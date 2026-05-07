Isso só tinha acontecido antes com Cristiano Ronaldo! Harry Kane iguala o recorde de CR7 na eliminação do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões contra o PSG

Assim, Kane marcou em ambas as partidas das oitavas de final contra a Atalanta de Bergamo, nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid e nas duas partidas contra o Paris Saint-Germain. Ronaldo havia conseguido a mesma façanha entre 2012 e 2013, vestindo a camisa do Real Madrid.

Apesar dos gols de Kane, o empate não foi suficiente para o Bayern chegar à final, depois de ter perdido por 4 a 5 em Paris, há uma semana, em uma partida espetacular. Para o FCB, a jornada na Liga dos Campeões chega ao fim; o PSG enfrentará o Arsenal na final, em 30 de maio. Com isso, ele não poderá mais estabelecer um recorde exclusivo – marcando um gol na final.