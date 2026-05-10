Aos 56 minutos, o francês mandou a bola para o fundo da rede com um belo chute de pé esquerdo que passou por cima da trave, garantindo assim a vitória do FC Bayern de Munique por 1 a 0 no sábado contra o time que luta contra o rebaixamento. Para Olise, esse já foi o 15º gol em 31 partidas da Bundesliga nesta temporada.
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Isso só tinha acontecido antes com Jadon Sancho, do BVB: Michael Olise, do Bayern de Munique, alcança um marco especial na Bundesliga
Com isso, Olise se torna apenas o segundo jogador desde a temporada 2004/05 a marcar pelo menos 15 gols e dar 15 assistências em uma única temporada da Bundesliga. Antes dele, apenas Jadon Sancho havia conseguido isso, ao registrar 17 gols e 17 assistências pelo Borussia Dortmund na temporada 2019/20.
Enquanto Olise só ultrapassou a marca de 15 gols na 33ª rodada, ele já havia alcançado as 15 assistências bem antes disso. Atualmente, ele soma incríveis 21 assistências na Bundesliga. Em todas as competições, seus números são ainda mais impressionantes: 22 gols e 30 assistências em 50 partidas oficiais.
- AFP
Michael Olise chegou em 2024 vindo da Premier League
Os gols e assistências de Olise — juntamente com as atuações de seus companheiros de ataque, Harry Kane e Luis Diaz — estão entre os principais motivos para o sucesso do Bayern de Munique na temporada 2025/26. O time de Munique já garantiu o título da Bundesliga há várias semanas e, além disso, o clube mais titulado da Alemanha está na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart. Na Liga dos Campeões, porém, o Bayern foi eliminado nesta semana nas semifinais pelo Paris Saint-Germain (5 a 6).
Olise foi transferido do Crystal Palace para o clube da Isar no verão de 2024 por 53 milhões de euros e causou impacto imediato. Já em sua primeira temporada, ele foi eleito pelos torcedores o jogador da temporada do FC Bayern. Seu contrato em Munique vai até 2029.
Michael Olise: Estatísticas na temporada 2025/26 da Bundesliga
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