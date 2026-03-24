Itália, Calafiori: “Nos últimos meses, falei mais com o Gattuso do que com minha mãe. Diferenças entre a Série A e a Premier League? A intensidade; na Inglaterra, o treino é como se fosse um jogo”

Riccardo Calafiori apresentou em coletiva de imprensa, durante o segundo dia de concentração em Coverciano, o confronto que a Seleção Italiana, comandada pelo técnico Gennaro Gattuso, enfrentará contra a Irlanda do Norte na semifinal das repescagens válidas para a qualificação para a próxima edição da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre Canadá, Estados Unidos e México.

A seguir, todas as suas declarações: “Estou bem, vamos ver hoje em campo, mas estou bem. Quanto à gestão dos momentos, nesses casos a chave é viver o presente e não pensar demais, aproveitar cada momento porque pode se tornar algo bonito. Estar juntos, formar um grupo e pensar na próxima partida”.