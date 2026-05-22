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"It's Coming Home é uma maldição!" - Patrice Evra diz aos torcedores ingleses que eles VENCERÃO a Copa do Mundo se pararem de cantar aquele canto famoso
Southgate ficou a um passo do título — será que Tuchel vai conseguir?
Thomas Tuchel é o homem encarregado de pôr fim a seis décadas de “sofrimento” na busca por títulos; o ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique é o mais recente treinador a beber do cálice que muitos consideram envenenado.
A Inglaterra certamente tem o talento necessário para reivindicar com seriedade a glória da Copa do Mundo em 2026, mas isso já aconteceu em torneios anteriores — com a lendária “Geração de Ouro” de David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e companhia incapaz de transformar potencial em algo mais tangível.
Gareth Southgate chegou mais perto do que qualquer outro de levar a Inglaterra de volta ao pódio e imitar as façanhas de seu colega cavaleiro, Sir Alf Ramsey, mas sofreu a decepção da semifinal da Copa do Mundo em 2018 e duas derrotas consecutivas nas finais do Campeonato Europeu em 2021 e 2024.
Tuchel assumiu o bastão da gestão e espera levá-lo pela América do Norte até o confronto final no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York. Esse espetáculo acontecerá em 19 de julho, quando o mais prestigiado dos prêmios esportivos estará em jogo.
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Torcedores da Inglaterra são instados a parar de cantar “It’s Coming Home”
A Inglaterra contará com grande apoio ao longo de sua jornada em busca do título mundial, mas será que o país precisa moderar as expectativas — ou, pelo menos, controlá-las melhor? Evra, que conhece bem a torcida inglesa por ter jogado em Old Trafford, acredita que sim.
O ex-jogador da seleção francesa, com 81 partidas disputadas, falando em parceria com a Stake, disse ao GOAL quando questionado sobre sua avaliação das chances dos Três Leões na Copa do Mundo: “A Inglaterra é sempre a favorita, mas é quando chega à semifinal ou à final que acaba caindo. Quero dizer, eles têm um bom histórico; na Eurocopa, a Inglaterra tem os jogadores.
“Então, agora vamos ver Thomas Tuchel. Finalmente, eles vão parecer um time. A única coisa que sempre peço aos torcedores ingleses é: não cantem ‘It’s Coming Home’. É uma maldição quando começam a cantar isso! É aí que eu sei que a Inglaterra não vai ganhar o troféu. Se não cantarem ‘It’s Coming Home’, acho que vão ganhar a Copa do Mundo. Isso é uma maldição, como o Arsenal há 22 anos.”
Grandes decisões para Tuchel na escolha da seleção para a Copa do Mundo
O Arsenal quebrou sua “maldição”, com os Gunners conquistando o título da Premier League nesta temporada pela primeira vez desde que seu lendário time dos “Invincibles” passou uma temporada inteira na primeira divisão sem sofrer nenhuma derrota, na temporada 2003-04.
Espera-se que vários destaques do Emirates Stadium façam parte da seleção de 26 jogadores de Tuchel para a Copa do Mundo. Há, no entanto, uma série de decisões importantes a serem tomadas nessa seleção. Uma delas envolve o bicampeão da Premier League, Trent Alexander-Arnold.
O jogador formado na base do Liverpool agora está no elenco do Real Madrid, mas tem enfrentado dificuldades para conquistar uma vaga na seleção e enfrenta forte concorrência na lateral-direita de nomes como Reece James, Tino Livramento e Djed Spence.
Ben White sofreu uma lesão inoportuna, o que deve ajudar a causa de Alexander-Arnold, e Evra é da opinião de que o ousado jogador de 27 anos — que personifica o que um lateral moderno deve ser — merece um lugar no avião que em breve partirá para os Estados Unidos.
O ex-lateral-esquerdo acrescentou: “Adoro o Trent. Ele pode jogar no meio. Claro que não foi uma temporada fácil em Madri, mas você precisa se adaptar ou algo assim. Ele é um jogador que sabe dar assistências, com aqueles cruzamentos, aqueles passes longos em diagonal. Por que não incluí-lo no elenco?”
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A Inglaterra busca conquistar o título mundial na América do Norte
Tuchel anunciará sua seleção para a Copa do Mundo em poucas horas, e tanto os convocados quanto os que ficaram de fora já foram informados de seus respectivos destinos — com algumas ligações difíceis sendo feitas.
Seja quem for convocado, a Inglaterra acreditará em suas chances de chegar longe em mais um torneio e deixar os torcedores empolgados mais uma vez. Resta saber se o conselho de Evra sobre as músicas a serem cantadas nas arquibancadas será seguido ou ignorado.