Lionel Messi e a Argentina, porém, provavelmente não têm boas lembranças do árbitro de 46 anos, já que Vincic também apitou a última derrota da Albiceleste em uma Copa do Mundo — o surpreendente 1 a 2 na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 contra a Arábia Saudita.

Desde então, a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni saiu vitoriosa de campo 13 vezes e conquistou o título há quatro anos; resta à orgulhosa nação do futebol torcer para que uma derrota sob o comando de Vincic não feche o ciclo.

Para o esloveno, que atua como árbitro da FIFA desde 2010, a final já é a quarta partida em sua segunda Copa do Mundo. Anteriormente, ele apitou os jogos da fase de grupos entre Brasil e Marrocos, bem como entre Argélia e Jordânia, e a partida das oitavas de final entre México e Equador.