini exige uma reforma estrutural
Enquanto outros países se preparam para a Copa do Mundo, a Azzurra se reúne pela primeira vez sob o comando de Baldini para os próximos amistosos contra Luxemburgo e Grécia. Em entrevista coletiva antes do primeiro treino, o técnico interino exigiu uma reformulação completa da hierarquia do futebol nacional.
A seleção nacional continua sem um sucessor permanente para Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após não conseguir levar o país à classificação para a Copa do Mundo de 2026.
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O técnico interino mira as salas de reunião
Com o país ainda abalado pelo fracasso na classificação para o torneio de verão, o atual técnico interino não mediu palavras ao analisar os problemas estruturais profundamente enraizados que atualmente assolam o futebol nacional. Falando com franqueza sobre suas opiniões a respeito do futebol italiano, Baldini afirmou: “O futebol italiano está nas mãos de dirigentes que pensam apenas em seus próprios interesses, e não no crescimento do esporte. Eles se concentram na negociação de jogadores mais velhos, não dos jovens, porque isso os ajuda a promover seus próprios interesses. Não posso negar; sempre disse isso. Chamo algumas pessoas de ‘vigaristas’, e elas frequentemente estão no comando deste esporte. Até que tenhamos dirigentes sérios, isso continuará sendo um problema.”
Metas gerenciais inatingíveis descartadas
Vários nomes têm sido associados à vaga, incluindo Antonio Conte, após sua recente saída do Napoli. Desmentindo grandes ambições de contratar nomes como Fàbregas, que levou o Como à Liga dos Campeões, ou Guardiola, que recentemente encerrou uma década de sucesso no Manchester City, Baldini afirmou: “Se tivesse que escolher, optaria por treinadores com currículos sólidos.
Não faz sentido mencionar nomes inatingíveis como Guardiola ou Fàbregas; na Itália temos muitos treinadores competentes, e aqueles de quem ouvimos falar são absolutamente capazes de dar à equipe uma identidade forte. Quanto a mim, espero que quem quer que chegue me veja como um recurso útil e não como um obstáculo.”
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A Azzurri atravessa uma fase de transição
A federação enfrenta uma pressão imediata para garantir uma contratação definitiva, a fim de evitar uma maior estagnação após o recente fracasso na qualificação. Enquanto a diretoria avalia suas opções, o elenco deve manter o foco em campo durante a atual janela de jogos internacionais. Esses amistosos consecutivos contra Luxemburgo e Grécia representam um campo de testes fundamental para que os jogadores definam uma identidade tática definitiva antes que uma nova comissão técnica de longo prazo assuma oficialmente o comando.