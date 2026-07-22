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Itália disposta a abrir uma “exceção” salarial para Pep Guardiola, conforme confirma o presidente da FIGC, que revelou estar em negociações com o ex-técnico do Manchester City
A FIGC de olho em uma ambiciosa contratação de Guardiola
O presidente da FIGC, Malago, confirmou publicamente que Guardiola está entre os principais candidatos a ocupar o cargo vago de técnico da seleção nacional. A Azzurra está atualmente em busca de um sucessor para Gennaro Gattuso, que renunciou após uma derrota devastadora na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina, condenando a Itália à sua terceira ausência consecutiva na Copa do Mundo.
Malago, eleito presidente da FIGC em 22 de junho, revelou que a federação já iniciou negociações com Guardiola, apesar dos desafios financeiros envolvidos. Ele também deixou claro que o ex-técnico do Manchester City não é a única opção em consideração, enquanto a Itália continua sua busca por um novo técnico.
Reportagens também afirmam que figuras importantes como Paolo Maldini e Leonardo se reuniram com Guardiola em Barcelona para discutir a vaga, destacando a determinação da federação em contratar um dos treinadores mais condecorados do futebol.
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Malago confirma as negociações e o compromisso financeiro
Em entrevista ao podcast “Cronache di Spogliatoio”, Malago confirmou que ocorreram conversas com Guardiola, mas insistiu que não há certeza de que elas resultarão em uma contratação. Ele afirmou: “Não é certo que isso [as conversas com Guardiola] vá se concretizar, mas acredito que foi correto e importante abrir um diálogo e mantê-lo vivo.”
Malago também reconheceu as restrições financeiras da Itália, mas sugeriu que Guardiola justificaria um investimento excepcional. “Há também considerações financeiras e orçamentárias”, acrescentou. “No curto a médio prazo, dizer que teremos que apertar os cintos é um eufemismo. No entanto, algumas exceções foram feitas, o que pode estar relacionado ao nome que é tão dominante no momento.”
Quando questionado diretamente se se referia a Guardiola, ele respondeu: “Sim.”
Apesar do grande interesse, a diretoria mantém uma busca mais ampla para garantir que a seleção nacional não fique desamparada caso Guardiola recuse a proposta. O presidente enfatizou que Guardiola, o ex-técnico da Itália Roberto Mancini e o lendário meio-campista Andrea Pirlo não são os únicos nomes da lista. Ele observou: “Não, absolutamente não. Mas, se estamos considerando um determinado perfil, esses nomes certamente se enquadram nessas categorias de perfil.”
Os planos de licença sabática continuam sendo um grande obstáculo
Apesar do otimismo público de Malago e da disposição em oferecer um salário recorde, relatos sugerem que Guardiola ainda está inclinado a tirar uma pausa prolongada do futebol. A ESPN indica que as conversas iniciais entre as duas partes foram relativamente breves, já que o espanhol tem mantido consistentemente seu desejo de passar tempo com a família após uma última temporada estressante na Inglaterra.
O especialista em transferências Fabrizio Romano ecoou esses sentimentos, sugerindo que seria necessário um “milagre” para fazer o técnico mudar de ideia. Romano observou que Guardiola quer se desconectar antes de pensar em seu próximo projeto.
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A Itália continua em busca de um técnico
A FIGC continuará analisando sua lista de candidatos enquanto aguarda para ver se será possível convencer Guardiola a assumir o cargo. Malago já confirmou que a federação está considerando vários candidatos, garantindo que a Itália tenha opções alternativas caso as negociações com o ex-técnico do Barcelona e do Manchester City não cheguem a um acordo.
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