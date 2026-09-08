Getty Images Sport
Traduzido por
'Isto é o que nos faltou' - Dominik Szoboszlai desafia o Liverpool a recuperar a intensidade de campeão sob o comando de Andoni Iraola
Recuperando a fórmula vencedora em Anfield
Szoboszlai enviou uma mensagem clara aos companheiros sobre o nível exigido para voltar ao topo do futebol inglês. Ao refletir sobre um início de campanha irregular, no qual o Liverpool deixou pontos pelo caminho contra Newcastle United e Nottingham Forest, o meio-campista apontou a falta de intensidade como o principal motivo para as dificuldades recentes. Ele acredita que a mudança tática sob o comando de Andoni Iraola foi pensada para corrigir exatamente o que deu errado durante os meses finais da era anterior.
O internacional húngaro foi franco sobre a queda de rendimento e afirmou que o elenco precisa olhar para a campanha do título de 2024-25 sob o comando de Arne Slot para encontrar o modelo certo. "Acho que isso tem que mudar", disse Szoboszlai à TNT Sports. "Foi isso que nos faltou na temporada passada. Se conseguirmos trazer essa intensidade de volta, mostrar que queremos mais do que os outros, temos qualidade. E, com isso, juntos, ninguém pode nos parar."
- Getty Images Sport
Adotando o estilo direto de Andoni Iraola
A transição para o comando de Iraola tem sido um dos principais assuntos em Anfield, com o técnico basco implementando uma filosofia de jogo de pressão alta e direta que remete ao futebol "heavy metal" do passado, ao mesmo tempo em que acrescenta seus próprios toques modernos. Szoboszlai revelou que buscou conselhos com o companheiro de seleção Milos Kerkez, que trabalhou com Iraola no Bournemouth, para entender o que esperar.
"Eu gosto dele, gosto muito dele. Obviamente sei que ele tem um estilo de jogo muito direto, intenso, o que eu adoro. Ele quer que o time force os adversários a se adaptarem a eles, e não o contrário. Como Liverpool FC, devemos prestar atenção no que os outros times fazem, mas eles devem se concentrar mais no que estamos fazendo. Então, vamos fazer algo perfeito e depois vamos ver. Vamos deixá-los pensando: 'Ah, o que vamos fazer agora que o Liverpool está chegando?'", observou Szoboszlai.
Prosperando no novo grupo de liderança
Desde que chegou do RB Leipzig em 2023, Szoboszlai rapidamente se tornou uma figura central no clube, tanto por suas atuações quanto por sua posição dentro do elenco. Este verão marcou um marco significativo para o jogador de 25 anos, que foi oficialmente promovido ao grupo de liderança após a saída do lateral-esquerdo Andy Robertson, que estava no clube havia muitos anos. O meio-campista, que também capitaneia sua seleção, acredita ser perfeitamente adequado às exigências de ser vice-capitão do Liverpool ao lado de Alisson Becker e Joe Gomez.
Ao falar sobre seu estilo de liderança, Szoboszlai destacou que prefere deixar que suas ações falem por si, embora não tenha medo de se posicionar quando a situação exige. "Acho que sim [eu estava pronto]. Este é meu período mais longo em um clube de futebol, para ser sincero, porque nunca fiquei tanto tempo em um clube como este. Esta é minha quarta temporada", afirmou.
"Tento dar o meu melhor todos os dias, em todos os jogos, em todos os treinamentos. Às vezes, talvez eu não fale tanto no vestiário, para isso temos outros tipos de jogadores, como Virgil, Joey, Ali, eles são ainda mais experientes."
Szoboszlai revela sua função ideal
A conversa rapidamente se voltou para a função preferida do húngaro em campo, onde ele rende melhor no meio-campo do que pelos lados ou na defesa. Embora esteja feliz em ser flexível pelo bem da equipe, Szoboszlai admitiu que tem preferências específicas sobre onde pode ser mais efetivo.
"Acho que ele (Iraola) deixou claro, uma vez, que eu não vou jogar de lateral-direito, o que significou muito para mim. Mas, se ele precisar de mim ali, vou estar disponível. A única posição de que eu realmente não gostava era a 7", explicou Szoboszlai. "Da 8 à 10, como um camisa 8 box-to-box. Pegar a bola dos defensores, dar passes longos, mas também chegar na área, chutar de um pouco mais longe. É disso que eu realmente gosto."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.