Itália: Bastoni e Tonali treinam com o grupo; otimismo quanto à possibilidade de serem titulares contra a Irlanda do Norte

Falta apenas um dia para a noite decisiva. A seleção italiana treina sob a chuva em Bergamo, na véspera do confronto contra a Irlanda do Norte: boas notícias para os Azzurri, com aprimeira sessão em grupo de Alessandro Bastoni desde o início da concentração. O zagueiro da Inter, que desde a manhã de domingo vem trabalhando com a comissão técnica da Seleção para estar presente amanhã à noite, realizou hoje, sem forçar, os mesmos exercícios dos companheiros de equipe: aumentam suas chances de ser titular, à frente de Donnarumma, com Mancini no centro-direito e Calafiori no centro-esquerdo.
