Apesar de ter se afastado das pressões diárias da gestão do futebol para se juntar à rede de vários clubes, ele admitiu que um retorno ao banco de reservas ainda é uma possibilidade real. O técnico alemão tem aproveitado sua pausa, mas sente que está longe de encerrar sua carreira no esporte. “Certamente estou em uma fase bastante avançada da vida, dada a minha idade, mas, como treinador, não estou completamente acabado. Ainda não cheguei à idade da aposentadoria”, explicou. “Quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Mas nada está planejado nesse sentido.”