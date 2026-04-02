Ermedin Demirovic garantiu de forma sensacional a classificação da Bósnia para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México após uma vitória nos pênaltis contra a Itália — e agora cumpre uma promessa que fez aos torcedores do VfB Stuttgart.
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Isso vai custar-lhe cerca de 275 mil euros! Ermedin Demirovic cumpre uma grande promessa no VfB Stuttgart
"Se conseguirmos isso, eu pago uma rodada para toda a cidade de Stuttgart", anunciou com confiança o atacante do VfB em entrevista à Sky antes das eliminatórias. "Então, vai ter bebida por conta minha para os torcedores."
No entanto, o fato de os torcedores de Stuttgart poderem agora comemorar com cerveja de graça foi fruto de muito trabalho. Tanto na semifinal contra o País de Gales quanto na final contra a Itália, os bósnios começaram perdendo, mas conseguiram empatar em 1 a 1 apenas na fase final, graças a gols de Edin Dzeko e Haris Tabakovic, antes de vencerem ambas as partidas nos pênaltis.
"Eu pago uma rodada!" Demirovic faz um grande anúncio
A alegria de Demirovic e companhia foi, portanto, enorme logo após a vitória sobre a Itália, e o atacante anunciou com entusiasmo à Sky: “Vou pagar uma rodada, com todo o carinho”, pois, afinal, “homem de palavra é homem de palavra. Provavelmente vai sair caro. Mas depois de uma partida dessas, faço isso com todo o carinho. Por isso, Stuttgart: vou pagar uma rodada!”
Demirovic vai conseguir superar isso, embora seu anúncio possa custar-lhe cerca de 275.000 euros, se dividirmos o preço por bebida de cerca de cinco euros pelos aproximadamente 55.000 torcedores presentes na MHP-Arena.
Até lá, Demirovic quer primeiro assimilar o que conquistou, pois “ainda nem sabemos o que fizemos pelo nosso país. Isso é surreal. Não tenho palavras nem voz. É inacreditável.”
Ermedin Demirovic no VfB Stuttgart: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Bundesliga
18
9
2
Liga Europa
8
1
-
Copa da Alemanha
2
2
1
Supercopa
1
-
-