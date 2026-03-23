Quem vai jogar contra a Irlanda do Norte? O técnico da Seleção Italiana, Gennaro Gattuso, tentou esclarecer as coisas nesta manhã, na primeira coletiva de imprensa da Azzurri, especialmente sobre as questões mais delicadas antes do confronto de quinta-feira à noite na New Balance Arena, em Bergamo, contra a equipe de Michael O'Neill, na semifinal do playoff que pode significar o primeiro passo para a classificação para a Copa do Mundo no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Várias disputas ainda estão em aberto, principalmente na defesa. E, acima de tudo, será preciso entender como agir diante de uma eventual dupla de confrontos: arriscar logo os jogadores que não estão em sua melhor forma, considerando que pode não haver “um amanhã” caso não se vença contra os norte-irlandeses, ou avaliar já a possibilidade de poupá-los de vista de uma eventual final contra o País de Gales ou a Bósnia e Herzegovina. O próprio técnico declarou: “A primeira partida será disputada de uma maneira, a segunda de outra. As escolhas foram feitas com base nisso”.





Vejamos, então, as disputas de vagas para a primeira partida:







