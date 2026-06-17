Em cinco grandes torneios, Leroy Sané disputou até o momento 13 partidas, totalizando 530 minutos pela seleção alemã. O saldo: zero gols. Isso não mudou nem mesmo na goleada de 7 a 1 contra Curaçao — apesar de duas grandes chances que ele desperdiçou de forma lamentável.
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Isso traria grandes desvantagens! Será que Julian Nagelsmann fará a mudança óbvia na escalação titular da seleção alemã?
Na verdade, Sane nem sequer registrou uma assistência, o que é bastante preocupante para um jogador ofensivo, considerando os sete gols marcados por sua equipe. Além do goleiro Manuel Neuer, do zagueiro central Jonathan Tah e do volante Aleksandar Pavlovic, Sane foi um dos únicos quatro titulares alemães que não marcaram pontos contra Curaçao. Apesar de sua atuação infeliz, Nagelsmann o manteve em campo até o apito final. Provavelmente na esperança de que, de alguma forma, ele ainda conseguisse participar de um gol e, com isso, recuperasse a autoconfiança. Em vão.
Sane se esforçou visivelmente, mas o problema é que praticamente nada lhe deu certo. Oportunidades de gol desperdiçadas, passes imprecisos e, além disso, um drible de calcanhar totalmente desnecessário no próprio campo, que quase resultou em um contra-ataque perigoso de Curaçao. Em meio a essa estreia tão animadora da Alemanha na Copa do Mundo, sua atuação foi um claro indício de que ele ficará no banco no segundo jogo da fase de grupos, no sábado, em Toronto, contra a Costa do Marfim.
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Por que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, defende Leroy Sané
O técnico Julian Nagelsmann e o capitão Joshua Kimmich, no entanto, defenderam Sané com veemência. “Ele se empenhou ao máximo, nunca me deixou sozinho no nosso lado do campo e sempre voltava correndo”, disse Kimmich na coletiva de imprensa na terça-feira, classificando as eventuais críticas a Sané como “incompreensíveis”. O técnico da seleção alemã já havia elogiado Sane logo após a partida por sua “dedicação”. “Ele trabalhou muito, impediu muitas jogadas de contra-ataque do adversário. Por isso, podemos elogiá-lo hoje.” No entanto, tudo isso deveria ser algo natural e nem sequer digno de menção; de um ponta-direita se espera um desempenho ofensivo maior.
No entanto, o elogio desproporcional do técnico da seleção alemã não foi nenhuma surpresa. Nagelsmann conhece Sané como quase nenhum outro técnico; os dois já trabalharam juntos no FC Bayern. Nagelsmann sabe do que Sané é capaz quando está em sua melhor forma. Ele sabe o quanto a confiança é importante para essa pessoa tão sensível. E sabe que poderia abalar Sané para o restante do torneio se o criticasse publicamente após uma atuação fraca e, em seguida, o punisse com um lugar no banco.
A classificação para as oitavas de final está praticamente garantida com a goleada contra Curaçao. Nagelsmann poderia agora apostar que Sané ainda vai recuperar a forma contra a Costa do Marfim e o Equador e, então, utilizar suas qualidades indiscutíveis de maneira proveitosa nos grandes confrontos das oitavas de final.
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Leroy Sané tem, provavelmente, menos credibilidade pública do que qualquer outro jogador da DFB
Ao mesmo tempo, porém, Nagelsmann precisa tomar cuidado para não levar o princípio do mérito ao absurdo com tal abordagem e não colocar outros jogadores contra si. Além disso, se insistir em escalar Sane, ele corre o risco de provocar total incompreensão por parte dos torcedores alemães e dos especialistas que formam a opinião pública.
Devido ao seu desempenho instável e à sua linguagem corporal por vezes apática, Sane tem tão pouca credibilidade pública quanto provavelmente nenhum outro jogador da DFB. Antes da convocação de Nagelsmann, a revista “kicker” fez uma enquete com seus leitores sobre a escalação dos sonhos. Cerca de 60 mil pessoas votaram, e Sane, após uma temporada irregular no Galatasaray de Istambul, nem sequer conseguiu entrar na lista de 26 convocados.
Caso Sane volte a ser titular contra a Costa do Marfim, a indignação pública certamente seria grande. Se Nagelsmann decidir fazer uma mudança, duas alternativas realistas entram em consideração: Deniz Undav e Jamie Leweling.
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Deniz Undav no time titular? Há dois problemas
Devido à sua excelente forma, Undav seria a opção mais óbvia. Contra Curaçao, o atacante de 29 anos do VfB Stuttgart entrou em campo aos 64 minutos e precisou de apenas 14 minutos para conseguir o que Sane ainda espera até hoje: marcar seu primeiro gol pela Alemanha em um grande torneio. Além disso, Undav deu mais duas assistências, uma delas espetacular com um toque de calcanhar.
Aliás, Undav já havia somado três pontos de pontuação na vitória por 4 a 0 no amistoso contra a Finlândia, e antes disso havia encerrado a temporada da Bundesliga como o artilheiro alemão. Na seleção, ele participa de um gol a cada 36 minutos, em média. Uma média impressionante. Undav é a garantia de gol em pessoa e mereceria uma vaga no time titular, mas isso traria dois problemas.
Em primeiro lugar, Nagelsmann teria que fazer uma reformulação em grande escala. Undav entraria no meio-campo, e o atacante Kai Havertz ou o meia Jamal Musiala passariam, logicamente, para a ala direita. No caso de Havertz, isso poderia até fazer todo o sentido. Contra Curaçao, apesar dos dois gols e das boas jogadas de sempre, ele passou, no geral, bastante despercebido; já havia convencido na ala direita no amistoso contra Gana, em março.
O maior problema de uma escalação inicial com Undav, porém, não seria essa mudança inevitável. Seria, sim, o fato de que, nesse caso, Nagelsmann teria que abrir mão do “coringa” Undav. Em uma seleção alemã com um elenco um tanto desequilibrado, o jogador do Stuttgart é atualmente o único reserva que inspira temor. Sane não garantiria impulso vindo do banco, enquanto Maximilian Beier e Nick Woltemade ainda não se destacaram como grandes curingas.
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Jamie Leweling, o substituto oficial de Leroy Sanes, é uma garantia de vitória
Caso Nagelsmann coloque Sane no banco, mas, ao mesmo tempo, não queira fazer grandes alterações na escalação nem abrir mão do “coringa” Undav, resta ainda uma solução: o substituto nominal de Sane, Jamie Leweling, que já havia entrado em seu lugar no último amistoso contra os EUA e ocupou a ala direita na fase final da partida.
Leweling interpreta esse papel de maneira um pouco diferente de Sane. Em vez de se deslocar para o centro, ele tende a manter a linha. No geral, o jogador de 25 anos não tem o potencial de seu concorrente. Por outro lado, ele sempre demonstrou suas qualidades de forma confiável nas cinco partidas pela seleção que disputou até agora — e, além disso, é uma garantia de vitória. Sempre que Leweling esteve em campo, a Alemanha venceu até o momento, inclusive contra a Holanda e a Itália.