"Isso tem seu preço" - Martin O'Neill não tem certeza sobre o futuro no Celtic depois que o lendário técnico saiu da aposentadoria para garantir o sensacional título da Premiership contra o Hearts

O impressionante retorno de O'Neill após a aposentadoria chegou a um final digno de conto de fadas. Em uma partida emocionante e cheia de tensão na última rodada, O'Neill levou o Celtic de volta ao topo do futebol escocês ao derrotar o Hearts por 3 a 1 e garantir o título. Enquanto os torcedores ainda comemoram a entrega do troféu, permanece a incerteza quanto ao futuro de O'Neill.

Em entrevista à BBC Scotlandem campo, em meio às comemorações, o técnico de 74 anos foi notavelmente sincero sobre o desgaste causado pela reta final de alta pressão. “Estou bem velho, então isso realmente me esgota”, admitiu O'Neill. Questionado se permaneceria no cargo, ele disse: “Simplesmente não sei. Isso cobra seu preço.”