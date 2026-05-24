Afinal, os 17 gols do Bayern, desde a primeira fase até a final, foram marcados exclusivamente por três jogadores: o trio ofensivo tão eficiente formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz.
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Isso só aconteceu uma vez até agora: o FC Bayern repete uma façanha curiosa na Copa da Alemanha
Sozinhos, Kane marcou dez gols e, mais uma vez, foi o destaque do time de Munique na vitória por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final. Olise marcou dois gols na temporada da Copa, Diaz, três — juntos, somam 15 gols.
Os outros dois gols, que elevaram o total para 17, foram marcados nas oitavas de final, na vitória por 3 a 2 sobre o Union Berlin, por meio de dois gols contra de Ilyas Ansah e Diogo Leite a favor do Bayern.
Um caso como esse é uma raridade absoluta desde a fundação da Bundesliga, em 1963: apenas uma vez antes um número tão reduzido de artilheiros foi suficiente para a conquista da taça. Na temporada 1968/69, o FC Bayern conquistou a Copa da Alemanha com apenas dois artilheiros – sete dos oito gols foram marcados pela lenda do clube Gerd Müller, e o gol restante foi de autoria de Rainer Ohlhauser.
Harry Kane e Michael Olise são candidatos ao Ballon d'Or
No entanto, o trio ofensivo de Munique não foi eficiente apenas na Copa nesta temporada, mas teve participação decisiva em gols e assistências em todas as competições. Kane contribuiu com impressionantes 68 pontos (61 gols, 7 assistências) em 51 partidas oficiais. Olise soma 53 pontos (22 gols, 31 assistências) e está logo atrás, enquanto Diaz contribuiu com 49 participações diretas em gols (26 gols, 23 assistências) em todas as competições.
Sobretudo Kane e Olise são considerados, com suas atuações, fortes candidatos ao Ballon d'Or. Essa opinião também é compartilhada pelo jogador da seleção nacional Deniz Undav: “Tenho que dizer que, nesse caso, eu até prefiro o Olise”, disse o atacante do VfB após a derrota na final da Copa. Mas ambos mereciam, acrescentou ele, brincando com Kane, antes de também não conseguir conter o entusiasmo: “Às vezes, eu gostaria de ter essa liberdade. Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde estão os gols. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excepcionais. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”
O presidente honorário do FC Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi ainda mais longe após a conquista da taça e descreveu Kane na ARD como “a melhor contratação que já fizemos”. O inglês foi transferido do Tottenham Hotspur para o clube da Isar em 2023 por cerca de 100 milhões de euros. Desde então, ele conquistou duas vezes o campeonato alemão, uma vez a Supercopa Franz Beckenbauer e agora a Copa da Alemanha – a primeira conquista da Copa pelo Bayern desde 2020.
Os artilheiros do FC Bayern na Copa da Alemanha em resumo
Jogadores Gols Harry Kane 10 Michael Olise 2 Luis Diaz 3 dois gols contra do Union Berlin 2 17