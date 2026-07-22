Itália disposta a abrir uma “exceção” salarial para Pep Guardiola, conforme confirma o presidente da FIGC, que revelou estar em negociações com o ex-técnico do Manchester City

O presidente da FIGC, Malago, confirmou publicamente que Guardiola está entre os principais candidatos a ocupar o cargo vago de técnico da seleção nacional. A Azzurra está atualmente em busca de um sucessor para Gennaro Gattuso, que renunciou após uma derrota devastadora na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina, condenando a Itália à sua terceira ausência consecutiva na Copa do Mundo.

Malago, eleito presidente da FIGC em 22 de junho, revelou que a federação já iniciou negociações com Guardiola, apesar dos desafios financeiros envolvidos. Ele também deixou claro que o ex-técnico do Manchester City não é a única opção em consideração, enquanto a Itália continua sua busca por um novo técnico.

Reportagens também afirmam que figuras importantes como Paolo Maldini e Leonardo se reuniram com Guardiola em Barcelona para discutir a vaga, destacando a determinação da federação em contratar um dos treinadores mais condecorados do futebol.







