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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

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Isso só tinha acontecido antes com Cristiano Ronaldo! Harry Kane iguala o recorde de CR7 na eliminação do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões contra o PSG

Liga dos Campeões
H. Kane
C. Ronaldo
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG

Na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, Harry Kane, do Bayern de Munique, igualou um recorde que já tinha mais de dez anos.

O atacante do clube alemão recordista de títulos marcou o gol de empate no empate em 1 a 1 contra os franceses apenas nos acréscimos (90'+4) e é, depois de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, o segundo jogador a marcar em todas as seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões.

  • Assim, Kane marcou em ambas as partidas das oitavas de final contra a Atalanta de Bergamo, nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid e nas duas partidas contra o Paris Saint-Germain. Ronaldo havia conseguido a mesma façanha entre 2012 e 2013, vestindo a camisa do Real Madrid.

    Apesar dos gols de Kane, o empate não foi suficiente para o Bayern chegar à final, depois de ter perdido por 4 a 5 em Paris, há uma semana, em uma partida espetacular. Para o FCB, a jornada na Liga dos Campeões chega ao fim; o PSG enfrentará o Arsenal na final, em 30 de maio. Com isso, ele não poderá mais estabelecer um recorde exclusivo – marcando um gol na final.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Harry Kane terá que continuar esperando pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões

    Assim, Kane terá que continuar esperando pelo seu primeiro título da DFB-Pokal. No ano passado, ele já conquistou o título alemão com o Bayern; nesta temporada, está até mesmo em jogo a conquista da dobradinha de campeonato e DFB-Pokal, onde o time de Munique enfrentará o VfB Stuttgart na final.

    De fato, o inglês está tendo uma excelente temporada com a camisa do FCB. Em 48 partidas oficiais em todas as competições, o jogador de 32 anos marcou 55 gols e deu sete assistências.

    Com apenas duas partidas restantes, o título de artilheiro da Bundesliga está praticamente garantido para ele; na Liga dos Campeões, ele é o segundo maior artilheiro, atrás apenas de Kylian Mbappé, do Real Madrid.

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