Itália, Donnarumma: “Só nós sabemos o que passamos quando não nos classificamos; nos preparamos bem. Há um pouco de nervosismo”

"Temos o direito de dar tudo de nós em campo; amanhã será um jogo difícil, precisamos enfrentá-lo com a serenidade necessária. Teremos que ser fortes. Eles vão jogar a todo vapor e não podemos ficar atrás; eles têm grandes campeões e excelentes jogadores. Estamos com a motivação certa; tanto os torcedores que estiverem aqui quanto os que estiverem em casa estarão conosco, nos incentivando".





"É uma das partidas mais importantes, uma das mais emocionantes. Somos seres humanos, nós também sentimos o peso dos jogos. É preciso saber lidar com isso, guardar as energias apenas para amanhã; é normal que haja essa preocupação. Amanhã será importante, muito importante, uma das partidas mais importantes que vou disputar. A preocupação existe, é preciso dar 100% porque, quando você está no seu melhor, sua consciência fica tranquila. Estaremos prontos, trabalhamos bem, temos a motivação certa para enfrentar um desafio como o de amanhã. Temos que pensar apenas em nós mesmos; se você pensar apenas no que precisa fazer, não desperdice energia com outras situações”.