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"Isso tudo é um disparate!" – Irritado, Jurgen Klopp afirma que os rumores sobre o Real Madrid são inventados por "idiotas", mas o ex-técnico do Liverpool admite que "ainda não está totalmente fora de cena" como treinador
Encerramento das ligações com Madri
Klopp, cujo contrato como diretor de futebol global vai até 2029, aproveitou uma recente coletiva de imprensa em Ismaning para negar categoricamente qualquer contato com o clube recordista de títulos europeus. Quando questionado sobre os rumores persistentes ligando-o ao Santiago Bernabéu, o técnico de 58 anos não mediu palavras. Ele afirmou textualmente: “Isso foi escrito pelos mesmos idiotas. É tudo bobagem. Eles não me ligaram nem uma vez, nem uma única vez. E também não ligaram para o meu agente.”
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Deixar a porta aberta
Apesar de ter se afastado das pressões diárias da gestão do futebol para se juntar à rede de vários clubes, ele admitiu que um retorno ao banco de reservas ainda é uma possibilidade real. O técnico alemão tem aproveitado sua pausa, mas sente que está longe de encerrar sua carreira no esporte. “Certamente estou em uma fase bastante avançada da vida, dada a minha idade, mas, como treinador, não estou completamente acabado. Ainda não cheguei à idade da aposentadoria”, explicou. “Quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Mas nada está planejado nesse sentido.”
Ignorando os rumores sobre a seleção nacional
Durante a apresentação oficial da equipe de transmissão da Magenta TV para a próxima Copa do Mundo, a conversa naturalmente se voltou para a seleção nacional. Com Julian Nagelsmann se preparando para comandar a equipe, os repórteres questionaram se um torneio de verão decepcionante poderia abrir caminho para uma mudança no comando. No entanto, ele rapidamente descartou qualquer possibilidade de assumir o comando da equipe. “No momento, obviamente não estou pensando nisso de forma alguma e, felizmente, não há motivo para isso”, declarou ele, demonstrando firme apoio à atual estrutura e reiterando seu compromisso com suas funções executivas.
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Total apoio da alta administração
Sua postura firme em permanecer no cargo atual se alinha perfeitamente com a visão da hierarquia corporativa. Oliver Mintzlaff já desmentiu publicamente os rumores de saída em mais de uma ocasião, garantindo que todos saibam que a organização encara essa parceria como um compromisso de longo prazo. Ao se pronunciar sobre o assunto anteriormente, o diretor executivo observou: “Isso é um completo disparate e totalmente inventado. Pelo contrário: estamos extremamente satisfeitos com o trabalho de Klopp.” Com três anos restantes em seu contrato, parece que a diretoria será seu lar no futuro próximo.