Gianluigi Donnarumma falou em coletiva de imprensa na véspera do jogo Bósnia x Itália, partida que pode garantir a classificação da seleção italiana para a próxima Copa do Mundo. Aqui estão as palavras do capitão da seleção nacional.
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Itália, Donnarumma: “Só nós sabemos o que passamos quando não nos classificamos; nos preparamos bem. Há um pouco de nervosismo”
"Temos o direito de dar tudo de nós em campo; amanhã será um jogo difícil, precisamos enfrentá-lo com a serenidade necessária. Teremos que ser fortes. Eles vão jogar a todo vapor e não podemos ficar atrás; eles têm grandes campeões e excelentes jogadores. Estamos com a motivação certa; tanto os torcedores que estiverem aqui quanto os que estiverem em casa estarão conosco, nos incentivando".
"É uma das partidas mais importantes, uma das mais emocionantes. Somos seres humanos, nós também sentimos o peso dos jogos. É preciso saber lidar com isso, guardar as energias apenas para amanhã; é normal que haja essa preocupação. Amanhã será importante, muito importante, uma das partidas mais importantes que vou disputar. A preocupação existe, é preciso dar 100% porque, quando você está no seu melhor, sua consciência fica tranquila. Estaremos prontos, trabalhamos bem, temos a motivação certa para enfrentar um desafio como o de amanhã. Temos que pensar apenas em nós mesmos; se você pensar apenas no que precisa fazer, não desperdice energia com outras situações”.
Antes disso, o goleiro da seleção italiana havia falado à Sky Sport. Estas foram as palavras do goleiro do Manchester City.
“Somos seres humanos e este jogo é muito importante para nós; queremos ir para a Copa do Mundo, mas há a tensão certa. Estamos motivados e precisamos pensar em nós mesmos e no que sabemos fazer. A Irlanda do Norte? É tudo uma questão de experiência; somos um grupo jovem e é normal que haja um pouco de nervosismo, faz parte do jogo. Amanhã precisamos começar bem e não repetir os erros do primeiro tempo. Nos preparamos bem.”
“Tenho muito orgulho de tudo o que fiz com a Seleção. Nestes anos, houve alegrias e tristezas; perdi duas Copas do Mundo, mas agora há vontade de levar a Itália de volta ao lugar que ela merece. Só nós sabemos o que passamos quando não nos classificamos; precisamos recomeçar daí para levar a Itália de volta ao lugar que ela merece, para dar uma grande alegria aos italianos, mas também a todos nós.”