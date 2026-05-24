No entanto, o trio ofensivo de Munique não foi eficiente apenas na Copa nesta temporada, mas teve participação decisiva em gols e assistências em todas as competições. Kane contribuiu com impressionantes 68 pontos (61 gols, 7 assistências) em 51 partidas oficiais. Olise soma 53 pontos (22 gols, 31 assistências) e está logo atrás, enquanto Diaz contribuiu com 49 participações diretas em gols (26 gols, 23 assistências) em todas as competições.

Sobretudo Kane e Olise são considerados, com suas atuações, fortes candidatos ao Ballon d'Or. Essa opinião também é compartilhada pelo jogador da seleção nacional Deniz Undav: “Tenho que dizer que, nesse caso, eu até prefiro o Olise”, disse o atacante do VfB após a derrota na final da Copa. Mas ambos mereciam, acrescentou ele, brincando com Kane, antes de também não conseguir conter o entusiasmo: “Às vezes, eu gostaria de ter essa liberdade. Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde estão os gols. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excepcionais. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”

O presidente honorário do FC Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi ainda mais longe após a conquista da taça e descreveu Kane na ARD como “a melhor contratação que já fizemos”. O inglês foi transferido do Tottenham Hotspur para o clube da Isar em 2023 por cerca de 100 milhões de euros. Desde então, ele conquistou duas vezes o campeonato alemão, uma vez a Supercopa Franz Beckenbauer e agora a Copa da Alemanha – a primeira conquista da Copa pelo Bayern desde 2020.