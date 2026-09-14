Schmeichel, que teve uma carreira repleta de troféus em Old Trafford, não poupou palavras ao falar sobre o estado da arbitragem moderna. Em entrevista à Viaplay, o dinamarquês expressou sua profunda frustração com a forma como a tecnologia alterou a atmosfera do jogo. "Eu gostaria que pudéssemos acabar com o VAR", disse Schmeichel durante seu trabalho como comentarista. "Entramos agora em um sistema em que o VAR e os árbitros são as pessoas mais importantes do futebol. Isso suga toda a energia. Assim que há um gol, você não tem permissão para comemorar."

O goleiro lendário argumentou que a implementação atual do sistema é fundamentalmente falha e ativamente prejudicial à experiência do espectador. "Vimos que, depois de cinco minutos, os jogadores e os torcedores puderam comemorar, mas não é a mesma coisa. A bola vai para o fundo da rede, é gol, mas então o bandeirinha levanta a bandeira por impedimento.

"Eu gostaria, e sinto saudade desses dias, que pudéssemos acabar com o VAR porque é algo muito irritante e está interferindo no futebol. E isso não o melhorou."



