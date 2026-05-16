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"Isso tem seu preço" - Martin O'Neill não tem certeza sobre o futuro no Celtic depois que o lendário técnico saiu da aposentadoria para garantir o sensacional título da Premiership contra o Hearts
O Celtic conquista o título de forma dramática
O impressionante retorno de O'Neill após a aposentadoria chegou a um final digno de conto de fadas. Em uma partida emocionante e cheia de tensão na última rodada, O'Neill levou o Celtic de volta ao topo do futebol escocês ao derrotar o Hearts por 3 a 1 e garantir o título. Enquanto os torcedores ainda comemoram a entrega do troféu, permanece a incerteza quanto ao futuro de O'Neill.
Em entrevista à BBC Scotlandem campo, em meio às comemorações, o técnico de 74 anos foi notavelmente sincero sobre o desgaste causado pela reta final de alta pressão. “Estou bem velho, então isso realmente me esgota”, admitiu O'Neill. Questionado se permaneceria no cargo, ele disse: “Simplesmente não sei. Isso cobra seu preço.”
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Silêncio por parte da diretoria
Apesar do caráter “sensacional” da conquista do título, O'Neill revelou que não houve nenhuma conversa formal sobre a renovação do contrato ou a permanência definitiva no clube. O experiente técnico parece satisfeito em deixar essas conversas para depois do apito final da temporada.
“Alguém falou comigo? Não, mas eu não esperava isso”, observou ele. “Haverá tempo para conversas após a final da copa. Vamos ver o que a próxima semana nos reserva.”
Ele acrescentou: “Sinto-me rejuvenescido. Em outubro, eu estava tomando um café na Kings Road, curtindo a aposentadoria. Achei que os dias em que eu levantava troféus aqui no Celtic Park tivessem acabado de vez.”
Que reviravolta!
Numa temporada marcada pela instabilidade na comissão técnica e por momentos de grande tensão, o experiente técnico O’Neill mais uma vez gravou seu nome na história do Celtic. Aos 74 anos, o norte-irlandês atendeu ao chamado do dever duas vezes nesta temporada, levando o Hoops ao seu 56º título do campeonato.
A inesperada jornada de retorno de O’Neill começou em outubro, após a repentina demissão de Brendan Rodgers. Inicialmente assumindo como interino, ele causou impacto imediato ao vencer sete das oito partidas que comandou, estabilizando o time antes que a diretoria nomeasse Wilfried Nancy. No entanto, a gestão de Nancy durou pouco. Após uma série de resultados ruins que ameaçavam comprometer as ambições do Celtic pelo título, o clube se despediu do francês, voltando-se mais uma vez para o homem que melhor conhece Parkhead.
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Mais um troféu à vista?
Por enquanto, o foco de O'Neill continua firmemente voltado para a próxima final da Copa da Escócia contra o Dunfermline Athletic, neste sábado, onde ele tem a oportunidade de ouro de conquistar a prestigiosa dobradinha nacional.
A vitória de sábado consolida ainda mais o status de lenda de O'Neill no Celtic Park. Este último título marca seu quarto troféu da Premiership escocesa com o clube, somando-se a uma ilustre coleção de troféus que já inclui três Copas da Escócia e um título da Copa da Liga Escocesa.