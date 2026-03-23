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Bastoni Tonali Grafica

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Itália, de Bastoni a Tonali: quem entra e quem sai da escalação para o jogo contra a Irlanda do Norte

A escalação dos Azzurri para a partida das eliminatórias desta quinta-feira em Bergamo.

Quem vai jogar contra a Irlanda do Norte? O técnico da Seleção Italiana, Gennaro Gattuso, tentou esclarecer as coisas nesta manhã, na primeira coletiva de imprensa da Azzurri, especialmente sobre as questões mais delicadas antes do confronto de quinta-feira à noite na New Balance Arena, em Bergamo, contra a equipe de Michael O'Neill, na semifinal do playoff que pode significar o primeiro passo para a classificação para a Copa do Mundo no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Várias disputas ainda estão em aberto, principalmente na defesa. E, acima de tudo, será preciso entender como agir diante de uma eventual dupla de confrontos: arriscar logo os jogadores que não estão em sua melhor forma, considerando que pode não haver “um amanhã” caso não se vença contra os norte-irlandeses, ou avaliar já a possibilidade de poupá-los de vista de uma eventual final contra o País de Gales ou a Bósnia e Herzegovina. O próprio técnico declarou: “A primeira partida será disputada de uma maneira, a segunda de outra. As escolhas foram feitas com base nisso”.


Vejamos, então, as disputas de vagas para a primeira partida:



  • PORTA

    Não há dúvidas quanto a isso: o titular será, sem sombra de dúvida, o capitão Gianluigi Donnarumma.

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  • DEFESA

    A linha defensiva é, sem dúvida, a que se encontra em maior estado de emergência, dada a presença de várias situações bastante delicadas: Gattuso confirmou expressamente que é improvável que Alessandro Bastoni entre em campo, depois de ter ficado de fora dos jogos da Inter contra a Atalanta e a Fiorentina, embora sua condição tenha melhorado no treino de hoje. Um grande problema, já que ele é um dos pilares da Azzurri, sobretudo porque os outros zagueiros também não estão em ótima forma: Mancini apresenta cansaço, mas nada grave; Calafiori teve um problema durante a final da Copa da Liga entre Arsenal e Manchester City, mas estará à disposição. É muito provável que a zaga de três seja composta por um entre Gatti e Mancini, caso ele se recupere, Buongiorno e o próprio zagueiro dos Gunners.


  • MEIO-CAMPO

    No meio-campo, a dúvida recai sobre Sandro Tonali. O meio-campista do Newcastle não foi convocado por Howe para o clássico contra o Sunderland, depois de ter saído contundido do Camp Nou, em Barcelona, pela Liga dos Campeões: ele também será avaliado cuidadosamente, tendo em vista a possível dupla jornada. Nas laterais estarão Politano e Dimarco, com Locatelli no meio e Barella ao seu lado. Do outro lado, caso Tonali não consiga jogar, Frattesi está pronto para entrar.

  • ATAQUE

    Gianluca Scamacca permaneceu no centro de treinamento, mas não está bem e não vai jogar. Gattuso vai apostar na dupla já consolidada formada por Kean e Retegui, com Pio Esposito aquecido e pronto para entrar em campo vindo do banco.

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