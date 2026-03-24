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Italy v Germany - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Itália, Calafiori: “Nos últimos meses, falei mais com o Gattuso do que com minha mãe. Diferenças entre a Série A e a Premier League? A intensidade; na Inglaterra, o treino é como se fosse um jogo”

Itália
Itália x Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias
R. Calafiori

As palavras do zagueiro da Azzurra na coletiva de imprensa.

Riccardo Calafiori apresentou em coletiva de imprensa, durante o segundo dia de concentração em Coverciano, o confronto que a Seleção Italiana, comandada pelo técnico Gennaro Gattuso, enfrentará contra a Irlanda do Norte na semifinal das repescagens válidas para a qualificação para a próxima edição da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre Canadá, Estados Unidos e México.

A seguir, todas as suas declarações: “Estou bem, vamos ver hoje em campo, mas estou bem. Quanto à gestão dos momentos, nesses casos a chave é viver o presente e não pensar demais, aproveitar cada momento porque pode se tornar algo bonito. Estar juntos, formar um grupo e pensar na próxima partida”.

  • DIFERENÇAS ENTRE O FUTEBOL INGLÊS E O ITALIANO

    "Prefiro me concentrar mais em nós do que no adversário; depende mais de nós do que dos outros. Fala-se muito da Premier League, mas a Liga dos Campeões é complicada até mesmo para os times ingleses. O futebol não é uma ciência exata. A maior diferença está na intensidade com que se realizam os treinos e as partidas; o verdadeiro treino na Premier League é a partida. O Arsenal joga duas partidas por semana, os treinos são poucos. A intensidade é alta, há poucos momentos de pausa.”

    • Publicidade

  • QUE PARTIDA SERÁ DISPUTADA E COMO ESTÁ A IRLANDA DO NORTE

    Calafiori também se concentrou no tipo de time e de seleção que é a Irlanda do Norte: “A partida deve ser preparada como se fosse um jogo normal, precisamos manter a leveza. Em jogadas de bola parada contra nós, temos que estar atentos, pois eles podem ser perigosos. No futebol de hoje, isso pode fazer a diferença, porque a linha é tênue. Assim que têm a chance, eles buscam esse tipo de jogada; não podemos sofrer esse tipo de jogada e temos que prestar atenção nas segundas bolas”.

  • QUE JOGO VOCÊ GOSTARIA DE JOGAR DE NOVO?

    "Lembro-me do jogo contra a Estônia, que disputamos justamente em Bergamo. O estádio também vai nos dar uma força; na minha opinião, na quinta-feira será ainda melhor."

  • A MENSAGEM A SER TRANSMITIDA

    "Sim, gosto de pensar assim. Mas, como disse antes, não dá para imaginar como vai terminar a partida; a mensagem que queremos passar é a de ficarmos todos unidos e mantermos uma atitude positiva. Em partidas tão importantes, o nível tático e técnico conta até certo ponto; o que importa mais é a união e a mentalidade".

  • GATTUSO

    Calafiori também elogiou o trabalho com o técnico Gattuso, destacando alguns aspectos: “Gostei muito da forma como o técnico me tratou; nos últimos meses, falei mais com ele do que com minha mãe... Ele foi ótimo em me apoiar, mesmo quando eu estava fora. Depois, tivemos aquele jantar em Londres; foi muito bom estarmos juntos e conversarmos. Nestes meses não tivemos como treinar, mas há pouco para treinar e muito para fazer juntos. Com certeza a conta foi paga por ele (risos, ndr). Conversamos sobre futebol, também estavam lá o Buffon e o Bonucci. Foi uma noite entre amigos, eles nos contaram algumas histórias e depois conversamos sobre o jogo”.

  • OTIMISMO PARA O DESAFIO?

    Por fim, o zagueiro da Azzurra descreveu seus sentimentos antes do jogo: “Porque todos queremos a mesma coisa, então por que complicar a vida? Sempre gosto de pensar de forma positiva, pois quando se pensa positivamente em alcançar algo, acaba conseguindo. A pressão existe, é inútil tentar evitá-la. Todos sabemos o quanto é importante para nós nos classificarmos para esta Copa do Mundo. Não pensamos no que pode acontecer, já estamos a dois pontos da partida. Estou feliz por disputar este jogo, essa é a mensagem que quero passar. Vamos tentar aproveitar bem e pensar positivo; pode ser uma semana em que possamos ser muito felizes, porque não pensamos em mais nada além da Copa do Mundo. Tudo depende de como encaramos este jogo. Quando você veste esta camisa, há responsabilidade, mas eu vejo isso mais como uma oportunidade. Por mil motivos, prefiro disputar uma partida como esta do que não disputar. Ir à Copa do Mundo é o sonho que eu tinha desde criança e mal posso esperar para jogar esta partida”.

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