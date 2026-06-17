Isso traria grandes desvantagens! Será que Julian Nagelsmann fará a mudança óbvia na escalação titular da seleção alemã?

O técnico Julian Nagelsmann e o capitão Joshua Kimmich, no entanto, defenderam Sané com veemência. “Ele se empenhou ao máximo, nunca me deixou sozinho no nosso lado do campo e sempre voltava correndo”, disse Kimmich na coletiva de imprensa na terça-feira, classificando as eventuais críticas a Sané como “incompreensíveis”. O técnico da seleção alemã já havia elogiado Sane logo após a partida por sua “dedicação”. “Ele trabalhou muito, impediu muitas jogadas de contra-ataque do adversário. Por isso, podemos elogiá-lo hoje.” No entanto, tudo isso deveria ser algo natural e nem sequer digno de menção; de um ponta-direita se espera um desempenho ofensivo maior.

No entanto, o elogio desproporcional do técnico da seleção alemã não foi nenhuma surpresa. Nagelsmann conhece Sané como quase nenhum outro técnico; os dois já trabalharam juntos no FC Bayern. Nagelsmann sabe do que Sané é capaz quando está em sua melhor forma. Ele sabe o quanto a confiança é importante para essa pessoa tão sensível. E sabe que poderia abalar Sané para o restante do torneio se o criticasse publicamente após uma atuação fraca e, em seguida, o punisse com um lugar no banco.

A classificação para as oitavas de final está praticamente garantida com a goleada contra Curaçao. Nagelsmann poderia agora apostar que Sané ainda vai recuperar a forma contra a Costa do Marfim e o Equador e, então, utilizar suas qualidades indiscutíveis de maneira proveitosa nos grandes confrontos das oitavas de final.