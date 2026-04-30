“Isto não é uma guerra” – Cristiano Ronaldo afirma que as críticas aos árbitros “não são boas” para o “projeto” da Liga Profissional Saudita

Ronaldo criticou a crescente cultura de críticas na Liga Profissional da Arábia Saudita, sugerindo que o foco constante nas decisões arbitrais prejudica a imagem da competição. Após a vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli, partida que consolidou a posição de sua equipe na liderança da tabela, o jogador de 41 anos pediu mais profissionalismo aos seus colegas.

O jogador da seleção portuguesa foi claro em sua avaliação do clima atual ao falar com o Thmanyah após a partida, afirmando: “Acho que isso não é bom para a liga. Todos reclamam. Isso é futebol; não é uma guerra. Sabemos que temos que lutar; todos querem vencer. Mas nem tudo é permitido.” Seus comentários seguem as alegações do zagueiro do Al-Ahli, Merih Demiral, que afirmou que o Al-Nassr tem sido beneficiado por arbitragens favoráveis ao longo da campanha.