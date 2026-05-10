Com isso, Olise se torna apenas o segundo jogador desde a temporada 2004/05 a marcar pelo menos 15 gols e dar 15 assistências em uma única temporada da Bundesliga. Antes dele, apenas Jadon Sancho havia conseguido isso, ao registrar 17 gols e 17 assistências pelo Borussia Dortmund na temporada 2019/20.

Enquanto Olise só ultrapassou a marca de 15 gols na 33ª rodada, ele já havia alcançado as 15 assistências bem antes disso. Atualmente, ele soma incríveis 21 assistências na Bundesliga. Em todas as competições, seus números são ainda mais impressionantes: 22 gols e 30 assistências em 50 partidas oficiais.