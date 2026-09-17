"Isto é a morte" - Thomas Tuchel admite que foi "torturado" pelo colapso da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Argentina e assume a culpa pelo fracasso tático

O técnico da Inglaterra apontou um momento claro de virada no início do segundo tempo, destacando um lance específico como o instante em que a ansiedade tomou conta de seu time, apesar do bom começo.

"Você precisa ter qualidade no futebol. Nós nos preparamos muito bem. Acho que fomos muito bem no primeiro tempo, foi um jogo bastante equilibrado e eu senti que estávamos ali", explicou Tuchel. "Mas, desde o início do segundo tempo, vi uma mudança. O famoso carrinho de Djed Spence. E isso mexeu comigo, mexeu com os jogadores e houve uma mudança de mentalidade. Jogamos como se faltassem quatro minutos, mas ainda faltava meia hora.

"Nós contamos com nossa união, nossa mentalidade. Qualidade individual. A Argentina também tem isso, união, mentalidade, eles colocam tudo em campo e isso significa o mundo para eles. A Argentina jogou muito, muito rápido. Eles não tinham nada a perder."

Apesar da decepção, Tuchel destacou a resiliência do elenco ao garantir o terceiro lugar contra a França. "Você aprende como técnico. Tem que jogar como se estivesse 0 a 0. Isso vale para mim também", concluiu. "Tenho muita gente que quer ver minha medalha. Não conquistamos o que queríamos. Mas ainda estou muito orgulhoso do que conquistamos. Esses jogadores vão voltar com fome."



