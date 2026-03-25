Itália: Bastoni e Tonali treinam com o grupo; otimismo quanto à possibilidade de serem titulares contra a Irlanda do Norte

Falta apenas um dia para a noite decisiva. A seleção italiana treina sob a chuva em Bergamo, na véspera do confronto contra a Irlanda do Norte: boas notícias para os Azzurri, com aprimeira sessão em grupo de Alessandro Bastoni desde o início da concentração. O zagueiro da Inter, que desde a manhã de domingo vem trabalhando com a comissão técnica da Seleção para estar presente amanhã à noite, realizou hoje, sem forçar, os mesmos exercícios dos companheiros de equipe: aumentam suas chances de ser titular, à frente de Donnarumma, com Mancini no centro-direito e Calafiori no centro-esquerdo.



  • TONALI E POLITANO SÃO TITULARES

    Sandro Tonali também está em campo, pronto para voltar a jogar desde o início após a contusão sofrida contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Ao seu lado no meio-campo estão Locatelli e Barella, formando um meio-campo de cinco que incluirá também Dimarco e Politano, que tem participado regularmente dos treinos de onze contra zero. No ataque, Kean e Retegui, com Pio Esposito como primeira opção para substituir os titulares.


  • A FORMAÇÃO

    Itália (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.

