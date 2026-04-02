Isso vai custar-lhe cerca de 275 mil euros! Ermedin Demirovic cumpre uma grande promessa no VfB Stuttgart

"Se conseguirmos isso, eu pago uma rodada para toda a cidade de Stuttgart", anunciou com confiança o atacante do VfB em entrevista à Sky antes das eliminatórias. "Então, vai ter bebida por conta minha para os torcedores."

No entanto, o fato de os torcedores de Stuttgart poderem agora comemorar com cerveja de graça foi fruto de muito trabalho. Tanto na semifinal contra o País de Gales quanto na final contra a Itália, os bósnios começaram perdendo, mas conseguiram empatar em 1 a 1 apenas na fase final, graças a gols de Edin Dzeko e Haris Tabakovic, antes de vencerem ambas as partidas nos pênaltis.