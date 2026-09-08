Desde que chegou do RB Leipzig em 2023, Szoboszlai rapidamente se tornou uma figura central no clube, tanto por suas atuações quanto por sua posição dentro do elenco. Este verão marcou um marco significativo para o jogador de 25 anos, que foi oficialmente promovido ao grupo de liderança após a saída do lateral-esquerdo Andy Robertson, que estava no clube havia muitos anos. O meio-campista, que também capitaneia sua seleção, acredita ser perfeitamente adequado às exigências de ser vice-capitão do Liverpool ao lado de Alisson Becker e Joe Gomez.

Ao falar sobre seu estilo de liderança, Szoboszlai destacou que prefere deixar que suas ações falem por si, embora não tenha medo de se posicionar quando a situação exige. "Acho que sim [eu estava pronto]. Este é meu período mais longo em um clube de futebol, para ser sincero, porque nunca fiquei tanto tempo em um clube como este. Esta é minha quarta temporada", afirmou.

"Tento dar o meu melhor todos os dias, em todos os jogos, em todos os treinamentos. Às vezes, talvez eu não fale tanto no vestiário, para isso temos outros tipos de jogadores, como Virgil, Joey, Ali, eles são ainda mais experientes."