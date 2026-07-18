O árbitro Slavko Vincic, da Eslovênia, apitará a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. A FIFA divulgou a informação na madrugada desta sexta-feira. Ele contará com o apoio de seus compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes na partida deste domingo (21h, horário da Europa Central/ZDF e MagentaTV); este é o maior destaque de sua carreira até o momento.
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Isso traz à tona lembranças de uma grande vergonha! O árbitro da final da Copa do Mundo seria um mau presságio para Lionel Messi e a Argentina?
Lionel Messi e a Argentina, porém, provavelmente não têm boas lembranças do árbitro de 46 anos, já que Vincic também apitou a última derrota da Albiceleste em uma Copa do Mundo — o surpreendente 1 a 2 na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 contra a Arábia Saudita.
Desde então, a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni saiu vitoriosa de campo 13 vezes e conquistou o título há quatro anos; resta à orgulhosa nação do futebol torcer para que uma derrota sob o comando de Vincic não feche o ciclo.
Para o esloveno, que atua como árbitro da FIFA desde 2010, a final já é a quarta partida em sua segunda Copa do Mundo. Anteriormente, ele apitou os jogos da fase de grupos entre Brasil e Marrocos, bem como entre Argélia e Jordânia, e a partida das oitavas de final entre México e Equador.
Experiência alemã: Dankert atua como assistente de vídeo
Vincic também conta com experiência em grandes finais em nível de clubes, incluindo a final da Liga dos Campeões de 2024 entre Real Madrid e Borussia Dortmund (2 a 0), em Londres.
A expertise alemã também será necessária no domingo: Bastian Dankert foi indicado pela Federação Internacional de Futebol para atuar como assistente de vídeo na final. O profissional de 46 anos, natural de Rostock, goza de grande prestígio na FIFA; esta é sua décima segunda participação, já em sua terceira fase final da Copa do Mundo como assistente de vídeo.
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