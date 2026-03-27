Itália, Capello: “Eu parecia um louco no sofá, estamos lentos. Retegui me fez soltar um grito e Donnarumma me deu um susto. Pio Esposito? Um jogador de verdade”

“Tonali? Marcou um gol e tanto, digno de um verdadeiro meio-campista. Um chute certeiro e potente. Admito, me fez levantar do sofá. A chance do Retegui quando o placar estava 0 a 0? Nem vamos falar nisso, quando o nosso atacante se esticou para alcançar a bola, eu soltei um grito... Mas isso acontece, vamos olhar para frente. Pio Esposito? Um jogador de verdade. Sabe proteger a bola, dar apoio, cabecear. Kean e Retegui são dois tipos de atacantes parecidos, enquanto o Pio pode complementar tanto um quanto o outro. E, de fato, jogamos melhor com ele em campo. Mesmo que o segundo gol tenha sido marcado por Kean com um belíssimo gol: controle e chute cruzado perfeitos. Sobre a próxima dupla de ataque a ser escalada, deixo a decisão para o Rino, nem pensar em outra coisa. Limito-me a observar que Esposito é um complemento ideal tanto para Retegui quanto para Kean”.





“Vi o nosso técnico tenso, como é normal que seja, mas também bastante motivado no banco. Ora, além dos defeitos e pequenas falhas, vimos uma Seleção que se entregou de corpo e alma e lutou. Como italiano, sei bem que tivemos seleções mais fortes no passado, obviamente, mas o que não posso tolerar é a falta de orgulho, de espírito competitivo, independentemente das qualidades técnicas. Foi por isso que fiquei irritado no último Euro. Aquele jogo contra a Suíça nas oitavas de final... Tão apático que me deixou envergonhado.”



