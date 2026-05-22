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It's Coming Home England Harry Kane Thomas Tuchel 2026Getty/GOAL
Chris Burton

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"It's Coming Home é uma maldição!" - Patrice Evra diz aos torcedores ingleses que eles VENCERÃO a Copa do Mundo se pararem de cantar aquele canto famoso

Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold

O ex-jogador do Manchester United e da seleção francesa, Patrice Evra, aconselhou os torcedores da Inglaterra a deixarem de entoar o canto “It’s Coming Home”, já que a famosa canção se tornou uma “maldição”. Os torcedores dos Três Leões ousam sonhar em ver essa previsão musical se tornar realidade desde 1996, mas, apesar de várias vezes terem chegado perto, a espera agonizante por um título internacional importante já chega aos 60 anos.

  • Southgate ficou a um passo do título — será que Tuchel vai conseguir?

    Thomas Tuchel é o homem encarregado de pôr fim a seis décadas de “sofrimento” na busca por títulos; o ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique é o mais recente treinador a beber do cálice que muitos consideram envenenado.

    A Inglaterra certamente tem o talento necessário para reivindicar com seriedade a glória da Copa do Mundo em 2026, mas isso já aconteceu em torneios anteriores — com a lendária “Geração de Ouro” de David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e companhia incapaz de transformar potencial em algo mais tangível.

    Gareth Southgate chegou mais perto do que qualquer outro de levar a Inglaterra de volta ao pódio e imitar as façanhas de seu colega cavaleiro, Sir Alf Ramsey, mas sofreu a decepção da semifinal da Copa do Mundo em 2018 e duas derrotas consecutivas nas finais do Campeonato Europeu em 2021 e 2024.

    Tuchel assumiu o bastão da gestão e espera levá-lo pela América do Norte até o confronto final no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York. Esse espetáculo acontecerá em 19 de julho, quando o mais prestigiado dos prêmios esportivos estará em jogo.

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  • It's Coming Home EnglandGetty

    Torcedores da Inglaterra são instados a parar de cantar “It’s Coming Home”

    A Inglaterra contará com grande apoio ao longo de sua jornada em busca do título mundial, mas será que o país precisa moderar as expectativas — ou, pelo menos, controlá-las melhor? Evra, que conhece bem a torcida inglesa por ter jogado em Old Trafford, acredita que sim.

    O ex-jogador da seleção francesa, com 81 partidas disputadas, falando em parceria com a Stake, disse ao GOAL quando questionado sobre sua avaliação das chances dos Três Leões na Copa do Mundo: “A Inglaterra é sempre a favorita, mas é quando chega à semifinal ou à final que acaba caindo. Quero dizer, eles têm um bom histórico; na Eurocopa, a Inglaterra tem os jogadores.

    “Então, agora vamos ver Thomas Tuchel. Finalmente, eles vão parecer um time. A única coisa que sempre peço aos torcedores ingleses é: não cantem ‘It’s Coming Home’. É uma maldição quando começam a cantar isso! É aí que eu sei que a Inglaterra não vai ganhar o troféu. Se não cantarem ‘It’s Coming Home’, acho que vão ganhar a Copa do Mundo. Isso é uma maldição, como o Arsenal há 22 anos.”

  • Grandes decisões para Tuchel na escolha da seleção para a Copa do Mundo

    O Arsenal quebrou sua “maldição”, com os Gunners conquistando o título da Premier League nesta temporada pela primeira vez desde que seu lendário time dos “Invincibles” passou uma temporada inteira na primeira divisão sem sofrer nenhuma derrota, na temporada 2003-04.

    Espera-se que vários destaques do Emirates Stadium façam parte da seleção de 26 jogadores de Tuchel para a Copa do Mundo. Há, no entanto, uma série de decisões importantes a serem tomadas nessa seleção. Uma delas envolve o bicampeão da Premier League, Trent Alexander-Arnold.

    O jogador formado na base do Liverpool agora está no elenco do Real Madrid, mas tem enfrentado dificuldades para conquistar uma vaga na seleção e enfrenta forte concorrência na lateral-direita de nomes como Reece James, Tino Livramento e Djed Spence.

    Ben White sofreu uma lesão inoportuna, o que deve ajudar a causa de Alexander-Arnold, e Evra é da opinião de que o ousado jogador de 27 anos — que personifica o que um lateral moderno deve ser — merece um lugar no avião que em breve partirá para os Estados Unidos.

    O ex-lateral-esquerdo acrescentou: “Adoro o Trent. Ele pode jogar no meio. Claro que não foi uma temporada fácil em Madri, mas você precisa se adaptar ou algo assim. Ele é um jogador que sabe dar assistências, com aqueles cruzamentos, aqueles passes longos em diagonal. Por que não incluí-lo no elenco?”

  • tuchel(C)Getty Images

    A Inglaterra busca conquistar o título mundial na América do Norte

    Tuchel anunciará sua seleção para a Copa do Mundo em poucas horas, e tanto os convocados quanto os que ficaram de fora já foram informados de seus respectivos destinos — com algumas ligações difíceis sendo feitas.

    Seja quem for convocado, a Inglaterra acreditará em suas chances de chegar longe em mais um torneio e deixar os torcedores empolgados mais uma vez. Resta saber se o conselho de Evra sobre as músicas a serem cantadas nas arquibancadas será seguido ou ignorado.

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