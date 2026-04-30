Getty Images Sport
Traduzido por
“Isto não é uma guerra” – Cristiano Ronaldo afirma que as críticas aos árbitros “não são boas” para o “projeto” da Liga Profissional Saudita
Ronaldo pede o fim da "guerra" contra os árbitros
Ronaldo criticou a crescente cultura de críticas na Liga Profissional da Arábia Saudita, sugerindo que o foco constante nas decisões arbitrais prejudica a imagem da competição. Após a vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli, partida que consolidou a posição de sua equipe na liderança da tabela, o jogador de 41 anos pediu mais profissionalismo aos seus colegas.
O jogador da seleção portuguesa foi claro em sua avaliação do clima atual ao falar com o Thmanyah após a partida, afirmando: “Acho que isso não é bom para a liga. Todos reclamam. Isso é futebol; não é uma guerra. Sabemos que temos que lutar; todos querem vencer. Mas nem tudo é permitido.” Seus comentários seguem as alegações do zagueiro do Al-Ahli, Merih Demiral, que afirmou que o Al-Nassr tem sido beneficiado por arbitragens favoráveis ao longo da campanha.
- Getty Images Sport
As frustrações serão expostas no final da temporada
Apesar de seus apelos à calma, Ronaldo deu a entender que tem suas próprias queixas, que pretende abordar assim que a disputa pelo título do campeonato chegar ao fim. O experiente atacante passou por um ano turbulento, que incluiu um breve boicote a partidas no início da temporada, após a controversa transferência de Karim Benzema para o Al-Hilal.
Ronaldo prometeu um balanço completo nos próximos meses, dizendo: “Vou falar no final da temporada porque vi muitas, muitas coisas ruins. Muitos jogadores reclamaram, postando no Instagram e no Facebook, falando sobre os árbitros, falando sobre a liga e falando sobre o projeto. Isso não é bom. Esse não é o objetivo da liga. Tem sido uma temporada difícil, não só dentro de campo, mas fora dele também. Sabemos do poder que as outras equipes têm, mas terei a oportunidade de falar no final da temporada.”
Dando o exemplo para a concorrência europeia
O ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United continua focado no panorama geral: tornar a Liga Profissional da Arábia Saudita uma verdadeira rival das divisões de elite da Europa. Ele acredita que as atuais disputas internas prejudicam o investimento significativo e o progresso esportivo alcançados desde sua chegada a Riade, em dezembro de 2022.
Refletindo sobre a posição global da liga, ele acrescentou: “Devemos dar o exemplo, não só aqui, mas também para a Europa, de que queremos competir com eles para sermos uma das melhores ligas do mundo. Mas, assim sendo, acho que devemos analisar, mas parar com essas [críticas]... porque, para mim, isso não é futebol.”
- Getty Images Sport
A busca pelo primeiro título saudita
Com o Al-Nassr liderando a corrida pelo seu primeiro título do campeonato desde 2019, Ronaldo está priorizando os títulos coletivos em detrimento dos prêmios individuais, mesmo estando prestes a atingir a marca de 1.000 gols na carreira, mas insiste que o sucesso coletivo do “projeto” é o que o mantém motivado nesta fase final de sua carreira.
“A luta [pelo título do campeonato] vai durar até o fim”, concluiu Ronaldo. “A carreira que tive tem sido brilhante e continua. O mais importante para mim é continuar. Continuo a gostar disso, a marcar gols. Mas o mais importante é vencer. Queremos muito ganhar o campeonato.”