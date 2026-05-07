O atacante do clube alemão recordista de títulos marcou o gol de empate no empate em 1 a 1 contra os franceses apenas nos acréscimos (90'+4) e é, depois de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, o segundo jogador a marcar em todas as seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões.
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Isso só tinha acontecido antes com Cristiano Ronaldo! Harry Kane iguala o recorde de CR7 na eliminação do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões contra o PSG
Assim, Kane marcou em ambas as partidas das oitavas de final contra a Atalanta de Bergamo, nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid e nas duas partidas contra o Paris Saint-Germain. Ronaldo havia conseguido a mesma façanha entre 2012 e 2013, vestindo a camisa do Real Madrid.
Apesar dos gols de Kane, o empate não foi suficiente para o Bayern chegar à final, depois de ter perdido por 4 a 5 em Paris, há uma semana, em uma partida espetacular. Para o FCB, a jornada na Liga dos Campeões chega ao fim; o PSG enfrentará o Arsenal na final, em 30 de maio. Com isso, ele não poderá mais estabelecer um recorde exclusivo – marcando um gol na final.
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Harry Kane terá que continuar esperando pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões
Assim, Kane terá que continuar esperando pelo seu primeiro título da DFB-Pokal. No ano passado, ele já conquistou o título alemão com o Bayern; nesta temporada, está até mesmo em jogo a conquista da dobradinha de campeonato e DFB-Pokal, onde o time de Munique enfrentará o VfB Stuttgart na final.
De fato, o inglês está tendo uma excelente temporada com a camisa do FCB. Em 48 partidas oficiais em todas as competições, o jogador de 32 anos marcou 55 gols e deu sete assistências.
Com apenas duas partidas restantes, o título de artilheiro da Bundesliga está praticamente garantido para ele; na Liga dos Campeões, ele é o segundo maior artilheiro, atrás apenas de Kylian Mbappé, do Real Madrid.