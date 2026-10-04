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"Isto é um esporte coletivo, não é tênis!" - Nicolo Barella minimiza ida para o banco da Itália e revela o impacto físico de temporadas de 70 jogos
Ego individual x objetivos da equipe
Barella descartou qualquer sugestão de frustração após ficar fora da equipe titular nos recentes compromissos da Itália pela Liga das Nações. Apesar de seu status como peça fundamental do meio-campo da Inter de Milão, o jogador de 29 anos ficou no banco na vitória inicial por 4 a 1 sobre a Turquia, em Bursa, e só entrou no segundo tempo no empate por 1 a 1, bastante disputado, contra a França, em Paris. Falando antes do jogo de volta de segunda-feira contra a Turquia, em Bolonha, Barella deixou claro que prioriza o sucesso coletivo acima do tempo de jogo individual.
"Este é um esporte coletivo, não é tênis", disse ele aos repórteres durante uma coletiva pré-jogo, como citado pelo Football Italia. A postura altruísta do meio-campista reflete uma harmonia crescente dentro do grupo enquanto a equipe atravessa uma pausa internacional movimentada.
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Gerenciando a carga física
A natureza implacável do calendário do futebol moderno foi um dos principais temas de discussão, particularmente para Barella, que já soma 72 partidas pela Itália e marcou 10 gols pela seleção. O meio-campista da Inter abordou o desgaste físico de temporadas exigentes ao refletir sobre uma sequência mista de resultados da Itália, que iniciou sua campanha na Liga das Nações com uma decepcionante derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica, respondeu com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre a Turquia, em Bursa, e conquistou um respeitável empate por 1 a 1 fora de casa contra a França.
"Não sou velho, mas tenho muitos jogos nas pernas e precisei aprender a ouvir meu corpo", confessou Barella. "Jogando 70 partidas por ano, você não tem a mesma agudeza que tinha aos 23 anos, mas, olhando as estatísticas, ainda sou um daqueles que mais percorrem distância. A única coisa que me falta na Nazionale são alguns gols, é aí que estou ficando para trás."
O fator Mancini e o moral do elenco
Desde que Mancini voltou ao banco de reservas, o ambiente em torno da Itália melhorou de forma perceptível, apesar de anos de profunda decepção. A Itália sofreu grandes frustrações no cenário internacional, ao não conseguir se classificar para as últimas três edições da Copa do Mundo, um contraste marcante com o triunfo histórico na Euro 2020 sob o comando de Mancini em sua primeira passagem pelo cargo.
"Uma das melhores coisas no treinador é que ele nos permite, jogadores, sentir uma sensação de tranquilidade. Tivemos algumas experiências muito difíceis e nada positivas nos últimos anos, especialmente no meu caso, no do Gigio Donnarumma e no do Alessandro Bastoni", explicou Barella. "O treinador nos pediu para reencontrarmos nosso entusiasmo, e acho que estamos conseguindo isso, porque, caso contrário, não teríamos nos recuperado na França e depois quase vencido no fim." Esse espírito renovado tem ficado evidente na capacidade da Itália de reagir em ambientes difíceis fora de casa.
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Enfrentando uma Turquia ferida
Olhando para o próximo desafio, Barella alertou que a Turquia será um adversário perigoso. Os visitantes chegam a Bolonha ansiosos para mudar seu rumo após uma campanha desastrosa na Liga das Nações, na qual perderam os três jogos do Grupo A até aqui, marcando apenas um gol e sofrendo oito. As dificuldades da Turquia foram agravadas por lesões importantes, com o atacante da Juventus Kenan Yildiz e o meio-campista da Inter Hakan Calhanoglu ambos fora do confronto.
"Hakan é um campeão que conheci primeiro como adversário, depois como companheiro de equipe. Ele é um líder, então naturalmente isso é uma grande perda para eles, mas eles têm outros jogadores com os quais também precisamos ter cuidado. A Turquia estará abalada por seus resultados recentes e certamente ansiosa para dar uma resposta", observou. Ao abordar a nova janela internacional de quatro jogos, Barella concluiu: "Não sei se é melhor ou não. O lado positivo é que temos mais tempo para trabalhar e assimilar as ideias do técnico, mas são viagens longas, jogamos a cada dois dias e voltamos tarde."
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