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"Itália ainda tem talento" - agente de Sandro Tonali reage à transferência recorde do Tottenham e à investida do Chelsea por Honest Ahanor
Grandes movimentações de verão para a dupla italiana
O agente de futebol Riso revelou detalhes de duas das maiores transferências envolvendo jogadores italianos neste verão. Tonali e Ahanor garantiram mudanças gigantes. Tonali concluiu uma surpreendente transferência de € 115 milhões do Newcastle para o Tottenham, tornando-se o jogador italiano mais caro da história. Enquanto isso, o zagueiro de 18 anos Ahanor se juntou ao Chelsea vindo da Atalanta em um acordo de € 46 milhões.
As transferências milionárias representam uma mudança significativa para o talento italiano indo para a Inglaterra. Riso acredita que as negociações refletem a qualidade inegável que ainda está sendo produzida na Serie A.
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Tottenham fez de Tonali uma prioridade máxima
A determinação do Tottenham foi o fator decisivo para garantir a contratação de Tonali. O clube do norte de Londres mostrou uma visão clara que convenceu o meio-campista a trocar o St James' Park pela capital. Em entrevista ao Tuttosport, Riso explicou que Tonali fez por merecer seu preço recorde.
"Há muitos anos de trabalho por trás de uma operação como essa. Não fui eu quem estabeleceu o recorde: foi Sandro quem fez por merecê-lo em campo", explicou Riso.
"No máximo, fiz mais algumas ligações. O Tottenham é um clube que tinha uma ideia muito clara sobre Sandro. Quando uma empresa faz você entender que um jogador é prioridade, tudo fica mais fácil."
A Premier League funciona como a NBA do futebol
Riso também falou sobre a rápida ascensão de Ahanor após sua transferência de € 46 milhões para Stamford Bridge. Há apenas um ano, o defensor versátil se tornou o segundo jogador italiano sub-17 mais caro quando trocou o Genoa pela Atalanta por € 15 milhões, mais bônus. O agente vê a transferência mais recente de Ahanor como uma prova de que a Itália ainda forma jovens talentos de elite.
"Para a Atalanta, é sem dúvida uma grande operação", afirmou Riso. "Mas, se um garoto tão jovem chega a uma avaliação dessas, isso também significa que, ainda hoje, na Itália, temos talento e sabemos como cultivá-lo.
"O fato de eles ficarem aqui [na Itália] não é central, especialmente se o destino deles é a Premier League, uma liga que muitas vezes descrevi como a NBA do futebol e que, como tal, certamente pode contribuir de forma decisiva para o crescimento deles. É altamente desafiadora e os devolve mais fortes para a nossa seleção. O verdadeiro desafio para a Serie A é criar as condições para que esses garotos cresçam aqui, antes de terem de ser vendidos."
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Esperanças na seleção e períodos por empréstimo
Ahanor não atuará pelo Chelsea imediatamente nesta temporada. Em vez disso, o adolescente passará a atual campanha emprestado ao Crystal Palace para ganhar uma valiosa experiência no time principal na Inglaterra.
O jovem promissor se juntará efetivamente ao Chelsea no início da temporada 2027-28. Seu foco imediato será brilhar em Selhurst Park e aumentar sua única partida pela seleção principal da Itália, conquistada sob o comando interino de Silvio Baldini em junho passado.
Enquanto isso, Tonali buscará justificar seu enorme preço no norte de Londres. O meio-campista é esperado como uma peça crucial para o Tottenham na briga por grandes títulos nesta temporada.
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