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"Isto é a morte" - Thomas Tuchel admite que foi "torturado" pelo colapso da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Argentina e assume a culpa pelo fracasso tático
Uma retirada prematura
Apesar de Anthony Gordon colocar a Inglaterra em vantagem, os sonhos da equipe na Copa do Mundo desmoronaram quando os sul-americanos articularam uma virada devastadora nos minutos finais. O técnico da Inglaterra atribuiu inicialmente o colapso à incapacidade do elenco de manter a posse de bola, sugerindo que isso era uma falha inerente à identidade futebolística da nação.
No entanto, o treinador agora voltou atrás em sua posição e reconheceu um erro tático crucial de sua parte. Ao perceber que seus jogadores estavam sobrecarregados pela ocasião e extremamente desgastados por uma exigente agenda de viagens por vários fusos horários e altitudes, ele mudou prematuramente para uma formação defensiva. Esse recuo acabou permitindo que a Argentina ditasse as ações e destruísse as esperanças inglesas.
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'Agonia de proporções épicas'
Falando no documentário da FA Reflections: a jornada da Inglaterra na Copa do Mundo, Tuchel revelou o trauma persistente da derrota. O treinador admitiu que não conseguiu assistir à partida contra a Argentina na íntegra e que só recentemente reviu trechos curtos ao lado de sua comissão técnica em St George’s Park.
"Agonia em proporções épicas. Assisti aos trechos com meus auxiliares justamente na semana passada, quando estávamos no SGP", declarou Tuchel. "Minha mente sempre funciona para a frente, para a frente. Doloroso. Vejo isso agora pela primeira vez do ponto de vista dos comentaristas. É a minha cicatriz, a cicatriz dos jogadores, tenho de conviver com isso. Ninguém está mais machucado do que eu. É uma tortura."
Ao refletir sobre o colapso tático, ele explicou o tamanho do pânico que se instalou. "Cedemos uma chance pouco antes da parada para hidratação. Pensei que não iríamos sobreviver. Isso é a morte", admitiu. "Pensei: ‘OK, vamos mudar para uma linha de cinco, um 5-4-1.’ Foi cedo demais para esse tipo de mentalidade. Foi Congo, Miami e Noruega e depois México e altitude. Estávamos super cansados."
Uma mudança de mentalidade
O técnico da Inglaterra apontou um momento claro de virada no início do segundo tempo, destacando um lance específico como o instante em que a ansiedade tomou conta de seu time, apesar do bom começo.
"Você precisa ter qualidade no futebol. Nós nos preparamos muito bem. Acho que fomos muito bem no primeiro tempo, foi um jogo bastante equilibrado e eu senti que estávamos ali", explicou Tuchel. "Mas, desde o início do segundo tempo, vi uma mudança. O famoso carrinho de Djed Spence. E isso mexeu comigo, mexeu com os jogadores e houve uma mudança de mentalidade. Jogamos como se faltassem quatro minutos, mas ainda faltava meia hora.
"Nós contamos com nossa união, nossa mentalidade. Qualidade individual. A Argentina também tem isso, união, mentalidade, eles colocam tudo em campo e isso significa o mundo para eles. A Argentina jogou muito, muito rápido. Eles não tinham nada a perder."
Apesar da decepção, Tuchel destacou a resiliência do elenco ao garantir o terceiro lugar contra a França. "Você aprende como técnico. Tem que jogar como se estivesse 0 a 0. Isso vale para mim também", concluiu. "Tenho muita gente que quer ver minha medalha. Não conquistamos o que queríamos. Mas ainda estou muito orgulhoso do que conquistamos. Esses jogadores vão voltar com fome."
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Caminho para a redenção
A Inglaterra agora precisa canalizar suas frustrações da Copa do Mundo para uma exigente agenda de outono. A seleção inglesa volta a campo em setembro para um confronto crucial da Liga das Nações da UEFA contra a futura campeã mundial Espanha, seguido por um duelo com a República Tcheca.
O time de Tuchel dará sequência a essa maratona de compromissos internacionais em outubro, com um aguardado confronto contra a Croácia e o duelo de volta com a República Tcheca. Esses testes serão vitais enquanto o treinador busca refinar suas táticas e garantir que seu elenco possa desafiar de forma consistente a elite do continente.
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