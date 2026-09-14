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"Isso suga toda a energia!" - Lenda do Manchester United, Peter Schmeichel, exige que a Premier League "acabe com o VAR" após polêmica no clássico de Manchester
Drama no dérbi provoca protestos contra a arbitragem
O dérbi de Manchester raramente fica sem assuntos para debate, mas o capítulo mais recente em Old Trafford foi dominado por um erro de arbitragem de alto perfil que deixou o mundo do futebol em choque. O gol da vitória de Haaland aos 60 minutos, quando ele completou um cruzamento de Josko Gvardiol, foi inicialmente assinalado como impedimento antes de ser sensacionalmente validado pelos oficiais do VAR.
Após a partida, a entidade Professional Game Referees entrou em contato com o Manchester United para reconhecer formalmente um "erro de julgamento" em relação ao incidente. O Premier League Match Centre inicialmente defendeu a decisão nas redes sociais, afirmando que o VAR "determinou que Haaland estava em posição legal" e "entendeu que, embora estivesse em posição de impedimento, [Enzo] Fernandez não jogou na bola".
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Schmeichel exige mudança imediata
Schmeichel, que teve uma carreira repleta de troféus em Old Trafford, não poupou palavras ao falar sobre o estado da arbitragem moderna. Em entrevista à Viaplay, o dinamarquês expressou sua profunda frustração com a forma como a tecnologia alterou a atmosfera do jogo. "Eu gostaria que pudéssemos acabar com o VAR", disse Schmeichel durante seu trabalho como comentarista. "Entramos agora em um sistema em que o VAR e os árbitros são as pessoas mais importantes do futebol. Isso suga toda a energia. Assim que há um gol, você não tem permissão para comemorar."
O goleiro lendário argumentou que a implementação atual do sistema é fundamentalmente falha e ativamente prejudicial à experiência do espectador. "Vimos que, depois de cinco minutos, os jogadores e os torcedores puderam comemorar, mas não é a mesma coisa. A bola vai para o fundo da rede, é gol, mas então o bandeirinha levanta a bandeira por impedimento.
"Eu gostaria, e sinto saudade desses dias, que pudéssemos acabar com o VAR porque é algo muito irritante e está interferindo no futebol. E isso não o melhorou."
Neville se junta ao coro de confusão
Schmeichel não foi o único ex-jogador do Manchester United a manifestar seu espanto com o nível da arbitragem durante o clássico. Gary Neville, comentando a partida pela Sky Sports, admitiu ter ficado perplexo com a lógica usada para validar o gol, apesar da clara interferência a partir de uma posição de impedimento. A decisão reacendeu o debate sobre se a atual interpretação da regra do impedimento é adequada na era da análise de vídeo quadro a quadro.
"Vão ter que me explicar a regra do impedimento, porque essa eu não entendi, tenho que dizer", comentou Neville durante a transmissão ao vivo. O ex-zagueiro previu que a PGMOL acabaria tendo de voltar atrás na decisão, profecia que se confirmou em até 24 horas após o apito final.
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Autoridades admitem falha significativa
A admissão de culpa da Pro Ref no domingo à noite serviu como uma confirmação dos erros apontados pelos comentaristas. O órgão regulador da arbitragem admitiu que o VAR "não reconheceu o provável impacto" da posição de Fernandez e "deveria ter recomendado uma revisão no monitor à beira do campo.
Enquanto as repercussões continuam, a pressão sobre a Premier League para aperfeiçoar ou remover a tecnologia está se intensificando. Para Schmeichel e muitos torcedores, a natureza clínica das checagens do VAR tirou a emoção crua que define o esporte.
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