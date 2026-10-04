Barella descartou qualquer sugestão de frustração após ficar fora da equipe titular nos recentes compromissos da Itália pela Liga das Nações. Apesar de seu status como peça fundamental do meio-campo da Inter de Milão, o jogador de 29 anos ficou no banco na vitória inicial por 4 a 1 sobre a Turquia, em Bursa, e só entrou no segundo tempo no empate por 1 a 1, bastante disputado, contra a França, em Paris. Falando antes do jogo de volta de segunda-feira contra a Turquia, em Bolonha, Barella deixou claro que prioriza o sucesso coletivo acima do tempo de jogo individual.

"Este é um esporte coletivo, não é tênis", disse ele aos repórteres durante uma coletiva pré-jogo, como citado pelo Football Italia. A postura altruísta do meio-campista reflete uma harmonia crescente dentro do grupo enquanto a equipe atravessa uma pausa internacional movimentada.