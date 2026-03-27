Fabio Capello foi entrevistado pelo jornal *Gazzetta dello Sport* para comentar a vitória da Itália sobre a Irlanda do Norte, que garantiu à equipe de Gattuso uma vaga na final das eliminatórias para a Copa do Mundo. Aqui estão as palavras do ex-técnico – entre outros times – do Milan e da Juventus.
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Itália, Capello: “Eu parecia um louco no sofá, estamos lentos. Retegui me fez soltar um grito e Donnarumma me deu um susto. Pio Esposito? Um jogador de verdade”
"Os rapazes jogaram bem. Eu gritei como um louco no sofá. Para mim, a Seleção é muito mais do que um time. O que me impressionou? Nossa falta de velocidade. Estávamos lentos de cabeça e de pés. Pouca intensidade. A Irlanda do Norte é uma seleção modesta, mas jogou com força física e atenção; por muito tempo não nos permitiu ter clareza nos últimos 30 metros e, assim, tivemos dificuldade em criar perigo. Os únicos que davam ritmo eram Calafiori e Tonali, ambos jogadores da Premier League, um do Arsenal e o outro do Newcastle. Os outros jogavam na velocidade da nossa Série A. Mas repito, não é apenas uma questão de pernas, mas de cabeça e de hábito.”
“Tonali? Marcou um gol e tanto, digno de um verdadeiro meio-campista. Um chute certeiro e potente. Admito, me fez levantar do sofá. A chance do Retegui quando o placar estava 0 a 0? Nem vamos falar nisso, quando o nosso atacante se esticou para alcançar a bola, eu soltei um grito... Mas isso acontece, vamos olhar para frente. Pio Esposito? Um jogador de verdade. Sabe proteger a bola, dar apoio, cabecear. Kean e Retegui são dois tipos de atacantes parecidos, enquanto o Pio pode complementar tanto um quanto o outro. E, de fato, jogamos melhor com ele em campo. Mesmo que o segundo gol tenha sido marcado por Kean com um belíssimo gol: controle e chute cruzado perfeitos. Sobre a próxima dupla de ataque a ser escalada, deixo a decisão para o Rino, nem pensar em outra coisa. Limito-me a observar que Esposito é um complemento ideal tanto para Retegui quanto para Kean”.
“Vi o nosso técnico tenso, como é normal que seja, mas também bastante motivado no banco. Ora, além dos defeitos e pequenas falhas, vimos uma Seleção que se entregou de corpo e alma e lutou. Como italiano, sei bem que tivemos seleções mais fortes no passado, obviamente, mas o que não posso tolerar é a falta de orgulho, de espírito competitivo, independentemente das qualidades técnicas. Foi por isso que fiquei irritado no último Euro. Aquele jogo contra a Suíça nas oitavas de final... Tão apático que me deixou envergonhado.”
“No que diz respeito à defesa, é certo que, neste momento, não temos grandes marcadores. Nossos zagueiros se saem bem com a bola, mas ainda tenho algumas dúvidas quanto ao resto. Donnarumma é um dos melhores do mundo, se não o melhor goleiro do mundo. Mas quando ele passou a bola para os adversários no segundo tempo, levei um susto. Imaginem um Kane ou um Haaland no lugar do atacante da Irlanda do Norte naquela situação. A Bósnia tem boa técnica e é certamente superior àIrlanda do Norte. Mas tenho que ser honesto: em termos de espírito e ritmo, o País de Gales teria sido um obstáculo mais complicado, especialmente em casa deles. É uma pena que a final seja fora de casa. Mesmo que eu tenha que dar um cartão amarelo para quem grita “m....” quando o goleiro adversário lança a bola. Um péssimo hábito.”