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italia nazionale convocatiGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Itália: convocados para os jogos contra a Irlanda do Norte e a Bósnia/País de Gales: Tonali está na lista, Bernardeschi fica de fora. Veja os jogadores da Azzurra que devem nos levar à Copa do Mundo

As escolhas do técnico para as eliminatórias da Copa do Mundo.

As convocações de Rino Gattuso para as eliminatórias da Copa do Mundo já são oficiais. O técnico divulgou a lista na sexta-feira, 20 de março, para os próximos dois jogos da seleção italiana: a equipe jogará em Bergamo no próximo dia 26 de março contra a Irlanda do Norte e, caso passe de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales, mas desta vez fora de casa.


São 28 os convocados por Gattuso: está Tonali, que era dúvida devido a um problema muscular, enquanto não estão Zaccagni, Orsolini e Bernardeschi. Chiesa volta, Vicario e Zaniolo ficam de fora. Estreia para Palestra.


Segue abaixo a lista completa.

  • A CONVOCAÇÃO

    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Zagueiros: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • AS ESCOLHAS

    Tendo em conta as escolhas do técnico, a Itália deve continuar com o 3-5-2, mantendo o 4-4-2 como outra formação possível. Gattuso convocou 28 jogadores: estreia para Palestra; ficaram de fora Vicario, Ricci, Maldini, Bernardeschi, Orsolini e Pellegrini. Confirmações para Kean, Raspadori, Tonali e Bastoni, que, apesar de estarem contundidos, foram convocados.

  • PRÓXIMOS JOGOS DA ITÁLIA

    Como já foi dito, a Itália disputará a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte, com o pontapé inicial marcado para quinta-feira, 26 de março, às 20h45. Nesta primeira partida, os Azzurri jogarão em casa, em Bergamo. Caso vençam esses primeiros adversários, Donnarumma e seus companheiros se classificariam para a final fora de casa contra o País de Gales ou a Bósnia, marcada para terça-feira, 31 de março, com horário ainda a ser confirmado.


    Se os Azzurri não conseguirem vencer a Irlanda do Norte, jogarão mesmo assim na terça-feira e, nesse caso, enfrentarão o perdedor do confronto entre País de Gales e Bósnia, naquela que foi rebatizada de “amistoso da vergonha” e que os Azzurri já disputaram há quatro anos.


    Caso a Itália vença ambas as partidas, ela se classificaria para a próxima Copa do Mundo, que será realizada no verão nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

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