"Isso também me surpreendeu": Christoph Freund se pronuncia sobre um boato polêmico no FC Bayern

"Isso também me surpreendeu. A colaboração está funcionando muito, muito bem", disse Freund no sábado, na coletiva de imprensa antes da partida do Bayern contra o VfB Stuttgart (domingo, às 17h30).

A revista kicker havia noticiado recentemente tensões crescentes entre Freund e Eberl. Segundo a publicação, não se sabe se a parceria se manterá a médio ou longo prazo, especialmente porque as divergências estariam se acumulando.

A esperança de uma dupla de liderança harmoniosa, seguindo o exemplo de Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista "kicker" falou de um "casamento forçado".