Thomas Tuchel é o homem encarregado de pôr fim a seis décadas de “sofrimento” na busca por títulos; o ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique é o mais recente treinador a beber do cálice que muitos consideram envenenado.

A Inglaterra certamente tem o talento necessário para reivindicar com seriedade a glória da Copa do Mundo em 2026, mas isso já aconteceu em torneios anteriores — com a lendária “Geração de Ouro” de David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e companhia incapaz de transformar potencial em algo mais tangível.

Gareth Southgate chegou mais perto do que qualquer outro de levar a Inglaterra de volta ao pódio e imitar as façanhas de seu colega cavaleiro, Sir Alf Ramsey, mas sofreu a decepção da semifinal da Copa do Mundo em 2018 e duas derrotas consecutivas nas finais do Campeonato Europeu em 2021 e 2024.

Tuchel assumiu o bastão da gestão e espera levá-lo pela América do Norte até o confronto final no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York. Esse espetáculo acontecerá em 19 de julho, quando o mais prestigiado dos prêmios esportivos estará em jogo.