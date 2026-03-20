Como já foi dito, a Itália disputará a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte, com o pontapé inicial marcado para quinta-feira, 26 de março, às 20h45. Nesta primeira partida, os Azzurri jogarão em casa, em Bergamo. Caso vençam esses primeiros adversários, Donnarumma e seus companheiros se classificariam para a final fora de casa contra o País de Gales ou a Bósnia, marcada para terça-feira, 31 de março, com horário ainda a ser confirmado.





Se os Azzurri não conseguirem vencer a Irlanda do Norte, jogarão mesmo assim na terça-feira e, nesse caso, enfrentarão o perdedor do confronto entre País de Gales e Bósnia, naquela que foi rebatizada de “amistoso da vergonha” e que os Azzurri já disputaram há quatro anos.





Caso a Itália vença ambas as partidas, ela se classificaria para a próxima Copa do Mundo, que será realizada no verão nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.