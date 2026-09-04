"Itália ainda tem talento" - agente de Sandro Tonali reage à transferência recorde do Tottenham e à investida do Chelsea por Honest Ahanor

Riso também falou sobre a rápida ascensão de Ahanor após sua transferência de € 46 milhões para Stamford Bridge. Há apenas um ano, o defensor versátil se tornou o segundo jogador italiano sub-17 mais caro quando trocou o Genoa pela Atalanta por € 15 milhões, mais bônus. O agente vê a transferência mais recente de Ahanor como uma prova de que a Itália ainda forma jovens talentos de elite.

"Para a Atalanta, é sem dúvida uma grande operação", afirmou Riso. "Mas, se um garoto tão jovem chega a uma avaliação dessas, isso também significa que, ainda hoje, na Itália, temos talento e sabemos como cultivá-lo.

"O fato de eles ficarem aqui [na Itália] não é central, especialmente se o destino deles é a Premier League, uma liga que muitas vezes descrevi como a NBA do futebol e que, como tal, certamente pode contribuir de forma decisiva para o crescimento deles. É altamente desafiadora e os devolve mais fortes para a nossa seleção. O verdadeiro desafio para a Serie A é criar as condições para que esses garotos cresçam aqui, antes de terem de ser vendidos."