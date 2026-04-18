O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, desmentiu os rumores sobre uma suposta relação tensa com o diretor executivo esportivo Max Eberl.
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"Isso também me surpreendeu": Christoph Freund se pronuncia sobre um boato polêmico no FC Bayern
"Isso também me surpreendeu. A colaboração está funcionando muito, muito bem", disse Freund no sábado, na coletiva de imprensa antes da partida do Bayern contra o VfB Stuttgart (domingo, às 17h30).
A revista kicker havia noticiado recentemente tensões crescentes entre Freund e Eberl. Segundo a publicação, não se sabe se a parceria se manterá a médio ou longo prazo, especialmente porque as divergências estariam se acumulando.
A esperança de uma dupla de liderança harmoniosa, seguindo o exemplo de Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista "kicker" falou de um "casamento forçado".
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Freund: "O ambiente está ótimo"
Freund contradisse claramente tudo isso: “No fim das contas, o que importa é o resultado; é para isso que estamos todos aqui, para fazer o melhor trabalho possível pelo FC Bayern de Munique — e isso como uma equipe”, esclareceu o austríaco. “Temos um time que funciona muito bem. O clima é realmente ótimo. É divertido e é importante como as coisas funcionam internamente – e, no momento, estão funcionando muito, muito bem.”
Enquanto nos bastidores do FC Bayern há rumores na diretoria, em campo as coisas estão indo ainda melhor. O clube recordista ainda está presente nas três competições: na Bundesliga, o título já pode ser garantido no domingo contra o VfB Stuttgart. Na Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen aguarda na semifinal na quarta-feira, enquanto na Liga dos Campeões a equipe enfrenta o Paris Saint-Germain na semifinal.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição Domingo, 19 de abril FC Bayern x VfB Stuttgart Bundesliga Quarta-feira, 22 de abril Bayer Leverkusen x FC Bayern Copa da Alemanha Sábado, 25 de abril FSV Mainz 05 x FC Bayern Bundesliga Terça-feira, 28 de abril Paris Saint-Germain x FC Bayern Liga dos Campeões Sábado, 2 de maio FC Bayern x 1. FC Heidenheim Bundesliga